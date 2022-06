8 migliori spettacoli Netflix LGBTQ+ da guardare per Pride Month 2022

Buon mese dell’orgoglio! Qui a Netflix Life, abbiamo deciso di celebrare questo mese gioioso guardando alcuni dei migliori programmi LGBTQ+ Netflix che lo streamer ha da offrire. Naturalmente, se vuoi unirti al divertimento, tutti sono i benvenuti! E non devi preoccuparti di sfogliare il catalogo infinito di Netflix per gli spettacoli da guardare perché abbiamo condiviso il nostro elenco dei migliori spettacoli Netflix LGBTQ + proprio di seguito.

Pride Month è un mese di festa. È un momento in cui le voci LGBTQ+ vengono sollevate e la comunità viene ascoltata. È una celebrazione di tutti i risultati LGBTQ+ nel corso degli anni. Ci sono molti eventi Pride durante tutto il mese, come parate dell’orgoglio, picnic, feste, workshop, marce, memoriali, ecc. Per riassumere, è una serie di eventi della durata di un mese per celebrare le comunità LGBTQ+ in tutto il mondo. A mio parere, è uno dei periodi migliori dell’anno.

Dopo aver trascorso la maggior parte delle tue giornate partecipando a diversi eventi Pride, perché non concludere ogni giornata guardando alcuni buoni programmi LGBTQ+ Netflix con i tuoi amici e/o altri significativi? In questo modo, ogni giorno di Pride è un giorno ben speso.

Senza ulteriori indugi, ecco la nostra lista dei migliori programmi Netflix LGBTQ+ da guardare questo Pride Month!

Spettacoli LGBTQ+ Netflix da guardare per Pride Month 2022

Prima uccisione

Prima uccisione uscirà su Netflix il 10 giugno e sono così entusiasta della sua uscita. Basato sull’omonimo racconto della brillante scrittrice Victoria “VE” Schwab, arriva una serie incentrata sui vampiri sull’amore proibito tra un vampiro e un cacciatore di mostri. Nello spettacolo, gli spettatori incontrano Juliette, un’adolescente vampira che ha raggiunto l’età in cui deve fare la sua prima uccisione per prendere il posto che le spetta nella sua potente famiglia di vampiri. Poi c’è Calliope, un’adolescente cacciatrice di mostri che ha anche il compito di fare la sua prima uccisione. Ma una volta che Juliette e Calliope si incontrano e le scintille volano, scoprono rapidamente che l’altra non sarà così facile da uccidere, soprattutto quando sono coinvolti sentimenti romantici. Vampiri e una storia d’amore saffica? Iscrivimi!

Fermacuori

Fermacuori è stato presentato in anteprima su Netflix nell’aprile 2022 e le persone non riescono ancora a smettere di parlarne. È un adattamento della serie televisiva dell’omonimo webcomic e graphic novel di Alice Oseman. La storia segue Charlie, un adolescente irascibile apertamente gay, e Nick, un atleta gentile amante del rugby. Quando i due si incontrano al liceo, diventano rapidamente amici, che alla fine si trasforma in una storia d’amore inaspettata. Se non l’hai già guardato Fermacuori, devi arrivarci presto. La serie per adolescenti è stata rinnovata per una seconda e terza stagione!

Ginny e Georgia

Ginny e Georgia include non solo uno dei migliori duetti madre-figlia, ma anche una delle coppie queer più carine. Nella prima stagione della serie per adolescenti, Ginny fa un nuovo amico di nome Max nella sua nuova città. Max è un’adolescente apertamente lesbica che ha una cotta per una ragazza etero. Non sorprende che non vada bene e Max finisce per avere il cuore spezzato. Ma poi Max incontra Sophie, che lei descrive come la “ragazza più sexy della scuola”, e c’è una connessione immediata. Alla fine si riuniscono e gli spettatori possono vedere tonnellate di momenti adorabili tra la giovane coppia. Consigliamo vivamente di dare un’occhiata Ginny e Georgia quando ne hai la possibilità. Inoltre, c’è un Ginny e Georgia stagione 2 in lavorazione, quindi non abbiamo visto l’ultima storia di Max.

Giovani reali

Il prossimo passo nella nostra lista dei migliori spettacoli Netflix LGBTQ + è Giovani reali. È una serie svedese per adolescenti su un principe di nome Wilhelm (Edvin Ryding) che si iscrive a un prestigioso collegio dopo essere stato coinvolto in un enorme scandalo. Iscrivendosi al collegio, Wilhelm può sottrarsi ai suoi obblighi reali e finalmente esplorare il suo vero io e scoprire che tipo di vita vuole veramente. Mentre è in collegio, Wilhelm incontra uno studente di borsa di studio di nome Simon (Omar Rudberg) e gli spettatori possono assistere alla loro relazione in fiore. In ogni relazione è inevitabile che ci sia un dramma, e la relazione di Wilhelm e Simon non fa eccezione. Assicurarsi Giovani reali è uno dei primi spettacoli che guardi per Pride Month perché una seconda stagione dovrebbe uscire quest’anno.

Educazione sessuale

Quindi cosa mi piace davvero Educazione sessuale è che presenta diversi personaggi e relazioni LGBTQ+. È semplicemente uno degli spettacoli per adolescenti più strani di sempre e lo adoro! Nella serie per adolescenti, un personaggio apertamente gay è stato coinvolto in un triangolo amoroso con due ragazzi, cosa che non abbiamo visto molto in TV. Il tropo del triangolo amoroso è in genere riservato alle coppie etero, quindi è stato emozionante vederlo usato per personaggi omosessuali. C’è anche una coppia queer composta da una donna pansessuale e una donna bisessuale, che raramente viene mostrata in TV. Nella terza stagione, agli spettatori viene presentato un personaggio non binario e possiamo vedere la loro storia. C’è una mancanza di rappresentazione per la comunità non binaria nei media, quindi è stato emozionante vedere questa rappresentazione Educazione sessuale.

Elite

Elite è un altro programma Netflix che presenta diversi personaggi e relazioni LGBTQ+. La serie per adolescenti segue le vite degli studenti di una prestigiosa scuola secondaria in Spagna. C’è storia d’amore, dramma, omicidio e ancora dramma. È senza dubbio una delle migliori serie per adolescenti su Netflix. Una delle coppie principali di cui molte persone si sono innamorate è stata Rebe e Mencia. C’era così tanta chimica tra loro che non potevi fare a meno di fare il tifo per farli stare insieme. C’è anche la relazione tra Omar e Ander. Hanno molti alti e bassi nella loro relazione, ma sai che sono anime gemelle. E non possiamo dimenticare Patrick, l’adolescente apertamente gay che non ha problemi a creare problemi agli altri personaggi. Dovresti assolutamente controllare Elite questo mese del Pride se non l’hai già fatto.

L’arancione è il nuovo nero

Non puoi avere un elenco dei migliori spettacoli Netflix LGBTQ + e non includerli L’arancione è il nuovo nero. Quando la serie commedia drammatica è stata presentata in anteprima su Netflix nel 2013, è diventata un successo immediato. Le persone si sono innamorate della relazione tra Piper e Alex. Anche se c’erano tonnellate di tradimenti e drammi tra i due, sapevi che Piper e Alex si amavano davvero. Un’altra coppia queer carina nello show era Poussey e Soso. È stato emozionante assistere allo svolgersi della loro storia d’amore. Poi, c’erano altri fantastici personaggi LGBTQ+ come Nicky Nichols apertamente lesbica e la donna transgender Sophia Burset. Se hai già guardato L’arancione è il nuovo nero, è probabile che sia passato un po’ di tempo dall’ultima volta che l’hai visto. Quindi quale momento migliore per rivedere la serie di adesso?

Adolescenti cacciatori di taglie

La cancellazione di Adolescenti cacciatori di taglie mi fa ancora male ancora oggi. Questo spettacolo aveva così tanto potenziale, ma purtroppo Netflix non lo ha visto. Tutti amiamo una buona storia da nemici a amanti, e Adolescenti cacciatori di taglie fornito proprio questo. Lo spettacolo segue due sorelle gemelle adolescenti, Sterling e Blair, che diventano segretamente cacciatrici di taglie per pagare le riparazioni del loro camion.

La sessualità di Sterling non è mai veramente definita perché gli spettatori le vengono presentati quando ha un fidanzato. Tuttavia, inizia a provare sentimenti per la sua ex amica e nemica, April. Successivamente, è stato rivelato che anche April nutriva sentimenti per Sterling. Come ogni storia di nemici per amanti, c’erano alcuni ostacoli sulla strada per la giovane coppia. Anche se lo spettacolo ha avuto solo una stagione, consigliamo comunque di guardarlo perché ci sono molti momenti carini tra Sterling e April durante tutta la stagione.

Quali programmi Netflix LGBTQ+ dalla nostra lista guarderai questo mese del Pride? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto!