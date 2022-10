8 migliori film per famiglie su Netflix da guardare durante le serate di film in famiglia

Hai difficoltà a trovare qualcosa di bello da guardare durante la serata di un film in famiglia? Bene, fortunatamente, sei arrivato nel posto giusto perché conosciamo tutti i bei film attualmente in streaming su Netflix che l’intera famiglia può guardare! Sì, questo include anche i giovani. Quindi, per aiutarti, abbiamo condiviso la nostra lista dei migliori film per famiglie su Netflix da guardare durante le serate di film in famiglia.

Ci sono così tante piattaforme di streaming che offrono tonnellate di fantastici film per famiglie, ma devo sostenere che Netflix regna sovrano quando si tratta di avere la migliore selezione. Al secondo posto ci sarebbe Disney+.

La cosa fantastica di Netflix è che pubblica costantemente nuovi contenuti legati alla famiglia in modo che tu abbia sempre qualcosa di nuovo e fresco da guardare. Ma ovviamente potresti trovare te e la tua famiglia a riciclare film per la serata al cinema perché alcuni sono troppo belli per essere guardati solo una volta.

Ora, sei pronto per aggiungere molti fantastici film per famiglie Netflix alla tua lista di titoli? Se è così, ecco gli otto migliori film per famiglie su Netflix da guardare durante la serata al cinema con la famiglia!

I migliori film per famiglie su Netflix da guardare la sera del cinema

È giusto che diamo il via alla lista con il film d’animazione acclamato dalla critica, La bestia del mare.

La bestia del mare

La bestia del mare dovrebbe essere il primo film che tu e la tua famiglia guardate durante una serata al cinema. È stato presentato in anteprima su Netflix l’8 luglio e ha avuto rapidamente un impatto positivo sia con la critica che con gli spettatori. È stato diretto da Chris Williams, noto per aver co-diretto i film d’animazione Bullone, Grande eroe 6e Moana. Parla di un leggendario cacciatore di mostri marini e di una giovane orfana che si unisce al suo equipaggio alla ricerca di una bestia marina chiamata Red Bluster. Sorprendentemente, il cacciatore di mostri marini e la ragazza finiscono per fare amicizia con quello che pensavano fosse un mostro terrificante. L’animazione è visivamente sbalorditiva, la trama ti coinvolgerà subito ed è piuttosto ricca di azione. Gli diamo un 10/10 e crediamo che lo farete anche voi e la vostra famiglia una volta che lo vedrete!

Sì giorno

Yes giorno è sicuramente uno dei migliori film per famiglie su Netflix, e non c’è dubbio. Protagonisti Jennifer Garner ed Édgar Ramírez nei panni di genitori che danno ai loro figli un giorno in cui possono richiedere le cose più selvagge, e devono dire di sì. Nel complesso, questa commedia per famiglie è molto divertente, ha il perfetto pizzico di umorismo ed è adatta a bambini e adulti. Devi controllare tu stesso questo!

I Mitchell contro le macchine

Ti aspettavi davvero che non includessimo il film vincitore dell’Oscar? I Mitchell contro le macchine? Tutto di questo film lo rende perfetto da guardare con la famiglia. La storia è incentrata su una famiglia bizzarra che decide di fare insieme un viaggio attraverso il paese solo per ritrovarsi nel mezzo di un’apocalisse robotica. Ora devono unirsi per salvare se stessi e il pianeta da una rivolta dei robot. Se ami La bestia del mare‘s animazione, ti piacerà assolutamente I Mitchell contro le macchine. Questo film è esilarantemente divertente, commovente e ha così tanto fascino. Quindi, vai avanti e aggiungilo alla tua watchlist.

vivo

A volte durante le serate al cinema, la famiglia vuole guardare qualcosa con cui cantare. Abbiamo solo il film! vivo è un’avventura musicale animata che segue un kinkajou amante della musica mentre intraprende un viaggio per consegnare una canzone d’amore a un vecchio amico. Il talentuoso cast vocale comprende Lin Manuel Miranda, Zoe Saldana, Juan de Marcos, Brian Tyree Henry, Michael Rooker, Nicole Byer, Ynairaly Simo e Gloria Estefan. È un altro film commovente e sincero che tutta la famiglia può apprezzare.

Possiamo essere eroi

La serata al cinema in famiglia dovrebbe sempre includere un film di supereroi, secondo me. Possiamo essere eroi segue un gruppo di superbambini che si uniscono per salvare i loro genitori supereroi e il resto del mondo dagli invasori alieni. È un film fantastico con un messaggio più profondo dietro a tutto. E indovina cosa! Un sequel è attualmente in fase di sviluppo. Quindi, ci saranno altre folli avventure in cui i superkids si imbarcheranno.

Trovare ‘Ohana

Trovare ‘Ohana è un divertente film di avventura per famiglie. Segue due fratelli cresciuti a Brooklyn che si recano con riluttanza nella campagna di O’ahu con la loro famiglia per l’estate. Ma quando trovano un diario che porta a tesori perduti da tempo, quella che pensavano sarebbe stata un’estate noiosa prende una svolta eccitante. Questo film ha molte lezioni di vita ed è sicuramente qualcosa che i bambini apprezzeranno. Ha appena abbastanza azione, commedia e avventura. Ti consigliamo vivamente di aggiungerlo alla tua watchlist.

Paddington

Netflix ha preso la decisione giusta acquisendo i diritti di licenza per Paddington. Il film d’animazione dal vivo del 2014 è assolutamente delizioso e attraente sia per i bambini che per gli adulti. Basato sulle storie del personaggio Paddington Bear, arriva un film su un giovane orso che migra dalle giungle del Perù a Londra in cerca di una nuova casa. Alla fine, l’orso trova rifugio presso la famiglia Brown e si stabilisce nella sua nuova vita. Tuttavia, deve stare attento alla tassidermista Millicent Clyde che sta cercando di aggiungerlo alla sua collezione. Nel complesso, è un film di buon cuore pieno di commedie da ridere a crepapelle.

Ritorno nell’entroterra

Se la Madagascar le serie di film sono qualcosa che tu e la tua famiglia guardate molto durante le serate al cinema, quindi adorerai Ritorno nell’entroterra. La storia segue un gruppo degli animali più letali d’Australia che pianificano una fuga dal loro zoo nell’Outback. C’è molto da amare in questo film. I personaggi sono adorabili, la colonna sonora è incredibile, l’animazione è fantastica e la trama è ben congegnata. Non c’è assolutamente alcun dubbio Ritorno nell’entroterra è uno dei migliori film per famiglie su Netflix.

