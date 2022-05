A che ora arriva A Perfect Pairing con Victoria Justice su Netflix?

È quasi ora che Victoria Justice presenti in anteprima la sua nuova commedia romantica Un abbinamento perfetto su Netflix. L’ex Vittorioso star è diventata una delle preferite di Netflix, recitando nella commedia dell’anno scorso Aldilà del Partito accanto a Francesco Midori.

Questa volta, sta collaborando con Sesso/Vita rubacuori Adam Demos per Un abbinamento perfetto. Nel film, Justice interpreta un dirigente del vino che cerca di ottenere un conto enorme. L’inseguimento la porta in Australia, dove si ritrova a lavorare come aiutante di ranch e ad innamorarsi del suo burbero capo.

Non c’è dubbio che la commedia romantica sia uno dei migliori film Netflix in arrivo a maggio, soprattutto per chi ama un po’ di romanticismo nei mesi estivi. Inoltre, Victoria Justice e Adam Demos sono sicuramente due stelle per cui vale la pena sintonizzarsi!

Ma che ora puoi aggiungere Un abbinamento perfetto alla tua lista di controllo? Ecco tutto ciò che devi sapere sull’ora di uscita del film, comprese le informazioni sull’ora in cui Netflix rilascerà la nuova uscita in tutto il mondo a seconda del tuo fuso orario.

Un tempo di rilascio di Perfect Pairing

Victoria Justice e Adam Demos recitano Un abbinamento perfetto su Netflix a partire da giovedì 19 maggio alle 00:00 PT e alle 3:00 ET. Certo, è un po’ tardi per stare svegli e guardare un film intero, ma puoi comunque sintonizzarti il ​​giorno successivo o durante il fine settimana.

Se ti stai chiedendo a che ora Un abbinamento perfetto uscite su Netflix nel tuo fuso orario, dai un’occhiata alla nostra pratica guida ai tempi di rilascio di Netflix, che spiega esattamente quando lo streamer rilascia nuovi episodi a livello globale. E sappiamo che Victoria Justice ha milioni di fan in tutto il mondo!

Non perdere Un abbinamento perfetto per vedere le scintille volare tra due delle più grandi star di Netflix in circolazione. Justice ha una serie di titoli disponibili per la visione su Netflix e puoi anche guardare le demo Sesso/Vita (la stagione 2 arriverà presto!) e Innamorato che cade.

A che ora guarderai il nuovo film di Netflix?