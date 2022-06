7 fatti su First Kill di Netflix che potresti non conoscere

L’attesa è finita e il giorno è finalmente arrivato. Prima uccisione è ora in streaming su Netflix ed è ciò di cui tutti stanno attualmente guardando e parlando. Quindi, se sei indeciso a guardare la serie sui vampiri, siamo qui per dirti di unirti a noi e salire sul Prima uccisione carrozzone. Ti stai perdendo!

Se non hai familiarità con lo spettacolo, segue due ragazze adolescenti di due background molto diversi (una un vampiro e l’altra una cacciatrice di mostri) mentre hanno il compito di fare la loro prima uccisione.

Incontriamo Juliette, un’adolescente vampira che ha raggiunto l’età in cui deve compiere la sua prima uccisione per unirsi alla sua potente famiglia di vampiri. Ma Juliette vuole solo essere una normale ragazza adolescente che fa cose normali da adolescente. Poi c’è Calliope, una ragazza adolescente che proviene da una celebre famiglia di cacciatori di mostri. Tutto ciò che Calliope vuole fare è dimostrare alla sua famiglia che ha tutte le carte in regola per unirsi a loro nelle loro missioni di caccia ai mostri. Ma una volta che Juliette e Calliope si incontrano, volano scintille ed entrambi i loro compiti per rendere la loro prima uccisione diventano molto più complicati.

Se hai già visto la prima stagione nella sua interezza, è probabile che tu sia stato in missione per cercare tutto ciò che c’è da sapere Prima uccisione. Fortunatamente, sei arrivato nel posto giusto perché condivideremo alcuni fatti divertenti sulla serie di vampiri che potresti essere sorpreso di apprendere.

1. First Kill è stato girato principalmente a Savannah, in Georgia

Se vieni da Savannah, in Georgia, potresti aver riconosciuto alcuni dei luoghi mostrati nello spettacolo. Secondo TheCinemaholic, una scuola locale è stata utilizzata come sfondo per l’immaginaria Lancaster Academy. È stato anche riferito che il Colonial Park Cemetery nel centro di Savannah è stato utilizzato come ambientazione. Inoltre, sembra che anche vari quartieri siano stati usati come sfondi. Infine, ci sono state più scene girate ad Atlanta, in Georgia.

2. First Kill è basato su un racconto

Molte persone hanno pensato Prima uccisione era basato su un libro, il che è un presupposto ragionevole poiché la maggior parte degli originali Netflix sono basati su libri. Tuttavia, la serie sui vampiri è in realtà basata sull’omonimo racconto di New York Times autore di bestseller VE Schwab. Il racconto è nel libro I vampiri non invecchiano mai: racconti con morso fresco di Zoraida Cordova e Natalie C. Parker.

3. Sarah Catherine Hook di First Kill è stata scelta prima di Imani Lewis

In un’intervista con Entertainment Weekly, Sarah Catherine ha detto di aver ricevuto la chiamata per il casting per lo spettacolo via e-mail dal suo manager. Dopo aver letto la descrizione del ruolo, Sarah Catherine ha iniziato a dubitare che sarebbe stata scelta, ma un mese e mezzo dopo, ha prenotato la parte. Sarah Catherine ha anche detto che quando è stata scelta per interpretare Juliette, il team creativo era ancora alla ricerca dell’attrice perfetta per interpretare Calliope.

4. Le riprese principali di First Kill sono durate sei mesi

L’incredibile showrunner Felicia D. Henderson ha parlato con The Knockturnal e ha detto che la pre-produzione è iniziata nell’autunno del 2020, e poi la produzione è durata sei mesi nel 2021. Henderson ha anche detto che alla fine del 2021 lo spettacolo era ancora in post produzione. Il processo è durato fino ad aprile o maggio 2022.

5. VE Schwab ha scritto il pilot di First Kill

Quando Netflix ha acquistato il racconto di VE Schwab, lo streamer l’ha assunta per adattarlo a una serie televisiva. Ha scritto la sceneggiatura pilota, e poi Felicia D. Henderson è stata assunta come capo sceneggiatrice e showrunner.

6. Imani Lewis di First Kill è stato scelto per il ruolo di Calliope dopo un lungo processo di casting

Sebbene sia stato un processo di casting abbastanza rapido per Juliette (Sarah Catherine Hook), ci è voluto del tempo prima che il team creativo trovasse Calliope. Tuttavia, una volta che Imani Lewis ha fatto la sua audizione e poi ha letto la chimica con Sarah Catherine su Zoom, è stato un gioco da ragazzi che fosse la Calliope perfetta.

7. Emma Roberts ha prodotto First Kill tramite la sua Belletrist Productions

Dopo una guerra di offerte altamente competitiva, Belletrist Productions ha vinto i diritti del racconto di VE Schwab, a cui Netflix ha dato un ordine per la serie nell’ottobre 2020. Belletrist Productions è una società di produzione co-fondata da Emma Roberts e dalla sua amica di lunga data Karah Preiss. È iniziato come un club del libro per due persone e alla fine si è trasformato in una società di produzione.

Assicurati di guardare Prima uccisione solo su Netflix.