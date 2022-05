9 curiosità su Stranger Things 4 stelle Joseph Quinn (potresti non sapere)

In pochi giorni, fan irriducibili di Cose più strane avrà accesso ai primi sette episodi della quarta stagione, ed è quello che tutti aspettano. In Cose più strane Nella quarta stagione, gli spettatori incontreranno diversi nuovi personaggi e uno di questi sarà interpretato da Joseph Quinn.

Joseph Quinn interpreta Eddie Munson, il leader dell’Hellfire Club della Hawkins High School. Sulla base di ciò che sappiamo del personaggio, sarà in qualche modo coinvolto nel mistero centrale della quarta stagione.

Anche se Joseph potrebbe essere nuovo Cose più strane, è nel settore dell’intrattenimento da un po’ di tempo. Una volta che tutti vedranno Joseph interpretare il ruolo di Eddie, vorranno immediatamente sapere tutto quello che c’è da sapere su di lui. Non è un problema per noi! Abbiamo cercato tutto ciò che è possibile su Joseph Quinn e abbiamo compilato un elenco di fatti divertenti sul Cose più strane stella.

Ecco nove fatti divertenti su Joseph Quinn che potresti essere sorpreso di apprendere qui sotto!

Joseph Quinn era in Il Trono di Spade?

Sì! Ha interpretato il personaggio di Koner in un episodio intitolato “The Spoils of War”. Questo è stato il quarto episodio della settima stagione. Purtroppo, non è riapparso negli episodi futuri. Tuttavia, è stato in grado di aggiungere la popolare serie drammatica fantasy della HBO al suo curriculum. È un’impresa piuttosto impressionante, se me lo chiedi.

Joseph Quinn non è un fan dei social media

Hai mai provato a cercare gli account sui social media di Joseph? Probabilmente hai subito un intoppo. È perché il Cose più strane star non ama i social media. Joseph ha parlato della sua antipatia per i social media in un’intervista a Nuit Magazine. Al momento dell’intervista, Joseph non aveva un account Facebook o Instagram. Ha detto di avere un Twitter, ma lo ha usato solo per motivi personali. Ha detto: “Ho Twitter, non direi che lo uso a titolo professionale, vendendomi online. È uno strumento utile per le notizie e per vedere cosa stanno facendo le altre persone. Alcune persone dicono cose divertenti su di esso. Può essere mentalmente utile, ne sono sicuro. Sembra che Joseph non abbia più un Twitter, ma ha un account Instagram. Puoi seguirlo @josephquinn.

Joseph Quinn ha iniziato a recitare in tenera età

Nell’intervista con Nuit Magazine, Joseph ha parlato di come ha iniziato a recitare quando era solo un bambino. Ha detto che ha fatto una recita scolastica, e poi ha continuato ad andare avanti da lì. Era uno studioso di recitazione nella sua scuola e ha persino partecipato a un’opera teatrale nel suo ultimo anno di sesta forma.

Joseph Quinn ha studiato alla LAMDA?

Questo è vero! Joseph è un attore di talento e un merito parziale va a dove ha studiato recitazione. Ha studiato alla prestigiosa London Academy of Music and Dramatic Art e si è diplomato nel 2015. Molti dei suoi attori preferiti hanno frequentato questa scuola di recitazione, come Ruth Wilson, Donald Sutherland, Daniel Sharman, Iwan Rheon, David Oyelowo, Stephen Moyer, Rose Leslie, e molti altri.

Joseph Quinn era in dickensiano?

Sì, Joseph ha interpretato il ruolo di Arthur Havisham. Era in 19 episodi in totale della serie BBC One.

A Joseph Quinn piace che recitare gli faccia vedere altre parti del mondo

Durante le riprese per Caterina la Grande, Joseph ha avuto modo di viaggiare in tutta la Russia e la Lituania. Ha detto che uno dei vantaggi di essere un attore è che puoi visitare luoghi in cui non sei mai stato prima.

Joseph Quinn ha detto che lavorare con Olivia Colman è un momento clou della sua carriera

Nel 2017, Joseph ha recitato con la straordinariamente talentuosa Olivia Colman. Lo spettacolo è stato chiamato Zanzare. Ha detto che era molto grato di lavorare con lei e che l’esperienza è stata magica.

Joseph Quinn vorrebbe essere in un remake de Il Signore degli Anelli

Giuseppe è un fan di Signore degli Anelli. In un’intervista con Glass Magazine, ha detto che se potesse essere in un remake di un film o di uno spettacolo, gli piacerebbe interpretare tutti i personaggi del Signore degli Anelli trilogia. Direi che è un grande fan della serie di film d’avventura fantasy.

Joseph Quinn è un fan del personaggio di Kieran Culkin in Succession

Quando gli è stato chiesto quale ruolo avrebbe voluto interpretare da The Rakish Gent, Joseph non ha potuto dare una risposta esatta, ma ha detto che gli piace guardare Kieran Culkin interpretare il ruolo di Roman Roy in Successione. È ispirato dal modo in cui Kieran assume il ruolo e dà il massimo.

Sei rimasto sorpreso da qualcuno di questi fatti divertenti su Joseph Quinn? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto!