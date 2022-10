6 migliori programmi Netflix da guardare (e 3 da saltare) a novembre 2022

Mentre l’anno volge al termine dei suoi ultimi mesi, sempre più programmi Netflix di alto profilo vengono presentati in anteprima e rilasciano nuove stagioni. È qualcosa di cui essere grati per questo novembre!

Tra le più grandi uscite in arrivo a novembre 2022 ci sono le attese nuove stagioni di manifesto, morto per me, e La corona, mentre anteprime come blockbuster e Mercoledì sono i tipi di titoli diretti ai gradini più alti della top 10 ladder.

Ma vale la pena aggiungere immediatamente alla tua lista di controllo tutti quelli che arriveranno su Netflix a novembre? Alcuni saranno osservati in modo abbuffato nel loro primo fine settimana, ma altri potrebbero essere opzioni migliori per un diverso osservatore di abbuffate. Alla fine, dipende tutto dalle preferenze.

I migliori programmi Netflix di novembre 2022

Come ogni mese, analizzeremo i sei programmi Netflix imperdibili in arrivo a novembre 2022 e i tre che potrebbero essere saltati per un’altra volta, iniziando di seguito con la più grande uscita del mese, Manifesto stagione 4 parte 1.

Manifest stagione 4 parte 1

Guadare! È finalmente ora di decollare, Manifestatori! Dopo aver fatto un discreto sbarco su Netflix nell’estate 2021 con le sue prime tre stagioni poi salvate dallo streamer per una quarta e ultima stagione, Manifesto ritorna con la prima metà del suo canto del cigno il 4 novembre. Non perderti i 10 episodi di cui tutti parleranno.

Dead to Me stagione 3

Guadare! A causa di varie battute d’arresto e rinvii, i fan hanno aspettato più di due anni per guardare Morto per me stagione 3. Nell’ultima stagione, Jen (Christina Applegate) e Judy (Linda Cardellini) sono alle prese con le conseguenze dell’incidente mortale che li ha portati in ospedale. Guarda come la storia di questi complici si conclude il 17 novembre.

L’assassino Sally

Saltare! Ogni mese, sembra che ci siano una manciata di veri titoli criminali che colpiscono Netflix, che si tratti di una serie limitata, di un documentario o di una serie di documentari. Il vero crimine affascina comprensibilmente il pubblico, ma se ultimamente hai fatto il pieno, sentiti libero di salvare le docuserie di tre episodi L’assassino Sally per un’altra volta. La serie debutterà il 2 novembre e si tuffa nel curioso caso di un omicidio che coinvolge una coppia di bodybuilding

Mercoledì

Guadare! Per quanto alcuni fan avrebbero amato quello di Tim Burton Mercoledì per colpire Netflix intorno ad Halloween, la rivisitazione di La famiglia Addams arriva il 23 novembre, il mercoledì prima della festa del Ringraziamento. Jenna Ortega interpreta il membro titolare della famiglia Addams mentre si fa strada alla Nevermore Academy e tenta di risolvere un mistero di 25 anni.

blockbuster

Guadare! Se ti sei perso alcune serie commedie genuine su Netflix, il servizio di streaming è portaci blockbuster, una nuova commedia sul posto di lavoro ambientata nell’ultimo negozio di video Blockbuster rimasto negli Stati Uniti. Randall Park e Melissa Fumero si uniscono per la sitcom che è assolutamente uno dei nuovi titoli imperdibili del mese, e sarà presentato in anteprima il 3 novembre.

Elite stagione 6

Saltare! Dopo cinque intere stagioni di sesso, droga, bugie e omicidi nella stessa scuola, potrebbero esserci dei fan che si sentono un po’ stanchi della serie drammatica per adolescenti spagnola Elite. La sesta stagione arriva per portare ancora più dramma il 18 novembre, ed è un altro sordido anno scolastico di piccoli sporchi segreti per gli studenti di Las Encinas.

La corona stagione 5

Guadare! In vista del rilascio di La corona stagione 5, molto è stato fatto sulla serie, con alcuni che lo chiamano “grezzo sensazionalismo” e la preoccupazione per gli ultimi episodi gestirà la morte della principessa Diana. Ma c’è poco che possa trattenere i fan La corona dalla visione della quinta stagione quando questa e tutti i suoi intrighi arrivano su Netflix il 9 novembre.

1899

Guadare! Il dramma horror-mistero del periodo tedesco 1899 è uno dei nuovi programmi Netflix più attesi in arrivo a novembre. Quando una nave a vapore migrante si imbatte in un’altra nave a vapore, anche se ciò che sperimentano a bordo dell’altra nave manda il loro viaggio in una direzione completamente nuova. Guarda il mistero svolgersi il 17 novembre.

La suora guerriera stagione 2

Saltare! Visto che sono passati più di due anni da allora suora guerrieraLa prima stagione è stata presentata in anteprima su Netflix, ci saranno sicuramente fan seduti per la premiere della seconda stagione il 10 novembre. Ava Silva è tornata con le sue sorelle guerriere per affrontare Adriel. Potrai rivedere la stagione 1 o guardarla per la prima volta prima dell’uscita della stagione 2 o salvarla per un’abbuffata durante le vacanze.

