6 migliori programmi Netflix da guardare (e 3 da saltare) nell’ottobre 2022

Per la maggior parte, l’autunno è il periodo migliore dell’anno a causa del clima più fresco, dei film accoglienti da guardare e di tutto ciò che è speziato di zucca. Ma è anche il periodo dell’anno in cui tonnellate di nuovi programmi vengono presentati in anteprima e tornano i preferiti, inclusi tanti dei migliori programmi Netflix.

Ottobre dà ufficialmente il via alla formazione Netflix e Chills, che vanta una manciata di film e spettacoli da non perdere, alcuni dei quali debuttano nel mese che precede Halloween.

Ma quali programmi Netflix in arrivo nell’ottobre 2022 vale la pena guardare quando verranno pubblicati e quali dovresti salvare per una siccità di contenuti? Stiamo selezionando i più importanti momenti salienti delle nuove uscite e determinando cosa è assolutamente da guardare e cosa è assolutamente da guardare-dopo.

I migliori programmi Netflix di ottobre 2022

Ecco i sei migliori programmi Netflix da guardare e i tre migliori a sinistra saltati per il mese di ottobre, a cominciare di seguito con la serie limitata del dramma romantico Da zero.

Da zero

Guadare! Basato sull’omonimo libro di memorie di Tembi Locke, Da zero vede Zoe Saldaña nel ruolo della studentessa Amahle “Amy” Wheeler, che viaggia all’estero in Sicilia. Anche se potrebbe essere stata in Italia per studiare, le capita di trovare l’amore con uno chef, Lino (Eugenio Mastrandrea). La serie sarà allo stesso tempo romantica e strappalacrime, e sicuramente suonerà le corde del cuore il 21 ottobre.

L’osservatore

Guadare! Dopo il rilascio a sorpresa di Dahmer — Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer a settembre, Ryan Murphy ha un’altra serie in arrivo su Netflix. Basato sull’agghiacciante storia vera, L’osservatore è incentrato su una famiglia che si trasferisce nella loro casa dei sogni di periferia nel New Jersey, solo per vedere uno stalker molestare l’intero quartiere. Naomi Watts, Bobby Cannavale e Jennifer Coolidge guidano l’eccellente cast della serie che debutterà il 13 ottobre.

L’amore è cieco stagione 3

Saltare! L’amore è cieco ritorna per la sua terza stagione il 19 ottobre, subito dopo l’uscita di L’amore è cieco: dopo l’altare l’uscita della stagione 2 a settembre. Se sei un fan sfegatato della serie di gare di incontri di realtà, sarà un pilastro della tua lista di controllo. Ma se stai cercando di prolungare la tua celebrazione della stagione spettrale, salta il rilascio di tre settimane per un abbuffata a novembre.

Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro

Guadare! Forse il fulcro della formazione Netflix e Chills, Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro è un evento di otto episodi e quattro giorni pieno di orrore e magia. La serie antologica presenta otto episodi indipendenti con due storie originali di Guillermo del Toro. Ricco di stelle e ricco di narrazioni uniche, Gabinetto delle Curiosità è un titolo imperdibile per tutti i fan dell’horror, e tutto inizia con i primi due episodi il 25 ottobre.

Il club di mezzanotte

Guadare! Basato sull’omonimo romanzo di Christopher Pike, di Mike Flanagan Il club di mezzanotte arriva il 7 ottobre per preparare il terreno per Gabinetto delle Curiosità. La serie è incentrata su un gruppo di otto giovani pazienti in hospice che si riuniscono a mezzanotte per scambiarsi storie spaventose. Fanno un patto per scambiarsi segnali in caso di morte, e quando uno di loro passa, iniziano ad accadere cose strane. Se sei un fan del lavoro passato di Flanagan con Netflix, Il club di mezzanotte è da non perdere!

La Talpa

Saltare! Netflix ha deciso di aggiungere alla sua vasta collezione di contenuti non sceneggiati e di realtà con un riavvio del game show della ABC del 2001 La Talpa. La serie originale è durata cinque stagioni fino al 2008 e tornerà per la sesta sullo streamer. Nella serie, 12 concorrenti lavorano per aumentare il montepremi, ma un giocatore sta segretamente lavorando come “la Talpa” per sabotare il loro guadagno monetario. La Talpa non sarà per tutti e il tempo dirà se sarà un successo.

Derry Girls stagione 3

Guadare! Finalmente è il momento di Ragazze di Derry fan negli Stati Uniti e in altri territori per guardare la terza e ultima stagione. Ragazze di Derry la stagione 3 è già andata in onda a maggio 2022 dall’altra parte dello stagno, ma questo sicuramente non impedirà alla serie di uscire con il botto quando l’ultima stagione inizierà lo streaming su Netflix il 7 ottobre.

Battaglia facile da cuocere

Guadare! Ci sono così tante nuove e intriganti competizioni gastronomiche (e solo spettacoli gastronomici in generale) in arrivo su Netflix durante il resto dell’anno, inclusa una settima stagione a tema Halloween di Azzeccato! e nuovo arrivato Battaglia facile da cuocere. Ospitato da Occhio strano protagonista Antoni Porowski, la serie vede i cuochi casalinghi alle prese con pasti facili e veloci. Iscriviti! La nuova serie debutterà il 12 ottobre.

Conversazioni con un killer: i nastri di Jeffrey Dahmer

Saltare! Probabilmente hai fatto il pieno di contenuti sul serial killer con la nuova serie prodotta da Ryan Murphy con protagonista Evan Peters. In tal caso, sentiti libero di passare a guardare la prossima raccolta di Conversazioni con un killer quando scenderà il 7 ottobre.

