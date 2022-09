A che ora arriva A Jazzman’s Blues di Tyler Perry su Netflix?

Tyler Perry torna su Netflix con un altro film intitolato Un jazzista‘s Blues. È la passione di lunga data di Perry che ha cercato di realizzare da quando ha scritto la sceneggiatura nel 1995. In effetti, la sceneggiatura di Blues di un jazzista è la prima sceneggiatura che Perry abbia mai scritto. È passato molto tempo, ma il pubblico di tutto il mondo potrà finalmente vedere il tanto atteso film in un paio di giorni.

Blues di un jazzista è un film drammatico in uscita scritto, prodotto e diretto da Tyler Perry. Segue una storia d’amore proibita tra una giovane coppia mentre esplorano il mondo come due neri che vivono nel profondo sud negli anni ’40 e nei decenni successivi.

Il cast incredibilmente talentuoso include Joshua Boone, Solea Pfeiffer, Amirah Vann, Austin Scott, Milauna Jemai Jackson, Brent Antonello, Brad Benedict, Kario Marcel, Lana Young e Ryan Eggold.

Quindi, quando puoi aspettarti che il film drammatico uscirà su Netflix? Abbiamo condiviso il tempo di rilascio e altro di seguito!

Tempo di rilascio di A Jazzman’s Blues

Il film drammatico arriverà su Netflix venerdì 23 settembre alle 12:00 PT/3:00 ET. Se ti trovi nel fuso orario centrale, stai osservando un’ora di rilascio di 2:00 CT della data di rilascio. Sebbene il film abbia una durata di 2 ore e 7 minuti, riteniamo che i nottambuli non avranno problemi a rimanere svegli fino a tardi per guardarlo. Anche se non sei abituato a stare sveglio fino a tardi, pensiamo che tu possa riuscire a stare sveglio fino a tardi solo questa volta. Blues di un jazzista vale sicuramente la pena stare alzati fino a tardi, secondo noi!

Una guida per i genitori di Jazzman’s Blues e una classificazione in base all’età

È classificato R, il che significa che potrebbe non essere adatto ai minori di 17 anni. Contiene materiale che molti genitori considererebbero inappropriato da guardare per un pubblico più giovane, come uso di droghe, immagini violente, stupri, sessualità breve e linguaggio forte. Nel complesso, consigliamo di saltare Blues di un jazzista nella serata del cinema in famiglia. Questo film dovrebbe essere visto quando non ci sono bambini in giro.

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima!

Blues di un jazzista arriva su Netflix il 23 settembre alle 00:00 PT/3:00 ET. Guarderai il film drammatico?