’90 Church’: Kit Harington e Dave Bautista reciteranno in Narcotic Drama di Netflix

Abbiamo appreso che Netflix sta collaborando con Screen Arcade e Grand Electric per un nuovissimo programma TV che adatta il romanzo di Dean Unkefer del 2013 90 Chiesa: la vera storia della squadra narcotici dall’inferno.

La serie è destinata ad adattare il libro più venduto dell’ex agente Dean Unkefer che racconta la “vera storia di un giovane agente che scivola all’inferno mentre cade vittima di dipendenza, inganno, violenza e lealtà mutevoli”.

Come il libro, la serie di un’ora sarà ambientata a New York City, dove è stato fondato il Federal Bureau of Narcotics al 90 di Church Street. L’Ufficio di presidenza è stato spesso esaminato nonostante si scontrassero con una mafia ben organizzata e un feroce cartello della droga.

Non è la prima volta che il libro è stato pensato per un adattamento. È stato precedentemente segnalato Breaking Bad lo scrittore George Mastras avrebbe guidato il progetto alla Universal. Era l’agosto 2013 e da allora il progetto è andato in fumo.

Chi c’è dietro 90 Church su Netflix?

Come accennato, Eric Newman e Clay Trussell sono a bordo per la produzione esecutiva del progetto.

Eric Newman ha una lunga storia con Netflix su cui ha lavorato Hemlock Grove per Netflix e successivi narcos. La sua fruttuosa relazione con Netflix è proseguita nel 2021 con l’uscita dell’ultima stagione di Narcos: Messico e Storia vera.

Altri progetti imminenti includono Più meno in uscita nel 2022, Lungo per la corsa, Antidolorifico, Fuga da Spiderhead, L’osservatore, e il recentemente annunciato Griselda serie con protagonista Sofia Vergara.

Netflix ha firmato un accordo generale con Eric Newman nell’ottobre 2018.

Clay Trussell è anche a bordo per servire come produttore e produttore esecutivo. Trussell ha lavorato come scrittore su entrambi narcos e Narcos: Messico ed è stato nominato produttore supervisore di quest’ultimo.

Chi recita in 90 Church per Netflix?

Kit Harington e Dave Bautista sono finora i due membri principali del cast, entrambi protagonisti della serie.

Kit Harington (Il Trono di Spade, Eternals) interpreterà Daniel Danvers. Danvers è un agente nuovo di zecca del Federal Bureau of Narcotics, rifiutato dall’FBI per un esame psicologico fallito. Ha grandi ambizioni e le sue aspettative sono scosse dai metodi in gioco nell’FBN.

Dave Battista (Duna, di Netflix L’esercito dei morti) è a bordo per interpretare Micahel Crecci. Crecci è un agente veterano della FBN che non gioca secondo le regole e prende Daniel sotto la sua ala.

Produzione su Netflix 90 Chiesa si pensa che inizi nel 2022.

Non vedo l'ora 90 Chiesa in arrivo su Netflix?