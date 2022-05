9/10 I film più di tendenza su Netflix USA della scorsa settimana non sono originali Netflix, cosa suggerisce per lo streamer?

Netflix carica approssimativamente tremila ore di contenuti originali ogni anno e anche dopo aver avuto ampi contenuti originali, le classifiche dei film di questa settimana sono state superate dai vecchi classici. Sette dei dieci film in cima alle classifiche sono thriller d’azione. Sono principalmente film che sono diventati dei classici grazie ai famosi attori che avevano, che il pubblico vedeva come icone di quei tempi.

Solo alcuni di questi film sono acclamati dalla critica, il che ci dice che il il pubblico potrebbe non cercare un punteggio di recensione; volevano solo sentirsi a proprio agio con i film che vedevano crescere. Diamo un’occhiata a loro.

Un elenco della top 10 di tendenza di Netflix negli Stati Uniti

I signori (2019)

Marescialli degli Stati Uniti (1998)

Rambo: L’ultimo sangue (2019)

La tana dei ladri (2018)

Kung Fu Panda 3 (2016)

La guerra dei mondi (2005)

Forrest Gump (1994)

Una mamma felice (1996)

Luna di miele con mia madre (2022)

Rambo (1982)

Su cosa ripiegano gli Originali

Ciò che la maggior parte di questi film hanno in comune sono grandi star, registi leggendari e il genere. Rispetto agli originali Netflix, sembrano piuttosto superficiali. La maggior parte degli originali non ha stelle iconiche; o sono noti per il loro lavoro, a differenza di 9 dei 10 film nell’elenco. Netflix inoltre non presta attenzione al contenuto che va nei suoi originali, raramente ci sono biografie, storie vere o storie di successo.

Ciò che il pubblico sta vedendo è così archetipico per Netflix, la maggior parte del loro contenuto sembra lo stesso. Hanno perso la varietà perché hanno un esercito di commedie di formazione, thriller d’azione e orrori; ma la maggior parte di loro non sono realizzati da un equipaggio acclamato. Sembra che Netflix produca la maggior parte degli spettacoli per essere abbastanza buoni in modo che possano riempire alcuni contenuti sul loro sito; e non per il loro pubblico ricordare il film per sempre.

Netflix ricorre anche alla promozione dei film che sono stati popolare in passatoin quanto possono servire come film di conforto per le persone che li hanno già visti.

Netflix è anche piuttosto incredibile, a causa di tutti i contenuti medi che continua a promuovere; le persone non sapranno mai se tra loro c’è un film degno della loro attenzione. Potrebbero aver avuto tutte le grandi star nei loro originali, ma la maggior parte degli originali ha registi meno conosciuti, il che conferisce ai loro film un aspetto molto Atmosfera da serie TV.

Non paga come un grande film da protagonista che la gente non vede l’ora di andare a vedere al cinema. Netflix non riesce a replicare l’esperienza cinematografica, anche se sappiamo che ne sono capaci. Dicci nel commento qui sotto cosa pensi manchi agli originali Netflix?

