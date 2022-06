7 meme per riassumere The Umbrella Academy Stagione 3

Nel mondo moderno, se vuoi trasmettere il tuo messaggio e non vuoi sembrare scortese, cosa faresti? Cercherai di trovare un mezzo che possa trasmettere il tuo messaggio e sembri divertente, giusto? E c’è solo un modo in cui puoi fare tutto questo con assoluta perfezione, i meme. Bene, questo è ciò che i fan hanno fatto per trasmettere il loro sentimenti per L’Accademia degli Ombrelli stagione 3.

The Umbrella Academy stagione 3 tramite meme!

La stagione 3 dello spettacolo è in streaming Netflix. La stagione più attesa dello show sembra essere più complicata di quanto tutti si aspettassero. I fan hanno espresso i loro sentimenti tramite meme. Il complesso viaggi nel tempo e tutti quelli soprannaturali colpi di scena e giri ce l’ho fatta un po’ difficile per i fan di seguire la storia dello spettacolo. Diamo un’occhiata ad alcuni meme.

Sembra che la complessità inizi dal molto inizio della stagione. Ecco un meme fuori contesto per il primo episodio della terza stagione e fidatevi, non c’è niente di più accurato di questo!

La prima metà di #TheUmbrellaAcademySeason3 episodio 1 spoiler fuori contesto: pic.twitter.com/0rh1FNdw8A — Devin (@vax_mochina) 22 giugno 2022

Il fratelli loro stessi non capiscono cosa sta succedendo durante l’intera stagione.

i fratelli dell’accademia ombrello per tutta la stagione: pic.twitter.com/KqWEXHwvvq — el ︎︎ SPOILER S3 (@FIVESFURY) 25 giugno 2022

Anche se lo spettacolo ha poco senso per alcuni fan, loro non può fermarsi stessi dal guardarlo.

Io, ogni volta che esce una nuova stagione della Umbrella Academy pic.twitter.com/BOFYwy8juj — Abigail "Cherabby" (@cherabbby) 24 giugno 2022

LEGGI ANCHE: GUARDA: La scena di combattimento più esilarante della terza stagione di “The Umbrella Academy”, che non è nemmeno reale

Ha mostrato il chiaro differenza tra la seconda e la terza stagione fino a questa.

the umbrella the umbrella academy academy stagione 2 stagione 3 pic.twitter.com/75DmxiYN3a — Reylen ︎ (@mortalsong) 22 giugno 2022

*Avviso spoiler* ma i fan stanno cercando di elaborare il Momento di Ben Klaus. Come e perché dei loro momenti sono ancora una domanda per alcuni fan.

AVVISO SPOILER #TheUmbrellaAcademySeason3…… La stagione 3 è finita e una delle mie più grandi domande è perché e come diavolo hanno fatto Klaus e Sparrow Ben?! Quando ho chiesto il momento di Ben-Klaus, questo non era esattamente quello che avevo in mente (prendi quello che possiamo ottenere, immagino?) pic.twitter.com/XlZXApqBeD — Luna Stella (@IAmLunaStella) 24 giugno 2022

Il fine dello spettacolo è piuttosto bizzarro. I fan stanno ancora cercando di capirlo.

sto cercando di capire cosa significhi la fine della stagione 3 di umbrella academy pic.twitter.com/rRPys8L3BD — ʕ•ᴥ•ʔ (@makonianthia) 22 giugno 2022

La fine dello spettacolo è davvero discutibile, sembra. Le persone non vogliono dormire, hanno bisogno di risposte.

Tutti dopo aver visto il finale di s3: #TheUmbrellaAcademySeason3 pic.twitter.com/D29RXJE8pi — vEnZ (@lazy_shitass) 25 giugno 2022

Leggi anche: I fan non riescono a smettere di riversare il loro cuore su Luther che organizza una festa per Victor nella terza stagione di “The Umbrella Academy”

Questi sono i 7 meme che riassumono esattamente l’intera stagione 3 di L’Accademia degli Ombrelli. Hai già visto lo spettacolo? Raccontaci la tua parte preferita dello spettacolo. Se non l’hai fatto, guarda lo spettacolo ora in streaming su Netflix.

Guarda qui: L’Accademia degli ombrelli

Il post 7 Memes to Sum Up The Umbrella Academy Stagione 3 è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.