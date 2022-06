A che ora arriva All That stagione 2 e 3 su Netflix?

Se ti sei mai chiesto perché non c’è un Sabato sera in diretta-tipo spettacolo per bambini, probabilmente non sei abbastanza grande per ricordare Nickelodeon Tutto quello. Era altrettanto divertente (se non di più) di SNL e presentava un gruppo di comici e attori per bambini e adolescenti che realizzavano sketch divertenti per 30 minuti ogni settimana. Aveva anche alcuni dei più grandi artisti musicali dell’epoca.

Il cast includeva Kenan Thompson (potresti aver sentito parlare di lui), Amanda Bynes, Nick Cannon, Kel Mitchell, Lori Beth Denberg, Josh Server, Kevin Kopelow, Lisa Foiles, Angelique Bates, Chelsea Brummet e molti altri.

Ogni settimana, i bambini realizzavano schizzi e, proprio come SNL, non sapevi mai cosa sarebbe stato in ogni episodio. Inoltre, come SNL, alcuni schizzi si sono distinti più di altri.

Tutto quello ha portato a più spin-off tra cui Kenan e Kel, Lo spettacolo di Amanda, Buon hamburger, Lo spettacolo di Nick Cannon, Kablame Zoey 101.

Ora, la seconda e la terza stagione del popolare sketch show per bambini è diretta su Netflix, ma a che ora puoi aspettarlo?

Tempo di rilascio di All That stagione 2 e 3 su Netflix

Stagione 2 e 3 di Tutto quello sarà disponibile per lo streaming su Netflix a partire dalle 00:01 PT/3:01 ET di martedì 21 giugno 2022. La seconda stagione comprende 22 episodi e la terza stagione include 21 episodi.

Queste due stagioni hanno visto anche la partecipazione di artisti straordinari dell’epoca, tra cui LL Cool J, Erykah Badu, Monica, Da Brat, Run DMC e Coolio.

Si spera che, con queste due stagioni in arrivo su Netflix, ciò significhi che il resto delle stagioni arriverà nel prossimo futuro. Una volta che vedrai queste stagioni, vorrai sicuramente di più.

Sei entusiasta di guardare/riguardare All That su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!