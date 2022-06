6 migliori programmi Netflix da guardare (e 3 da saltare) a luglio 2022

Stiamo entrando nel miglior periodo dell’estate e gli spettacoli Netflix in arrivo a luglio 2022 lo dimostrano sicuramente.

A seguito del ritorno di L’Accademia degli Ombrelli, è ora di tornare da Hawkins e finire Cose più strane stagione 4. Faremo anche un viaggio a Virgin River, vivremo la vita da single di Neil Patrick Harris e incontreremo Lana Condor come fantasma a luglio.

Ma vale la pena aggiungere tutti i migliori programmi Netflix in arrivo a luglio 2022 alla tua lista di controllo? Con così tanti fantastici titoli in arrivo entro il mese, potresti doverne saltare alcuni per dopo, e parleremo solo di quali spettacoli dovrebbero fare il taglio e quali dovrebbero salire in panchina.

I migliori programmi Netflix luglio 2022

Esaminiamo i migliori programmi Netflix di luglio 2022 e alcuni degli altri programmi che potresti voler inserire nella tua lista “forse”, iniziando di seguito con Cose più strane.

Stranger Things stagione 4 vol. 2

Guadare! Proprio come quando Cose più strane la stagione 4 è stata presentata in anteprima a maggio 2022, non possiamo immaginare che ce ne siano Cose più strane fan che non si sintonizzeranno sul gran finale della quarta stagione di grandi dimensioni. Sulla base dei dati di visualizzazione storici per la parte 1, possiamo già dire che la battaglia dell’equipaggio di Hawkins contro Vecna ​​sarà massiccio il 1 luglio.

Virgin River stagione 4

Guadare! fiume vergine i fan sono stati pronti per la quarta stagione da quando la terza stagione è stata presentata per la prima volta a luglio 2021. Dopo un anno di attesa, la stagione 4 di 12 episodi è finalmente qui per rispondere a tutte le nostre domande scottanti sui nostri luoghi preferiti della piccola città e sul loro grande dramma. Non perdere un solo momento romantico in cui fiume vergine la quarta stagione debutterà il 20 luglio.

La notte più lunga

Saltare! Ultimamente, le serie poliziesche sono state una dozzina di dieci centesimi su Netflix, e non è necessariamente una cosa negativa se è il tuo genere preferito. Il thriller poliziesco spagnolo in sei episodi La notte più lunga uscirà in anteprima l’8 luglio, ma se hai fatto il pieno di tariffe criminali per l’anno, sentiti libero di saltare questo finché non esaurisci i nuovi contenuti da guardare.

Boh, puttana

Guadare! A tutti i ragazzi che ho amato prima La star Lana Condor è tornata su Netflix per la serie limitata di commedie spettrali Boh, puttana. Condor interpreta un liceale che alla fine decide di iniziare a vivere, solo per scoprire in seguito di essere trasformata in un fantasma. Dai un’occhiata alla serie limitata di otto episodi che sarà sicuramente esilarante quando inizierà lo streaming l’8 luglio.

Cattivo ospite

Guadare! Basato sul videogioco di successo che ha lanciato un franchise cinematografico di successo, Cattivo ospite arriva il 14 luglio come l’evento horror dell’estate. La serie di otto episodi horror-fantascienza è un must per gli appassionati di videogiochi, i fan dei film e gli appassionati di horror in generale. Sarà uno dei nuovi programmi Netflix più discussi dell’estate!

Come costruire una stanza del sesso

Saltare! Negli ultimi anni su Netflix ci sono state diverse serie senza copione che graffiano la testa. Alcuni sono stati successi e altri sono stati mancati, ma alcuni dovrebbero probabilmente essere saltati fino a quando la polvere di hit/miss non si sarà depositata. Lancio di Netflix Come costruire una stanza del sesso l’8 luglio, e si tratta esattamente di ciò che implica il titolo. Passa se quella non è la tua tazza di tè.

Continua a respirare

Guadare! Netflix sta vivendo un ottimo anno con le serie limitate e i servizi di streaming aggiungono un’altra voce alla sua lista quest’estate con Continua a respirare. È una serie di sopravvivenza con protagonisti i talentuosi Urla 5 protagonista Melissa Barrera, e solo per questo motivo, lo stiamo doppiando assolutamente da guardare. Tutti e sei gli episodi dell’avvincente serie limitata verranno presentati in anteprima il 28 luglio.

Re di Stonks

Saltare! Re di Stonks probabilmente non è sui radar della maggior parte degli osservatori di Netflix con versioni enormi come Cose più strane e fiume vergine in arrivo questo mese. La commedia drammatica tedesca in sei episodi è incentrata su un truffatore finanziario, che potrebbe non essere il concetto più intrigante per ogni spettatore. Saltare Re di Stonks a meno che tu non abbia voglia di un dramma finanziario.

Disaccoppiato

Guadare! Neil Patrick Harris torna su Netflix dopo la fine di Una serie di sfortunati eventi con la serie di commedie romantiche Disaccoppiato dai co-creatori Darren Star e Jeffrey Richman. Harris interpreta un uomo appena single dopo che suo marito da 17 anni lo ha lasciato. Questa potrebbe essere una delle più grandi sorprese dell’estate quando la commedia romantica di otto episodi arriverà il 29 luglio.

Quali programmi Netflix guarderai e salterai a luglio?