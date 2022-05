9 migliori giochi di Stranger Things, inclusi Dungeons & Dragons e UNO

I fan non possono più aspettare per la stagione 4 di Cose più strane per arrivare su Netflix venerdì 27 maggio. Tuttavia, mancano ancora pochi giorni alla data della prima. Nel frattempo, ne abbiamo raccolti 9 Cose più strane giochi, compresi i classici giochi da tavolo come Dungeons & Dragons e iconici giochi di carte come ONU per i fan da controllare di seguito.

1. Set iniziale Dungeons & Dragons di Stranger Things; $ 30

Il gioco di ruolo Dungeons & Dragons ha un posto fondamentale nella serie di fantascienza, con gli amici Will Byers, Mike Wheeler, Lucas Sinclair e Dustin Henderson che lo interpretano nel primo episodio. Questo set iniziale è basato sullo spettacolo e include un libro di avventura sulla caccia alla Tessalidra scritto da Mike.

Compralo: Amazon

2. Carte Topps: scatola valore Stranger Things; $ 40

Negli anni ’80, le figurine Topps erano di gran moda, quindi è giusto che l’azienda realizzi un set basato su uno spettacolo ambientato in quel periodo. La collezione presenta 100 carte retrò basate sulla stagione 1, comprese diverse versioni parallele con il Sottosopra, i waffle e le luci di Natale. Riceverai anche 30 adesivi basati su personaggi e momenti di quella stagione.

Compralo: Amazon

3. Trivial Pursuit Stranger Things di Netflix torna all’edizione degli anni ’80; A partire da $ 60

Metti alla prova la tua conoscenza non solo dello spettacolo ma anche degli anni ’80 con questa edizione retrò del classico gioco della conoscenza Trivial Pursuit. Ci sono oltre 1500 domande trivia all’interno della scatola basate su sei categorie, tra cui Cose più strane, film, TV, musica, personaggi ed eventi famosi, tecnologia e divertimento. Quando ottieni una domanda giusta, sarai in grado di spostare il tuo pezzo lungo il tabellone, che ha un pannello che si ribalta a testa in giù.

Compralo: Amazon

4. UNO SCATTI! Gioco di carte Stranger Things; $ 13

Anche se ONU è un classico gioco di carte che tutti conoscono e amano, questa edizione presenta una svolta, o più come un flip, per divertirsi. Questa versione di UNO CAPO! usa il Sottosopra come elemento del gioco. Ci sono versioni speciali di ogni personaggio della stagione 4 sull’altro lato della carta con numeri e colori diversi.

Compralo: Amazon

5. Gioco da tavolo Ouija di Stranger Things; $ 11

Molte parti dello spettacolo trattano del soprannaturale come quando Eleven usa i suoi poteri o Will si connette con il Sottosopra. Ora puoi portare un elemento di questo nella tua vita con a Ouija consiglio in base allo spettacolo. Come il modo in cui Joyce, la madre di Will, usa le luci di Natale per parlare con suo figlio, utilizzerai la stessa configurazione per comunicare con l’aldilà.

Compralo: Amazon

6. Gioco di carte per il test dello schermo di Stranger Things; $ 25

Se hai intenzione di rivedere lo spettacolo prima della premiere della quarta stagione, dovresti dare un’occhiata al gioco di carte Provino. Per le stagioni 1 e 2, puoi usare queste carte per cercare cose come frasi specifiche che vengono richiamate o azioni che si verificano nello spettacolo, come Jonathan che scatta una foto. Quando ne ottieni uno giusto, otterrai un punto e tutti quelli che perdi verranno detratti dal totale.

Compralo: Amazon

7. Edizione Monopoly Stranger Things; $ 80

Ci sono state alcune polemiche recenti sull’edizione della stagione 4 di Monopolio di Stranger Things. Per fortuna, però, questo non è quello. Questa versione è basata sulla prima stagione e sei in missione per aiutare Will, che è scomparso. Invece delle carte Chance e Community Chest, utilizzerai le carte Blinking Lights e Walkie-Talkie per avanzare. Ci sono anche gettoni ispirati agli anni ’80 che utilizzerai per spostarti sul tabellone.

Compralo: Amazon

8. Edizione da collezione di Monopoly Game Stranger Things; A partire da $ 179

Se vuoi davvero essere coinvolto nello spettacolo, c’è una versione di Monopolio questa è un’edizione da collezione basata sulle prime tre stagioni dello show. Ha 11 gettoni con cui giocare, come un waffle Eggo, a Dungeons & Dragons morire, e una fionda. Costruirai forti e nascondigli (che si illuminano al buio) invece di case e hotel. Inoltre, ci sono carte Sottosopra che possono darti poteri speciali.

Compralo: Amazon

9. Gioco di carte Eggo di Stranger Things; $ 47

Nella prima stagione, Eleven ruba alcuni waffle Eggo congelati da un negozio di alimentari Hawkins e, successivamente, diventano il suo spuntino caratteristico. Ora puoi giocare a un gioco di carte che utilizza questo cibo per la colazione. Nel Uovo gioco, giocherai nei panni di uno dei personaggi principali dello spettacolo con l’obiettivo di sbarazzarti di tutte le tue carte e sfuggire al Sottosopra prima che il Demogorgone ti attacchi.

Compralo: Amazon

Questo post contiene link di affiliazione, in cui potremmo ricevere una percentuale di qualsiasi vendita effettuata dai link in questa pagina. Prezzi e disponibilità accurati al momento della pubblicazione.