8 poster di Stranger Things per prepararti alla stagione 4

I fan dello spettacolo di fantascienza di Netflix Cose più strane Aspettavamo da anni questa prossima quarta stagione. Per fortuna, l’attesa sta volgendo al termine perché la prima parte di Cose più strane la stagione 4 sarà presentata in anteprima il 27 maggio. Per i fan che non possono aspettare ancora qualche settimana, ecco alcuni poster basati sulla quarta stagione, tra gli altri, per emozionarli per il ritorno dell’amato show.

Cose più strane Poster

1. Poster Gli amici non mentono; $ 16

Se riesci a ricordare la prima stagione, Eleven non ha detto molte parole, ma una delle cose che ha imparato è stata “Gli amici non mentono”. Ad accompagnare il suo iconico slogan c’è un waffle Eggo con un morso preso per fare riferimento al suo snack preferito.

2. Poster di Mad Max; $ 16

Nella seconda stagione, i ragazzi scoprono che qualcuno di nome Mad Max ha preso il controllo del loro record in sala giochi. Il personaggio Max gioca un ruolo fondamentale come nuova aggiunta al gruppo, soprattutto perché Eleven ha lasciato Hawkins. Rendi omaggio a questo personaggio iconico e al classico film post-apocalittico del 1979 in cui ha ottenuto il suo nome sullo schermo.

3. Poster della truppa degli scoop; $ 31

Nella terza stagione, il rubacuori del liceo Steve Harrington lavora nel nuovo Starcourt Mall locale in una gelateria chiamata Scoops Ahoy. Lì incontra Robin, la sua collega diventata amica, ed Erica, la sorellina di Lucas. A questo punto della serie, Dustin e Steve sono amici intimi e finiscono per collaborare con Robin ed Erica per formare un gruppo ora affettuosamente conosciuto come Scoop Troop. Onora le loro avventure attraverso il ventre del centro commerciale con questo poster.

Cose più strane Poster della stagione 4

4. Poster della casa di cantra; $ 8

Anche se non sappiamo molto della Creel House, i fan possono dire che gioca un ruolo importante in questa prossima stagione in base al trailer.

5. Manifesto della California; $ 12

Alla fine della terza stagione, Joyce Byers fa le valigie, i suoi figli Will e Jonathan e la figlia adottiva Undici mentre si dirigono a ovest, lontano dai problemi di Hawkins. Tuttavia, in base al trailer e a questo poster, i guai non sono finiti con la famiglia Byers.

6. Manifesto della Russia; $ 17

Quando la stagione 3 è finita, il destino di Hopper era sconosciuto fino a quando alcune guardie russe hanno menzionato che c’era un americano in loro presenza. Ora sappiamo che l’americano menzionato in precedenza è Hopper in base al trailer che lo mostra mentre esce dalla prigione innevata.

7. Poster del laboratorio Hawkins; $ 13

Anche se Hawkins Lab non è stato il centro dello spettacolo per un po’ di tempo, sembra che la banda stia tornando nelle sale consacrate per trovare altri indizi basati su questo poster inquietante.

8. Poster di gruppo; $ 10

In Cose più strane moda, niente è come sembra e le cose vengono capovolte (o capovolte). Quindi, ha senso solo combinare tutti e quattro i poster di questa prossima stagione per creare il teaser definitivo per i fan.

Questo post contiene link di affiliazione, in cui potremmo ricevere una percentuale di qualsiasi vendita effettuata dai link in questa pagina. Prezzi e disponibilità accurati al momento della pubblicazione.