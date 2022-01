A che ora arriva Brazen su Netflix?

Netflix ha un enorme catalogo di adattamenti di libri e molti altri sono in arrivo. Queste caratteristiche attirano i fan dei romanzi utilizzati per il materiale originale, ma creano anche nuovi fan che non hanno mai sentito parlare dei libri. L’ultima versione in questo elenco è intitolata Sfacciato.

Questo film è basato su un romanzo di Nora Roberts intitolato Virtù sfacciata. Roberts è un romanziere di thriller romantico che ha scritto oltre 225 libri, molti dei quali hanno trascorso del tempo ai vertici della New York Times elenco dei bestseller.

sfacciato, diretto da Monika Mitchell, è interpretato da Alyssa Milano, Sam Page, Colleen Wheeler, Lossen Chambers, Malachi Weir e Barry W. Levy.

Milano interpreta la scrittrice di gialli best-seller ed esperta di crimine Grace McCabe. Dopo una strana richiesta da parte della sorella separata di tornare a casa loro a Washington DC, Grace scopre che sua sorella ha molti oscuri segreti. Quando sua sorella viene brutalmente uccisa e la sua vita segreta come performer in webcam viene rivelata, Grace usa la sua esperienza per unirsi alle indagini, contro il consiglio di Ed (Page), un detective assegnato al caso.

Tempo di rilascio sfacciato su Netflix

Netflix ha fissato la data di uscita per Sfacciato il 13 gennaio 2022, alle 00:01 PT e alle 3:01 ET. Imposta il promemoria sulla tua coda per non perdere questo thriller.

Il trailer mostra parallelismi con la scrittura di Grace e l’omicidio di sua sorella mentre fa tutto ciò che è in suo potere per scoprire chi ha ucciso sua sorella. Quando iniziano a verificarsi altri omicidi, gli investigatori si rendono conto di avere un serial killer tra le mani.

Roberts è conosciuto come un autore di romanzi, quindi non sorprende vedere un legame romantico tra Grace e il bel detective Ed. La loro storia d’amore sarà una distrazione dalla loro indagine che potrebbe avere conseguenze pericolose per la vita?

Sfacciato uscirà su Netflix il 13 gennaio. Da non perdere!