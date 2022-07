8 migliori film Netflix da guardare il 4 luglio 2022

Stai cercando buoni film patriottici su Netflix da goderti durante il fine settimana del 4 luglio? O se preferisci, abbiamo anche elencato alcuni divertenti film Netflix che non sono necessariamente patriottici, ma sono semplicemente divertenti da guardare (o coinvolgono alieni, dal momento che siamo onesti, Giorno dell’Indipendenza è un classico e purtroppo non è su Netflix).

Cose più strane è il grande oggetto hot-ticket di questo fine settimana con la stagione 4 parte 2 finalmente in arrivo. Aspettati quasi quattro ore di intensità mentre gli eroi si affrontano contro Vecna. Ma che dire dopo averlo finito? O forse vuoi semplicemente passare una serata al cinema piuttosto che concentrarti sulla televisione?

Per coloro che soggiornano per il 4 luglio o hanno semplicemente bisogno di qualcosa da guardare in sottofondo durante i barbecue e le feste in famiglia, il seguente elenco dovrebbe offrire alcune scelte perfettamente adatte al fine settimana delle vacanze.

I migliori film Netflix da guardare il 4 luglio 2022

Avviso rosso (2021)

Unendo alcune delle più grandi star del mondo – Gal Gadot, Dwayne “The Rock” Johnson e Ryan Reynolds –Avviso rosso è un film degno di un blockbuster ricco di umorismo e sequenze d’azione eccellenti.

Johnson interpreta un agente dell’FBI che deve collaborare con un famoso ladro d’arte (Reynolds) per catturare un criminale ancora più famigerato (Gadot). Diretto da Intelligenza Centraledi Rawson Marshall Thurber, Avviso rosso potrebbe non avere la trama più originale che tu abbia mai visto, ma la chimica di Johnson e Reynold lo compensa.

Se vuoi solo spegnere il cervello e goderti un film sciocco, frenetico e divertente con la tua famiglia questo fine settimana, questo film è un’ottima scelta. Anche Netflix deve pensarla così, dal momento che sta diventando Due sequel con il cast e il regista destinati a tornare.

La guerra dei mondi (2005)

Da Giorno dell’Indipendenza non è in streaming su Netflix in questo momento, puoi ottenere la correzione dell’invasione aliena dal film del 2005 Guerra dei mondiun adattamento dell’omonimo romanzo di fantascienza di HG Wells.

Diretto da Steven Spielberg, Guerra dei mondi è un film epico interpretato da Tom Cruise e Dakota Fanning. Cruise interpreta un lavoratore portuale che deve proteggere sua figlia a tutti i costi quando gli extraterrestri invadono la terra e ne devastano migliaia di persone con enormi macchine da guerra.

Tutto in questo film ha una portata e una dimensione incredibili, non è un film dell’orrore ma alcune delle sequenze sono davvero agghiaccianti e a volte abbastanza spaventose. È un grande film di popcorn con una profondità sorprendente e prestazioni eccellenti di Cruise e Fanning.

Estinzione (2018)

Piace Guerra dei mondi, Estinzione è un valido sostituto per Giorno dell’Indipendenza se stai cercando un film sull’invasione aliena. Michael Peña interpreta un ingegnere afflitto da incubi ricorrenti di un attacco alieno. Ecco, i suoi sogni terrificanti diventano realtà e deve combattere per proteggere sua moglie (Lizzy Caplan) e le loro due figlie da esseri extraterrestri.

Certo, questo film non è così grande ed eccitante come Guerra dei mondi o Giorno dell’Indipendenza poiché mira a un dramma più tranquillo e basato sui personaggi, ma non è male se stai cercando qualcosa di leggermente diverso e Caplan è sempre eccellente.

Il trambusto (2022)

Adam Sandler potrebbe essere noto per la sua commedia, ma ogni volta che si trasforma in un genere diverso fa una feroce discussione sul perché non dovrebbe essere sottovalutato come attore. Attività febbrile è uno dei suoi migliori film e anche se non è così serio come dire, Gemme non tagliateè più un dramma sportivo che la sua solita commedia.

Sandler interpreta Stanley Sugerman, uno scout di basket dei Philadelphia 76ers. Tutto quello che vuole è essere un allenatore, ma per farlo ha bisogno di multare un giocatore in più che possa aiutare la sua squadra a vincere un campionato NBA. Entra in Juancho Hernangómez, il giocatore di basket nella vita reale interpreta il talentuoso dilettante Bo Cruz, che Stanley scopre e riporta negli Stati Uniti senza consultare la sua squadra. Stanley deve dimostrare che Bo è tutto ciò che dice di essere o rischia di perdere tutto.

Se hai voglia di guardare un film sportivo questo fine settimana, Attività febbrile è la scelta perfetta. Cosa c’è di più americano di un film con Adam Sandler e Queen Latifah?

Film patriottici su Netflix per il 4 luglio

Se stai cercando qualcosa che sia un po’ più classicamente patriottico, i seguenti film su Netflix saranno la scelta perfetta per il tuo weekend del 4 luglio.

Forrest Gump (1994)

Forrest Gump è in realtà considerato un fantastico film del 4 luglio. Bustle ha espresso il suo meglio, osservando che il personaggio di Forrest incarna perfettamente l’idea del “sogno americano”.

È un film fantastico e piacevole con una delle interpretazioni più memorabili di Tom Hanks, il che dice qualcosa considerando che l’intera carriera di Hanks è consistita in innumerevoli grandi interpretazioni. Il film è per ora su Netflix, ma lascerà il servizio alla fine di luglio, quindi assicurati di rivisitarlo finché puoi.

Forrest vive una vita piuttosto riparata con sua madre (Sally Field). Il film racconta le sue avventure dal giocare a football universitario ai combattimenti in Vietnam e tutto il resto, mentre Forrest ispira innumerevoli persone con il suo sconfinato ottimismo.

Salvare il soldato Ryan (1998)

Il 4 luglio sembra il momento perfetto per fare una maratona di film di Tom Hanks, quindi dopo aver finito Salto Forrestperché non rivisitare Salvate il soldato Ryan? L’epico film di guerra di Steven Spielberg è considerato un classico.

Hanks interpreta il capitano John Miller che deve portare i suoi uomini dietro le linee nemiche per trovare il soldato James Ryan, i cui fratelli sono stati uccisi in combattimento. Il film dà uno sguardo freddo e duro alle brutali realtà della guerra mentre ogni uomo intraprende un viaggio personale. Avrai sicuramente bisogno di conservare alcuni fazzoletti mentre guardi questo film in quanto può essere piuttosto strappalacrime.

Il patriota (2000)

Netflix ha molti grandi film più vecchi sul suo servizio in questo momento e quelli di Roland Emmerich Il patriota è solo uno dei tanti. In uno dei film più famosi di Mel Gibson, Il patriota vede un soldato diventato contadino abbandonare i suoi ritrovati ideali pacifisti per salvare suo figlio quando viene catturato dal nemico.

Nel disperato tentativo di salvare suo figlio, Benjamin Martin (Gibson) forma un reggimento di patrioti per utilizzare tattiche di guerriglia e riaverlo. Oltre a Gibson, The Patriot è interpretato anche da Jason Isaacs, Heath Ledger e Joely Richardson.

America: il film (2021)

Questo divertente film d’animazione vanta attori comici di talento come Channing Tatum, Simon Pegg, Will Forte, Andy Samberg, Judy Greer, Olivia Munn, Bobby Moynihan e molti altri!

Drasticamente diverso nel tono rispetto a qualsiasi altro film in questa lista, America: il film è il film Netflix perfetto da guardare questo fine settimana se vuoi qualcosa di sciocco che non si prenda troppo sul serio. Con George Washington che brandisce una motosega e diverse versioni stravaganti dei padri fondatori del nostro paese, questo film sfacciato parla della Rivoluzione americana.

Quale di questi film patriottici su Netflix non vedi l’ora di guardare in questo weekend del 4 luglio?