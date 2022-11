6 migliori programmi Netflix da guardare per il Ringraziamento 2022

È il Ringraziamento e questo significa che è tempo di mangiare tanto buon cibo e trascorrere del tempo di qualità con i tuoi amici e la tua famiglia guardando alcuni dei migliori programmi Netflix!

Se stai cercando alcuni film da maratona durante il lungo weekend del Ringraziamento, dai un’occhiata ad alcune delle nostre scelte da aggiungere alla tua lista di controllo. Ma se vuoi trascorrere il tuo tempo recuperando qualche abbuffata o rivivendo i preferiti del passato, questi sono i titoli che fanno per te.

Serie di successo di Netflix come Morto per me, 1899, e Mercoledì sono gli spettacoli perfetti in cui rifugiarsi durante il fine settimana del Ringraziamento, ma per gli osservatori del comfort là fuori, Gilmore Girls e Nuova ragazza ti terrà prepotente pieno di risate mentre è pieno di torta di zucca.

I migliori programmi Netflix del Ringraziamento 2022

Ecco alcuni dei migliori programmi Netflix da guardare durante il Ringraziamento, tra cui alcune versioni recenti e preferiti collaudati! Cominciamo con la serie comica di Netflix Morto per me.

Morto per me

La terza e ultima stagione di Morto per me è stato presentato in anteprima su Netflix una settimana prima del Ringraziamento e ha portato a una fine agrodolce la storia tortuosa di Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini). Mentre l’FBI si avvicina ai complici, la coppia vacilla per il loro incidente mordi e fuggi e rivelazioni scioccanti mettono alla prova la loro amicizia. Morto per me’L’ultima stagione potrebbe essere un po’ emozionante, ma qual è il momento migliore per guardarla rispetto a quando c’è la torta avanzata?

Mercoledì

C’è solo una nuova uscita della serie Netflix in arrivo durante la settimana del Ringraziamento nel 2022, ed è così grande che hanno dovuto abbandonarla il mercoledì prima delle vacanze. La versione di Tim Burton La famiglia Addams arriva sotto forma di Mercoledì, una storia di formazione con protagonista Jenna Ortega nei panni dell’iconico Wednesday Addams. È il nuovo spettacolo che tutti guarderanno senza sosta durante il lungo weekend di vacanza. Non perderti l’emozionante debutto di Mercoledì!

Gilmore Girls

È anche la stagione autunnale se non guardi di nuovo Gilmore Girls su Netflix per la milionesima volta? Sia che inizi dall’inizio o semplicemente guardi i tuoi episodi preferiti, devi guardarne alcuni Gilmore Girls nei mesi autunnali. È una regola! Rannicchiati sul divano con alcuni dolcetti avanzati del Ringraziamento e guarda “A Deep-Fried Korean Thanksgiving”, l’episodio autunnale di Un anno nella vita, o iniziare di nuovo un rewatch completo. Finché i Mallomar resistono!

Viale delle lucciole

Mentre ci sono così tanti spettacoli Netflix confortanti, accoglienti e piacevoli (come Virgin River, Magnolie dolci, Bridgerton, ecc.), una nuova stagione di Viale delle lucciole ci dirigeremo subito dopo il Ringraziamento. Katherine Heigl e Sarah Chalke torneranno nei panni di Tully e Kate Viale delle lucciole stagione 2 parte 1 il 2 dicembre, e non c’è momento migliore per recuperare il ritardo (sono passati quasi due anni!) Con ciò che potresti aver dimenticato nell’adorabile prima stagione.

1899

Anche se alcuni spettatori di Netflix potrebbero preferire una tariffa più leggera per il loro binge-watching del Ringraziamento, la vacanza è stata anche conosciuta come la casa di molte uscite di successo. Quest’anno Netflix è caduto 1899, l’oscura serie di misteri che fa parlare tutti. Se stai cercando una serie in cui farti risucchiare, che ti faccia indovinare e che ti tenga con il fiato sospeso dall’inizio alla fine, guarda 1899 su Netflix questo Ringraziamento.

Nuova ragazza

Sappiamo tutti che quando si tratta di sitcom, Gli amici detiene la corona del Ringraziamento. Il favorito duraturo vanta 10 fantastici episodi del Ringraziamento che sono classici. Ma Nuova ragazza ha anche consegnato la sua giusta dose di classici episodi del Ringraziamento pieni di caos e caos. Dallo scongelamento di un tacchino al trattare con i genitori di Jess al campeggio, la banda del loft ha sopportato così tante esilaranti disavventure durante le vacanze. Guarda la serie su Netflix mentre è ancora disponibile.

Quali programmi Netflix guarderai il giorno del Ringraziamento? Condividi le tue scelte nei commenti!