A che ora arriva Bullsh*t the Game Show su Netflix?

Sei pronto a vedere i concorrenti competere in un game show in cui possono vincere un sacco di soldi anche se rispondono in modo errato? Se è così, Cazzate il Game Show sta arrivando velocemente, con la prima stagione completa che uscirà su Netflix il 27 aprile!

Christopher Potts e Jonty Nash della società di produzione di Nobody’s Hero hanno creato e prodotto Cazzate il Game Show. Inoltre, ex ospite di Deal o No Deal Howie Mandel si è unito al cast come presentatore del nuovissimo game show. Purtroppo, le identità dei concorrenti non vengono rivelate, quindi dovremo aspettare e vedere chi sono quando la serie originale uscirà su Netflix.

Il gioco è così: a un gruppo di concorrenti verranno poste domande dall’host e dovranno rispondere correttamente alle domande o dare con sicurezza risposte sbagliate per far credere agli avversari di avere ragione. Ovviamente, alla fine del gioco c’è un gran premio di $ 1 milione di dollari per il vincitore.

Cazzate il Game Show è sicuramente uno spettacolo da non perdere! Ci dispiacerebbe che tu perdessi un secondo della nuova serie di giochi, quindi abbiamo deciso di condividere il tempo di rilascio per Cazzate il Game Show proprio sotto.

Bullsh*t the Game Show tempo di rilascio

Preparati a segnare i tuoi calendari e impostare le tue sveglie perché il gioco verrà rilasciato su Netflix mercoledì 27 aprile 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. È stato riferito che ci sono 10 episodi nella prima stagione con tempi di esecuzione degli episodi di circa 40 minuti ciascuno.

Lo streamer ha assegnato al programma televisivo una classificazione per età di TV-14, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 14 anni. Il motivo principale di questa classificazione in base all’età è dovuto al linguaggio forte utilizzato. I genitori sono fortemente avvertiti.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per farti eccitare per l’uscita dello show su Netflix!

Prepara il tuo gruppo di amici, popcorn e drink a tua scelta Cazzate il Game Show arriverà su Netflix il 27 aprile alle 00:00 PT/3:00 ET!