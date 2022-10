6 serie epiche come La casa del drago su Netflix

Programmi come La casa del drago e Il Trono di Spade su Netflix

Sembra che la premiere sia appena andata in onda, ma i fan del fantasy stanno già guardando avanti Casa del Drago Episodio 10, noto anche come il finale della prima stagione. La stagione si concluderà questa domenica, 23 ottobre su HBO e HBO Max, e i fan rimarranno sicuramente con un vuoto che deve essere riempito. Naturalmente, ci sono così tanti altri fantastici spettacoli là fuori e potresti essere sorpreso di apprendere che su Netflix ce n’è una manciata simile a Casa del Drago e il suo predecessore, Game of Thrones.

Entriamo nei sei spettacoli più epici come Casa del Drago su Netflix, inclusi titoli fantasy e drammi. Inizieremo con L’ultimo regnouno dei preferiti dai fan sulla piattaforma.

Mostra come House of the Dragon: The Last Kingdom

L’ultimo regno è un dramma di finzione storica basato sulla serie di libri Le storie sassoni scritto da Bernard Cornwell. Lo spettacolo racconta la storia di quello che sarebbe diventato l’inizio dell’Inghilterra, con il re Alfred (David Dawson) che realizza il suo piano per unire le persone in un regno. Seguiamo il protagonista Uhtred di Bebbanburg (Alexander Dreymon), un personaggio che è stato catturato da bambino e combatte per reclamare la sua legittima patria.

Come il Game of Thrones universo, L’ultimo regno è tutto incentrato sulla lotta per il potere, le grandi battaglie e l’importanza di portare avanti il ​​tuo cognome. Se ti piace il programma Netflix, sarai felice di sapere che un film, Sette re devono morirearriverà anche sullo streamer. L’ultimo regno ha cinque stagioni in totale e si è conclusa a marzo 2022.

Programmi come La casa del drago: The Witcher

Henry Cavill interpreta Geralt di Rivia in Netflix Lo stregone. Basata sui libri di Andrzej Sapkowski, la storia fantasy segue diverse linee temporali nella prima stagione mentre conosciamo i personaggi principali: Geralt, Yennefer di Vengerberg (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan). La serie ha più magia di Casa del Drago, ma è simile nel senso che si svolge in un periodo di tipo medievale e presenta battaglie, profezie e lotte di potere. Con i lunghi capelli biondi, Geralt potrebbe passare per un Targaryen, giusto?

Lo stregone la stagione 3 dovrebbe arrivare su Netflix nell’estate 2023 e uno spin-off, The Witcher: Origine del sangueesce questo dicembre.

Spettacoli simili a House of the Dragon: Vikings: Valhalla

Un altro dramma storico in questa lista è Vichinghi: Valhallail nuovo spin-off di Netflix per Vichinghi. Il sequel è ambientato 100 anni dopo la serie originale, seguendo leggende come l’esploratore norvegese Leif Erikson. Continuiamo a guardare il viaggio dei Vichinghi mentre la loro era volge ufficialmente al termine. Una stagione è uscita finora, ed è super ricca di azione e divertente. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione che uscirà nel 2023.