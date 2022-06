A che ora arriva Beauty su Netflix?

Tra pochi giorni, un nuovo film drammatico intitolato Bellezza arriverà su Netflix e non vorrai perderti questa nuova versione! Fortunatamente, hai una guida per condividere tutti i dettagli importanti sul film, inclusi il tempo di uscita e la sinossi.

Bellezza è un film originale Netflix in uscita diretto da Andrew Dosunmu da una sceneggiatura scritta dalla straordinariamente talentuosa Lena Waithe. Dosunmu ha anche firmato come produttore esecutivo insieme a Rishi Rajani e Carrie Fix. Waithe, insieme a Michael Ellenberg, ha prodotto il film.

La storia è ambientata negli anni ’80 e segue una giovane donna di colore di talento sul punto di diventare una cantante nell’industria dell’intrattenimento, ma fatica a mantenere la sua voce e la sua identità. La formazione del cast è composta da molti attori incredibili, come Gracie Marie Bradley, Aleyse Shannon, Niecy Nash, Giancarlo Esposito, Kyle Bary, Micheal Ward, Sharon Stone, Sarah Stavrou e James Urbaniak. Anche il rapper americano Joey Bada$$ fa la sua apparizione.

Quindi quando lo farà Bellezza atterri su Netflix? Continua a leggere per trovare l’ora esatta in cui il film drammatico cadrà sullo streamer.

Tempo di rilascio della bellezza

Bellezza uscirà su Netflix mercoledì 29 giugno 2022 alle 12:00 PT/3:00 ET. Se vivi nel Midwest, puoi aspettarti che il film uscirà alle 2:00 CT della sua data di uscita. Come sempre, è un’uscita in ritardo, ma il film ha una durata di solo 1 ora e 40 minuti. Quindi non dovresti avere problemi a guardarlo e continuare a dormire bene la notte.

Il film drammatico è classificato R, il che significa che è pensato per essere visto solo da un pubblico maturo. Potrebbe essere inappropriato per i minori di 17 anni. Il film contiene contenuti che molti genitori considererebbero inadatti alla visione dei bambini più piccoli. Gli è stata assegnata questa classificazione in base all’età a causa del linguaggio forte usato dai personaggi e dell’uso di droghe. Alcuni dei personaggi fumeranno e berranno alcolici.

Trailer di bellezza

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima del film!

Preparati perché Bellezza arriverà su Netflix il 29 giugno alle 12:00 PT/3:00 ET!