8 film contorti e sconvolgenti ora in streaming su Netflix

A volte tutto ciò che vuoi fare è rilassarti e farti sbalordire da un film. Da film come Inizio a Shutter Island a Donnie Darko, ci sono innumerevoli film che piegano la mente là fuori. Fortunatamente per noi, Netflix ne ha diversi disponibili, incluso il suddetto Inizio!

I thriller psicologici sono alcuni dei miei film preferiti da guardare perché mi tengono con il fiato sospeso dall’inizio alla fine. Se sei ansioso di trovare qualcosa di allettante e appetitoso da guardare su Netflix, il seguente elenco ti aiuterà.

I migliori film che piegano la mente su Netflix

Di seguito abbiamo raccolto alcuni dei migliori film di flessione mentale attualmente disponibili su Netflix. Molti dei film elencati di seguito sono film originali Netflix, il che significa che non lasceranno la piattaforma a breve, ma ce ne sono alcuni elencati di seguito che Netflix sta solo concedendo in licenza per il momento, il che significa che vorrai dare la priorità a quelli prima alla fine se ne vanno.

La piattaforma

Un avvincente e contorto thriller distopico, La piattaforma è un film spagnolo che ruota attorno a un complesso carcerario simile a una torre con più piani. I prigionieri vengono alimentati tramite una piattaforma mobile che inizia in alto e scende lentamente verso il basso. Quelli all’ultimo piano prendono prima la piattaforma e sono liberi di mangiare quanto vogliono prima che inizi a scendere, ogni piano riceve meno di quelli sopra. I prigionieri vengono spostati casualmente in piani diversi ogni 30 giorni.

Ragazza cavallo

Alison Brie recita in questo film strano e surreale su una ragazza apparentemente dolce con un’ossessione per i cavalli che inizia a fare strani sogni che cambiano lentamente la sua percezione della realtà. È un film molto insolito ancorato alla solida performance di Brie.

Sincronico

Anthony Mackie e Jamie Dornan conducono questo thriller fantascientifico su una coppia di migliori amici e paramedici chiamati a lavorare su una serie di bizzarri incidenti. Lo fanno risalire a una nuova misteriosa droga trovata sulla scena, ma quando una persona cara scompare, i due cadono in una terrificante verità sullo psichedelico che potrebbe cambiare tutto ciò che sanno della realtà. Sincronico non è un originale Netflix, ma è attualmente disponibile per lo streaming.

Mal Heart di Buster

In Mal Heart di Buster, Rami Malek interpreta un eccentrico uomo di montagna in fuga. Il suo unico metodo di sopravvivenza è andare a svuotare le case di vacanza per tenersi al caldo durante i rigidi mesi invernali. Quando non sta correndo, gli piace partecipare ai talk show alla radio per declamare le sue paure per il futuro. Cominciano a chiamarlo “Buster”. Man mano che il film procede, apprendiamo che Buster ha avuto una vita prima come padre di famiglia. Continua ad essere perseguitato da visioni di smarrimento in mare e ricordi della sua vecchia vita.

All’ombra della luna

Michael C. Hall passa dall’interpretare lui stesso un serial killer alla caccia di uno in questo film thriller di fantascienza del 2019. All’ombra della luna ruota attorno a un detective alla ricerca di un’inafferrabile serial killer nella città di Filadelfia nel 1988. Quando il detective Thomas Lockhart (Boyd Holbrook) si rende conto che i crimini dell’assassino sfidano ogni spiegazione, la sua ossessione minaccia di svelare tutto.

Sto pensando di porre fine alle cose

Come molti dei film in questa lista, Sto pensando di porre fine alle cose è un thriller psicologico surreale. È anche uno dei film originali Netflix più importanti quando si tratta di film strabilianti. Con un cast stellare che include Jesse Plemons, Jessie Buckley, Toni Collette e David Thewlis, Sto pensando di porre fine alle cose è un must-watch.

Basato sull’omonimo romanzo di Iain Reid, il film segue una giovane donna che viaggia con il suo ragazzo per visitare i suoi genitori. Allo stesso tempo, la storia di un bidello che va al lavoro interrompe la narrazione prima che entrambe le storie si intersechino nel terzo atto.

Colline paradisiache

Colline paradisiache è un film thriller fantasy di fantascienza sottovalutato con Emma Roberts, Awkwafina, Jeremy Irvine, Arnaud Valois, Eiza González, Danielle Macdonald e Milla Jovovich. Il film ruota attorno a un gruppo di donne che devono collaborare per fuggire da un’isola apparentemente idilliaca che nasconde un sinistro segreto.

Inizio

Questo film di Christopher Nolan è considerato da molti uno dei film più sconvolgenti di tutti i tempi. Le persone discutono ancora pesantemente sul misterioso finale del film fino ad oggi, a più di 11 anni dalla prima volta che il film è stato presentato in anteprima.

Con un cast stellare che include Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Cillian Murphy, Joseph Gordon-Levitt, Marion Cotillard, Elliot Page, Ken Watanabe e altri, puoi capire perché Inizio ha fatto appello a tanti. La storia è incentrata su un ladro che estrae informazioni dai sogni delle persone. Quindi accetta una missione pericolosa per piantare un’idea nel subconscio di un bersaglio.

Quale di questi strabilianti film su Netflix pensi di guardare il prossimo?