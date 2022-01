A che ora arriva All of Us are Dead su Netflix?

Netflix ha un ottimo elenco di film e serie horror e legati agli zombi. Successivamente, lo streamer verrà rilasciato Tutti noi siamo morti, una serie apocalittica sudcoreana.

Gli spettacoli di produzione coreana sono estremamente popolari su Netflix e questo si classificherà tra i migliori. Questa serie è una nuova interpretazione del genere in quanto i personaggi sono pienamente consapevoli di ciò che devono affrontare e sembrano in qualche modo preparati ad affrontare la minaccia dei non morti. Questa ripresa è rinfrescante in quanto è veramente originale.

Tutti noi siamo morti è basato su un webtoon intitolato Ora alla nostra scuola di Joo Dong-geun.

La serie è ambientata in una scuola superiore dove si verifica l’epidemia e gli studenti diventano non morti o stanno combattendo per la sopravvivenza contro i loro compagni studenti che si sono trasformati.

La nuova serie vede come protagonisti Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon e Yoo In-soo. Un cast di supporto include Bae Hae-sun, Ahn Seung-gyun, Oh Hee-joon, Lee Eun-saem, Shin Jae-hwi, Kim Byung-chul, Yoon Byung-hee, Jo Dal-hwan e Son Sang-yeon.

All of Us are Dead tempo di rilascio su Netflix

Tutti noi siamo morti uscirà su Netflix il 28 gennaio alle 00:01 PT e alle 3:01 ET. Se ti piace rimanere sveglio per il tempo di rilascio, tieni presente che questa serie rilascerà tutti gli otto episodi contemporaneamente.

Dai un’occhiata al trailer qui sotto, poiché mostra molto sangue, e questi zombi sono qui per prendere a calci in culo, ma gli studenti sembrano pronti a vendicarsi. E questi non sono i tuoi lenti Morto che cammina zombi; queste sono la versione più veloce e più strana che ha spaventato a morte tutti.

Vedrai un ottimo riferimento a Treno per Busan nel trailer.

Non perdere la nuova serie horror di zombi Tutti noi siamo morti quando uscirà su Netflix il 28 gennaio.