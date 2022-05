6 programmi/film da guardare (prima che lascino Netflix a maggio 2022)

Anche se siamo super entusiasti quando Netflix aggiunge la sua giusta quota di nuovi titoli da guardare sulla sua piattaforma di streaming,Cose più strane, Impero Bling e Un abbinamento perfettosolo per citarne alcuni, siamo anche rattristati di sapere che con ogni nuovo mese arriva una grande quantità di film e programmi che Netflix rimuoverà.

La rimozione di alcuni dei nostri titoli preferiti può essere attribuita a vari motivi. Alcuni vengono aggiunti ad altre principali piattaforme di streaming, mentre altri Netflix non ha più i diritti di licenza. Indipendentemente dalle ragioni, dire addio a questi titoli non è mai facile, motivo per cui, prima che se ne vadano, vogliamo dirti quali programmi e film guardare in streaming su Netflix prima che facciano il loro ultimo inchino.

Serie e film in uscita da Netflix a maggio 2022

Niente dice “sei posticipato, perdi” più che aspettare fino all’ultimo minuto per guardare il tuo titolo preferito. Vogliamo aiutarti a evitarlo. Ecco i 6 programmi e film che dovresti guardare in questo momento prima che partano il 31 maggio.

Abbazia di Downton

A differenza di La corona, Bridgertone Specchio nero (tipo), Abbazia di Downton è un dramma inglese che non è permanentemente su Netflix.

Le stagioni dalla 1 alla 6 della serie verranno rimosse dal sito e ora saranno disponibili per la visione solo su siti come Amazon Prime Video e Peacock. Ciò significa che gli abbonati Netflix non saranno in grado di stringere i pugni a Daisy Parker, Nanny West, Mr. Green, Sarah Bunting, Charles Carson e il resto dei seriamente fastidiosi Abbazia di Downton personaggi dopo questo mese. Tuttavia, questa è una vittoria nel nostro libro.

Potremmo dover portare il nostro tè allettante e i nostri scandali volgari altrove molto presto. Ma per ora, abbiamo ancora tempo per guardare la serie prima che se ne vada. Dovresti farlo soprattutto se hai intenzione di guardare Downton Abbey: una nuova era nelle sale questo fine settimana.

Guarda il trailer del film appena uscito proprio qui.

Lacca per capelli

Lacca per capelli è il film iconico che ci ha fatto capire tre cose: 1. Zac Efron è stupendo con i capelli incastonati, 2. Amanda Bynes e Queen Latifah sono volti che non ci stancheremo mai di vedere sui nostri schermi e 3. tu assolutamente, positivamente non può fermare il ritmo.

Questo titolo sarà sempre un musical così divertente e piacevole da guardare sia che tu ti senta giù o se vuoi semplicemente guardare qualcosa di strano con i tuoi amici e la tua famiglia. Forse un severo tweet su Netflix consentirà a questo allegro film di vedere un altro giorno. In caso contrario, siamo perfettamente d’accordo con la riproduzione ripetuta di “Big, Blonde and Beautiful” fino a quando il sito non soddisfa i nostri desideri.

Adolescenti tartarughe ninja mutanti

Se non fosse stato per questo classico dell’infanzia, non avremmo mai saputo che le tartarughe superpotenti vivevano nelle fogne, quindi fa decisamente male doverle vedere Adolescenti tartarughe ninja mutanti lascia Netflix.

Quando eravamo bambini, ammiravamo Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello. Dopotutto, sono riusciti a farci sembrare super cool combattere i cattivi. Inoltre, avevano un maestro della droga che insegnava loro tutte le loro mosse ninja. E chi potrebbe dimenticare tutte le deliziose pizze che mangerebbero dopo una dura giornata di lavoro? (Stai mentendo se dici che non volevi anche una fetta!)

Chiunque fosse qualcuno ha guardato ogni singola puntata di questo franchise con un sorriso sulle labbra perché era fantastico. Fa davvero schifo vederlo andare.

So cosa hai fatto l’estate scorsa

So cosa hai fatto l’estate scorsa è il film horror perfetto da mettere in scena se stai cercando di insegnare a qualcuno perché non va bene raccontare storie alte… o perché dovresti cercare di non uccidere accidentalmente qualcuno mentre sei fuori con i tuoi amici.

Sia questo film, sia il suo sequel, sono diventati un punto fermo nel mondo dell’horror grazie alla loro capacità di riempirci la testa di pensieri frenetici. Da un lato, ti senti in colpa per i poveri adolescenti che hanno commesso un errore che non possono cancellare, eppure credi che avrebbero dovuto chiarire fin dall’inizio.

D’altra parte, capisci che l’assassino li sta dando la caccia per vendicarsi, ma ti chiedi perché non può mettere questo sforzo in un lavoro o qualcosa del genere. E poi, nella tua terza mano invisibile, ti stai chiedendo come questi ragazzi non siano in grado di correre abbastanza veloci anche se i loro corpi sono al meglio.

Se vuoi un thriller da guardare questo fine settimana con gli amici, questa è sicuramente la strada da percorrere. Tuttavia, probabilmente è meglio lasciare i cappucci mentali in cucina se ti sintonizzi.

Zoolander

Se conosci ogni riga come il palmo della tua mano o conosci solo alcune righe a causa dei meme di Tumblr, Zoolander è un film esilarante che tutti conoscono e amano.

Nonostante siano passati più di 20 anni da quando il film è uscito nelle sale, il film del 2001 semplicemente non invecchia mai. Dalla sua inclusione di alcune delle parrucche più oltraggiose che abbiamo mai visto ai tanti abiti ridicoli indossati da personaggi ancora più ridicoli, il pubblico ha apprezzato il modo in cui questo film non si è preso troppo sul serio. Ed è proprio per questo che la sua eredità non andrà da nessuna parte presto. Non vediamo l’ora che le nostre generazioni future vedano il cambiamento culturale che è stato Owen Wilson che si è tolto le mutande senza mai togliersi i pantaloni.

Top Gun

Top Gun c’è ancora un altro classico a cui dobbiamo dire addio, che puzza perché chi altro se non Tom Cruise ci insegnerà come apparire soavi mentre indossi abiti militari?

Oltre ad avere una delle migliori colonne sonore nella storia del cinema, il film del 1986 è stato adorato dal pubblico per le sue immagini sbalorditive, la storia avvincente e, naturalmente, la sua capacità di motivare chiunque a essere il migliore in quello che fa, anche se gli altri non credono di avere quello che serve. Inoltre, il film ha fatto desiderare a molte persone di diventare piloti, quindi è sicuro che dovresti eseguire lo streaming Top Gun questo fine settimana se stai cercando di convincere i tuoi figli a far parte del settore aereo.

Forse non puoi guardare il film del 1986 prima che parta da Netflix. Se è così, non preoccuparti perché puoi guardare il suo tanto atteso sequel nei film la prossima settimana. Fino ad allora, dai un’occhiata al trailer Top Gun: Maverick sotto.

Senza dubbio, questo deve essere uno dei mesi più strazianti di rimozioni che abbiamo vissuto finora. Se la pensi allo stesso modo, corri su Netflix per iniziare a guardare tutti questi fantastici titoli!