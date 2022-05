8 semplici regole con John Ritter su Netflix?

8 semplici regole con John Ritter è ora in streaming! I fan della sitcom comica si sono chiesti dove possono guardare la serie e, fortunatamente, abbiamo la risposta. Continua a leggere per scoprire dove esattamente puoi eseguire lo streaming 8 semplici regole.

8 semplici regole è una serie comica che è stata presentata per la prima volta su ABC nel settembre 2002. Ha avuto una serie di tre stagioni con il finale di serie in onda nell’aprile 2005. Lo spettacolo ha seguito la famiglia Hennessy mentre navigava tra gli alti e bassi della vita. Gli spettatori hanno guardato Paul (John Ritter) e Cate Hennessy (Katey Sagal) mentre crescevano i loro tre figli molto diversi.

Durante le riprese della seconda stagione, Ritter è morto improvvisamente, lasciando sconosciuto il futuro della serie. Lo spettacolo è andato in pausa per un po ‘prima di riprendere con l’uscita del personaggio di Ritter che è stato ucciso. James Garner e David Spade in seguito si sono uniti al cast come Jim e CJ, il padre e il nipote di Cate, da aggiungere allo spettacolo.

Purtroppo, dopo solo tre stagioni, 8 semplici regole ha ricevuto lo stivale dalla ABC a causa delle sue valutazioni basse. Sebbene la serie televisiva non sia stata in grado di andare avanti per più stagioni, molte persone la vedono ancora come una delle migliori sitcom di quel periodo. Allora, dove puoi guardare la serie comica? Di seguito, troverai dove 8 semplici regole è attualmente disponibile per lo streaming e altro ancora!

8 semplici regole su Netflix?

Sfortunatamente, la sitcom comica non è in streaming su Netflix. Quindi dovrai cercare altrove per vederlo. Tuttavia, Netflix ha tonnellate di altre sitcom sulla sua piattaforma. Dovresti controllare Seinfeld, L’insenatura di Schitt, Giovane e affamato e La convenienza di Kim. Ci sono anche alcune buone sitcom originali Netflix come Sig. Iglesias, L’indistruttibile Kimmy Schmidt e Grazia e Frankie.

Dove guardare 8 semplici regole

Ci sono due posti dove puoi guardare la serie televisiva. Sul sito web della ABC, le prime due stagioni complete sono disponibili per lo streaming gratuito. Tuttavia, ci sono annunci inseriti in ogni episodio. Puoi anche guardare le prime due stagioni su Disney+. Tieni presente che devi avere un abbonamento al servizio di streaming per poter accedere agli episodi.

8 regole semplici cast

Ecco l’elenco completo del cast principale della sitcom comica di seguito:

John Ritter nel ruolo di Paul Hennessy

Katey Sagal nel ruolo di Cate Hennessy

Kaley Cuoco nel ruolo di Bridget Hennessy

Amy Davidson nel ruolo di Kerry Hennessy

Martin Spanjers nel ruolo di Rory Hennessy

James Garner nel ruolo di Jim Egan

David Spade nel ruolo di CJ Barnes

Ora che 8 semplici regole è in streaming, guarderai la sitcom comica?