6 spettacoli Netflix degni di baldoria da guardare prima della fine del 2022

Non ci posso credere, ma ora mancano solo poche settimane al 2022. Quest’anno è stato fantastico per le uscite di Netflix, visto che finalmente abbiamo visto il ritorno di Cose più straneinsieme ad altri titoli molto attesi come Fiume Vergine, L’Accademia degli Ombrelli, Ozark, e altro ancora. Sebbene siamo stati sicuramente benedetti con i contenuti sullo streamer nel 2022, abbiamo la sensazione che il 2023 potrebbe essere ancora più grande e migliore.

Ci sono già così tanti spettacoli confermati per il 2023, ma mentre aspettiamo che inizi il nuovo anno, ecco alcuni dei titoli più degni di abbuffata attualmente in streaming su Netflix.

Spettacoli Netflix degni di baldoria

Hai dei tempi morti durante le vacanze o hai solo bisogno di maratona di un bello spettacolo mentre le temperature continuano a scendere? Abbiamo proprio quello che ti serve con queste scelte!

Voi

Se sei un fan dei thriller e non li hai guardati Voi su Netflix, cosa stai facendo? La serie avvincente è interpretata da Penn Badgley nei panni di Joe Goldberg, un serial killer che diventa ossessionato dalle donne che vede da lontano e deve combattere i suoi demoni interiori. Nel corso delle stagioni, si sposta in luoghi diversi e forma nuove relazioni. Voi ha caratterizzato alcuni fantastici membri del cast, tra cui Mercoledìdi Jenna Ortega e La cacciadi Vittoria Pedretti.

Voi ritorna per la stagione 4 nel 2023, quindi è il momento perfetto per abbuffarsi della serie prima che esca la nuova stagione. La stagione 4 sarà suddivisa in due parti, con la prima parte che uscirà il 9 febbraio e la seconda il 9 marzo.

Mercoledì

L’ultima aggiunta a questo elenco è quella che ha preso d’assalto il mondo. Mercoledì uscito su Netflix nel novembre 2022 e da allora è stato un successo. Lo spettacolo per adolescenti vede Jenna Ortega nei panni del personaggio principale della famiglia Addams mentre frequenta una nuova scuola chiamata Nevermore Academy. Lì, viene a conoscenza di una profezia per lei per salvare la scuola e i suoi compagni di classe, e deve seguirla.

Mercoledì è lungo otto episodi, rendendo facile l’abbuffata del fine settimana se ne hai il tempo. La serie ha battuto i record di visualizzazioni e coloro che l’hanno vista stanno solo aspettando l’annuncio della seconda stagione!

Ombra e ossa

Chiamando tutti gli amanti della fantasia! Ombra e ossa è uno degli spettacoli più popolari su Netflix e per una buona ragione. La serie è basata sui romanzi Grishaverse scritti da Leigh Bardugo e la prima stagione segue la protagonista Alina Starkov mentre scopre di avere poteri speciali che potrebbero davvero salvare il mondo. La seconda stagione uscirà il 16 marzo 2023, quindi c’è ancora tempo per dare un’occhiata alla prima stagione. Ma non aspettare troppo! Questo spettacolo è eccitante, divertente e davvero divertente da guardare.

Banche Esterne

Un’altra serie che tornerà nel 2023 è Banche Esterne, uno degli originali Netflix più divertenti fino ad oggi. Il dramma adolescenziale segue un gruppo di amici che vivono vicino all’acqua nell’OBX. Nella prima stagione, il protagonista John B scopre indizi che potrebbero condurlo al padre scomparso e al tesoro sepolto. Finora, ci sono due stagioni dello spettacolo avvincente e la base di fan è cresciuta solo con il debutto di nuovi episodi.

Banche Esterne la stagione 3 uscirà nel 2023, anche se non abbiamo ancora una data di uscita. Tuttavia, la star Madelyn Cline sembra aver rovesciato i fagioli durante un’intervista in cui ha detto che lo spettacolo sarebbe tornato a febbraio, quindi se è così, faresti meglio ad abbuffarti delle prime due stagioni ora!

Lo stregone

Basato sull’amata serie di libri di Andrzej Sapkowski, Lo stregone ora ci sono due stagioni su Netflix e ce n’è un’altra in arrivo nel 2023! La serie è interpretata da Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, un cacciatore di mostri che seguiamo ogni episodio. Ci sono stati alcuni cambiamenti nella serie quest’anno, poiché è stato annunciato che Liam Hemsworth avrebbe sostituito Cavill nella stagione 4. Ma prima, abbiamo ancora Lo stregone stagione 3 da guardare al futuro, che arriverà su Netflix nell’estate del 2023.

Inoltre, la serie prequel The Witcher: L’origine del sangue debutta quest’anno il 25 dicembre. Se sei un fan del genere fantasy, dovresti assolutamente dare un’occhiata Lo stregone franchising. Ne varrà la pena se ti piacerà!

1899

Netflix ha una vasta libreria di titoli internazionali e uno dei più nuovi e popolari è 1899. La serie del periodo misterioso è stata creata da Jantje Friese e Baran bo Odar, cineasti tedeschi che hanno realizzato la serie acclamata dalla critica Scuro su Netflix. Se sei un fan delle storie tortuose difficili da prevedere e che potrebbero farti grattare la testa, 1899 vale sicuramente l’abbuffata. Con otto episodi in totale, puoi guardarlo tutto in un fine settimana. E vorrai sicuramente farlo una volta che inizi!

1899 deve ancora essere rinnovato per una seconda stagione, ma speriamo di ricevere presto buone notizie sul futuro dello show.

A quale spettacolo ti abbufferai questo dicembre?