6 migliori programmi Netflix da guardare il 4 luglio 2022

È finalmente arrivato il momento del 4 luglio, che è ufficialmente l’inizio dell’estate e il momento perfetto per combattere il caldo mentre si guardano alcuni buoni programmi Netflix.

Negli ultimi mesi, Netflix ha pubblicato alcuni dei migliori nuovi spettacoli dell’anno di cui tutti parlano ancora. Naturalmente, ciò include il massiccio ritorno di Cose più strane così come la premiere del nuovo preferito dai fan Prima uccisione.

Ma ci sono molti spettacoli che vale la pena recuperare durante il lungo weekend per prepararsi alle prossime nuove stagioni. In quale altro momento puoi rivedere uno spettacolo estivo di base o tuffarti negli ultimi episodi del dramma medico più popolare in televisione?

Netflix mostra il 4 luglio 2022

Ecco sei dei migliori programmi Netflix da aggiungere al tuo orologio per il 4 luglio, a cominciare di seguito con la più grande nuova uscita del mese (e dell’anno), Cose più strane.

Cose più strane

Ovviamente, lo spettacolo su cui la maggior parte del mondo si sintonizzerà su Netflix durante il fine settimana festivo del 4 luglio è Cose più strane. L’attesissimo secondo volume della quarta stagione porta due nuovi episodi di grandi dimensioni il 1° luglio che chiudono la stagione. Ma una volta finiti quegli episodi, puoi ricominciare la serie e guardare la terza stagione a tema del 4 luglio!

Banche Esterne

Dal momento che purtroppo non avremo una nuova stagione di Banche Esterne quest’estate, non c’è motivo per cui non possiamo ancora ottenere il nostro OBX aggiustare a luglio. L’anno scorso, Netflix ha rilasciato la stagione 2 a luglio, ed è di nuovo quel periodo dell’anno in cui vorremmo poter guardare le ultime avventure dei Pogues. Durante il fine settimana festivo, guarda le prime due stagioni ricche di azione di Banche Esterne.

Io non ho mai

Se hai bisogno di una risata durante il fine settimana delle vacanze, guarda di nuovo le prime due stagioni della serie comica per adolescenti Netflix co-creata da Mindy Kaling Io non ho mai. Piace Banche Esterne, la seconda stagione è stata presentata per la prima volta lo scorso luglio ed è stata un grande successo. La terza stagione arriva su Netflix ad agosto ed è il momento perfetto per incontrare Devi e le sue amiche.

Grey’s Anatomy

L’ultima stagione del dramma medico storico è arrivata su Netflix giusto in tempo per un binge-watch nel weekend del 4 luglio. Grey’s Anatomy la stagione 18 è arrivata sullo streamer il 25 giugno e ha immediatamente inviato la serie nella top 10. Rivivi ogni momento degli episodi più recenti prima che la stagione 19 faccia la sua prima su ABC questo autunno.

fiume vergine

Anche se ci siamo lamentati di due spettacoli che hanno presentato in anteprima nuove stagioni lo scorso luglio che non torneranno questo Luglio, uno dei nostri preferiti in realtà tornerà questo mese. La stagione 4 di Virgin River raggiunge la nostra lista di controllo il 20 luglio con 12 nuovi episodi. Durante il fine settimana delle vacanze, rinfrescati la memoria su tutti i drammi di una piccola città che sono accaduti nelle prime tre stagioni.

Prima uccisione

Se non hai ancora visto il nuovo dramma soprannaturale adolescenziale di cui tutti sono entusiasti, rilassati durante il lungo weekend e guarda Prima uccisione. I fan della nuova serie si stanno battendo per il rinnovo della seconda stagione e Netflix guarderà a quegli importantissimi numeri di spettatori del primo mese. Aiutali e guarda uno dei nuovi programmi Netflix più emozionanti!

Quali programmi Netflix guarderai nel weekend del 4 luglio?