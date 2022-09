A che ora arriva Bionda con Ana de Armas su Netflix?

Ci stiamo avvicinando rapidamente alla data di uscita per bionda con Ana de Armas. In soli due giorni, il film drammatico uscirà su Netflix e le persone saranno portate in un viaggio attraverso la vita della famosa attrice e leggenda di Hollywood, Marilyn Monroe.

Basato sull’omonimo bestseller del 2000 di Joyce Carol Oates, arriva una storia romanzata che racconta la vita e la carriera di Marilyn Monroe. Il film è stato scritto e diretto da Andrew Dominik, noto per aver scritto e diretto i film L’assassinio di Jesse James da parte del codardo Robert Ford e Uccidili dolcemente. Ha anche diretto due episodi della serie originale Netflix Mindhunter.

bionda è stato presentato in anteprima mondiale alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia l’8 settembre, seguito da un’uscita nelle sale limitata negli Stati Uniti a partire dal 16 settembre. Ora, gli abbonati Netflix potranno finalmente vedere il film il 28 settembre. Ma a che ora il film drammatico verrà rilasciato su Netflix?

Di seguito, abbiamo condiviso il tempo di rilascio e altro!

Tempo di rilascio delle bionde su Netflix

Puoi aspettarti bionda arriverà su Netflix mercoledì 28 settembre 2022 alle 00:00 PT/3:00 ET. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai guardando un’ora di rilascio alle 2:00 CT del 28 settembre.

Ha una durata di 2 ore e 46 minuti, quindi è un film piuttosto lungo. Ma se sei un nottambulo, non dovresti avere problemi a stare sveglio fino a tardi per guardarlo. Anche se di solito non stai alzato fino a tardi, crediamo che tu possa farlo solo questa volta.

Guida ai genitori biondi e classificazione in base all’età

Il film drammatico è classificato NC-17, il che significa che è inappropriato per i minori di 17 anni. Gli è stata assegnata questa classificazione in base all’età a causa di alcuni contenuti sessuali. Il film includerà una scena grafica di stupro. Probabilmente conterrà anche nudità. Nel complesso, consigliamo vivamente di guardare questo film quando non ci sono bambini in giro.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima!

Segna il tuo calendario e imposta la sveglia perché bionda arriva su Netflix il 28 settembre alle 00:00 PT/3:00 ET!