6 programmi Netflix da guardare (e 3 da saltare) dopo la stagione 4 di Ozark, parte 1

Ozark la stagione 4 parte 1 è finalmente arrivata su Netflix e sarà senza dubbio uno dei più grandi spettacoli Netflix finora nel 2022.

Sono passati quasi due anni da quando abbiamo visto lo scioccante Ozark finale della terza stagione, che ha completamente cambiato il gioco e ha portato all’altrettanto sbalorditivo Ozark stagione 4 parte 1. La prima metà dell’ultima stagione porta i fan in una corsa sfrenata dall’inizio alla fine.

Mentre aspettiamo Ozark stagione 4 parte 2 per finire l’ultima stagione più tardi nel 2022, Ozark i fan hanno comprensibilmente bisogno di un nuovo spettacolo Netflix da guardare. Tra titoli simili e riscontri molto più leggeri, stiamo suggerendo cosa guardare (e saltare!) Dopo Ozark.

Programmi Netflix da guardare dopo la stagione 4 di Ozark

Tra gli spettacoli Netflix Ozark i fan potrebbero voler dare un’occhiata dopo l’abbuffata ad alto numero di ottani della parte 1 ci sono alcune commedie, misteri e avventure da portare con sé Ozark allontanarsi. Dai un’occhiata all’elenco completo qui delle prossime versioni e iniziamo di seguito con Cobra Kai.

Cobra Kai

Orologio! Anche se la maggior parte dei fan di Netflix probabilmente ha guardato Cobra Kai già, per tutti coloro che ancora si chiedono se dovrebbero fare il grande passo, non c’è momento migliore per guardare che dopo Ozark stagione 4 parte 1. Il Karate Kid propaggine bilancia commedia e dramma, ma racchiude comunque un forte pugno.

Archivio 81

Orologio! Probabilmente hai sentito parlare della nuova serie horror su Netflix poiché è attualmente in cima alla classifica generale dei primi 10. Archivio 81 è sulla buona strada per diventare la prossima grande serie horror preferita dai fan e potrebbe essere tua dopo averla vista Ozark.

Il burattinaio

Saltare! Quando finisci Ozark stagione 4 parte 1, potresti essere un po’ esausto di essere immerso in un mondo criminale. La nuova popolare docuserie Netflix sul vero crimine Il burattinaio: caccia all’ultimo truffatore potrebbe essere un must da guardare in seguito, ma forse non subito dopo Ozark.

Morto per me

Orologio! Per fortuna, Netflix è pieno di serie poliziesche per i fan del genere, ma se stai cercando qualcosa di un po’ più leggero dopo…Ozark, assicurati di controllare Morto per me. La terza e ultima stagione della commedia oscura nominata agli Emmy arriverà presto, quindi recupera subito!

Manifesto

Orologio! Non ci sarà mai un momento in cui ti consigliamo di saltare Manifesto. La serie cult preferita è sicuramente diventata una delle preferite in assoluto, grazie in parte a Netflix. La quarta e ultima stagione, che sarà divisa in parti come Ozark, prenderà il volo alla fine del 2022.

Riverdale

Saltare! Da queste parti, siamo certamente pro-Riverdale. Il dramma adolescenziale di una volta si è avvicinato ai suoi modi di gialli e gialli, ma il tesoro campy di The CW non può sostituire Ozark. A meno che tu non sia preparato per la follia a tutto tondo, salta questo per una giornata piovosa.

Emilia a Parigi

Orologio! Ok, resta con noi qui. Emilia a Parigi non potrebbe essere più diverso da Ozark, e potrebbe essere davvero una buona cosa. Ozark è così scuro, e quando arriverai alla fine della stagione 4, parte 1, avrai bisogno di un detergente per il palato leggero e ventilato. Entra Emilia!

Banche Esterne

Orologio! Banche Esterne è stato descritto come “se Dawson Creek era Ozark con un tocco di Riverdale spruzzato sopra”, e quell’analogia è ancora vera. Anche se abbiamo suggerito di saltare Riverdale questo va in giro, Banca Esterna è la perfetta abbuffata di follow-up piena di elettrizzante suspense. Guarda OBX, e puoi ringraziarci più tardi.

Troppo caldo da gestire

Saltare! A seguito della pesantezza di Ozark Nella prima parte della stagione 4, probabilmente sei incline a cercare qualcosa di insensato, con leggerezza da vendere. Non diventa molto più leggero della serie di appuntamenti di Netflix Troppo caldo da gestire, ma non sentire il bisogno di salire sul carro con questo. Prova una serie di gare di pasticceria, uno speciale in piedi o Occhio strano primo.

Quali programmi Netflix guarderai e salterai dopo Ozark stagione 4 parte 1? Condividi le tue scelte nei commenti!