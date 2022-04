7 migliori film Netflix da guardare (e 4 da saltare) a maggio 2022

Maggio è sempre un mese emozionante per Netflix poiché tendono a esserci diverse grandi uscite per invogliare le persone al servizio per i prossimi mesi estivi. Ovviamente, una delle più grandi estrazioni di questo maggio è il rilascio di Cose più strane stagione 4, ma cosa dobbiamo aspettarci quando si tratta di nuovi film Netflix?

Questo maggio, ci sono molti buoni film Netflix che i fan hanno aspettato mesi per vedere finalmente, ma ci sono alcuni titoli che potresti probabilmente saltare, o almeno mettere in secondo piano per un po’. La maggior parte degli spettatori di Netflix anticiperà il rilascio di grandi titoli come Lungo per la corsa e Ultimo anno questo mese, oltre ai nuovi episodi di Cose più strane Certo. Ma ci sono diversi film meno conosciuti in arrivo sullo streamer a maggio che gli spettatori vorranno dare un’occhiata!

I migliori film Netflix di maggio 2022

Quali nuovi film Netflix dovresti aggiungere alla tua lista di controllo e quali dovresti salvare per dopo o saltare del tutto? Ti guideremo attraverso i migliori film Netflix in arrivo a maggio 2022 in ordine di data di uscita!

Trattieni il respiro: l’immersione sul ghiaccio

Saltare! L’apneista svedese Johanna Nordblad cercherà di battere il record di distanza percorsa sotto il ghiaccio con un solo respiro. È un’impresa innegabilmente impressionante. Detto questo, l’argomento di questo documentario è piuttosto oscuro.

Il trailer anticipa un’esperienza scoraggiante e snervante per Nordblad e, per estensione, per gli spettatori. Metto skip perché non sono sicuro che questo documento avrà un ampio appeal per coloro che non sono interessati all’apnea e ai record, ma se ti suona bene, allora vai allo streaming!

In streaming il 3 maggio.

Lungo per la corsa

Orologio! Originariamente previsto per una versione di aprile, Netflix ha spinto Lungo per la corsa torna a maggio. È un dramma adolescenziale affascinante e piacevole basato sull’omonimo romanzo di Sarah Dessen. È anche diretto e scritto da Sofia Alvarez, che ha lavorato alla sceneggiatura A tutti i ragazzi che ho amato prima e il suo seguito. Se ti piacciono i film romantici o sei un fan di Dessen, guarda questo film a maggio.

6 maggio in streaming.

Marmaduke

Saltare! Non sono sicuro che ne abbiamo davvero bisogno di un altro Marmaduke film. Il cast vanta Pete Davidson e JK Simmons, quindi se questo è allettante per te, potresti voler guardare. Ma per il resto, l’animazione è un po’ fiacca, soprattutto per un film del 2022, quindi a meno che tu non abbia bambini desiderosi di dare un’occhiata a questo, lo salterei.

6 maggio in streaming.

Thar

Orologio! Misteri e miraggi, colpi di scena. Nel cuore di un deserto spietato, si dipana un thriller grintoso, unico nel suo genere. Thar sembra un film avvincente e oscuro. È un film in lingua hindi interpretato da Anil Kapoor e suo figlio Harshvarrdhan Kapoor.

6 maggio in streaming.

Il Takedown

Orologio! Lupino la star Omar Sy è tornata con una nuova commedia d’azione e avventura. Sy interpreta Ousmane Diakité, un poliziotto con uno stile distinto che è in conflitto con il suo nuovo partner François Monge (Laurent Lafitte). I due devono collaborare per una nuova indagine che li porterà attraverso la Francia e quello che sembrava un semplice spaccio di droga si trasforma in qualcosa di molto più pericoloso.

6 maggio in streaming.

Ghost in the Shell: SAC_2045 Guerra sostenibile

Saltare! Alcuni Fantasma nella conchiglia i fan non sono contenti dell’imminente film Netflix che trasformerà la serie Netflix Fantasma nella conchiglia: SAC_2045 stagione 1 in un nuovo lungometraggio con nuove scene e ricolorazione completa.

Il trailer ha ricevuto un’accoglienza mista da parte di coloro a cui non piace la nuova animazione, ma Michihito Fujii è un rispettato regista di film live-action come i sei film nominati al Japan Academy Prize Il giornalista e Una famiglia. Diciamo salta per ora, ma se ti piace il trailer e/o sei solo un grande fan del franchise, potresti voler guardare quando arriva.

In streaming il 9 maggio.

Operazione Carne Tritata

Orologio! Operazione Carne Tritata è un eccellente thriller di spionaggio con due Mr. Darcy (Colin Firth e Matthew Macfadyen). La coppia interpreta due ufficiali dell’intelligence che complottano per spezzare la presa di Hiter sull’Europa con un piano rischioso incentrato su un uomo morto. Basato su una straordinaria storia vera.

In streaming l’11 maggio.

Nostro padre

Orologio! Nostro padre sembra un orribile ma avvincente documentario sul vero crimine sull’ex medico della fertilità Donald Cline, che ha inseminato i suoi pazienti con il proprio sperma.

11 maggio in streaming.

Ultimo anno

Orologio! La nuova commedia di Rebel Wilson sembra dolce ed esilarante. Alle persone a cui piace Wilson e ai film piace Mai stato baciato e 13 in corso 30 dovrebbe amare questo film su una donna che si sveglia da un coma di 20 anni verso la fine degli anni ’30 e decide di tornare al liceo.

In streaming il 13 maggio.

Un abbinamento perfetto

Orologio! Se sei un fan delle commedie romantiche leggere e piacevoli, allora Un abbinamento perfetto dovrebbe fare al caso tuo. Inoltre, è interpretato da Victoria Justice e Sesso/VitaAdam Demos, quindi sai che il cast sarà carino da vedere! I fan di Justice sono felici di vedere l’attrice/cantante in più progetti negli ultimi tempi e saranno lieti di aggiungere questo film alla loro watchlist.

In streaming il 19 maggio.

Asino 4.5

Saltare! A meno che tu non sia un fan sfegatato di Asino troupe e film, questo è un salto. Non è nemmeno un film del tutto “nuovo” poiché in realtà è solo un filmato ritagliato in cui non potevano adattarsi Asino per sempre (simile a quello che hanno fatto con Asino 2.5 e Asino 3.5). Ma se non ne hai mai abbastanza di Johnny Knoxville, Steve-O e il resto delle stravaganti buffonate della banda, allora stai attento.

In streaming il 20 maggio.

Quale di questi film Netflix sei più entusiasta di guardare?