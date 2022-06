6 migliori programmi Netflix da guardare (e 3 da saltare) a giugno 2022

Un altro mese è passato e ci è stato finalmente dato in dono Cose più strane stagione 4 parte 1. Mentre la seconda parte della tanto attesa nuova stagione non cadrà fino a luglio, ci sono ancora molti programmi Netflix in arrivo nelle nostre liste di controllo a giugno.

Aspetteremo ancora qualche settimana per il nostro prossimo Cose più strane correzione, ma ci sono altri due programmi Netflix preferiti dai fan che debutteranno con le nuove stagioni a giugno, tra cui L’Accademia degli Ombrelli e Peaky Blinders. Oltre a questi spettacoli, ci sono così tante anteprime di nuove serie.

Ma vale la pena aggiungere ogni spettacolo Netflix in arrivo a giugno 2022 alla tua lista di controllo? A volte devi saltare un paio di spettacoli per fare spazio ai titoli prioritari e analizzeremo esattamente quali spettacoli dovresti dare la priorità questo mese.

I migliori programmi Netflix di giugno 2022

Immergiamoci nei migliori programmi Netflix in arrivo a giugno 2022 e gli altri di cui non siamo così sicuri, iniziando di seguito con L’Accademia degli Ombrelli stagione 3.

The Umbrella Academy stagione 3

Guadare! Dopo quasi due anni di attesa dopo l’uscita della stagione 2 a luglio 2020, L’Accademia degli Ombrelli finalmente ritorna con la sua attesissima terza stagione. I nuovi episodi riprendono sulla scia della conclusione della stagione precedente quando i Passeri si scontrano con gli Umbrellas. Senza dubbio è il top da non perdere, nuovo titolo dell’estate, e debutta il 22 giugno.

Prima uccisione

Guadare! Una serie per adulti sui vampiri gay? Cosa non è da amare?! Se sei un fan di The Vampire Diaries ma ho sempre voluto un po’ di più dalla serie, entra Prima uccisione. Mentre Juliette (Sarah Catherine Hook) si prepara a fare la sua prima uccisione, finisce per innamorarsi della cacciatrice di vampiri Calliope (Imani Lewis). Assapora la nuova serie il 10 giugno!

L’idiota preferito di Dio

Saltare! Melissa McCarthy torna su Netflix con il suo ultimo progetto, ma questa volta si tratta di una nuova serie comica chiamata L’idiota preferito di Dio. McCarthy si allea con suo marito Ben Falcone nella serie sull’impiegato del supporto tecnico che diventa un messaggero di Dio. La serie è un must per i fan di McCarthy, ma altri potrebbero probabilmente lasciar perdere la serie quando sarà presentata in anteprima il 15 giugno.

Peaky Blinders stagione 6

Guadare! Sebbene Peaky Blinders la sesta stagione è già andata in onda nel Regno Unito, l’ultima stagione del film drammatico preferito dai fan farà il suo debutto negli Stati Uniti e in tutto il mondo su Netflix il 10 giugno. Guarda come la serie volge al termine prima che il film in uscita segua la storia.

Money Heist: Corea – Area economica congiunta

Guadare! Se ami il thriller poliziesco spagnolo rapina di denaro, allora vorrai sicuramente aggiungere Money Heist: Corea – Area economica congiunta alla tua lista di controllo quando sarà presentato in anteprima il 24 giugno. La nuova serie è un remake dell’originale di successo Netflix e presenta Gioco del calamaro star Park Hae-soo nel suo cast. Non perderti tutti i 12 episodi quest’estate!

The Upshaws stagione 2 parte 1

Saltare! Abbiamo tutti bisogno di qualche bella risata e, considerato questo, non dovremmo dire di no a una serie comica che cerca di fare proprio questo. Gli Upshaw è l’ultima serie comica originale di Netflix e vede Kim Fields, Mike Epps e Wanda Sykes nei panni di una famiglia disfunzionale della classe operaia. È la sitcom di ritorno al passato di cui tutti abbiamo bisogno, ma se le sitcom non fanno per te, salvala per i fan delle commedie.

Vicolo cieco: Parco paranormale

Guadare! In vena di una nuova serie animata? La nuova commedia animata originale Netflix Vicolo cieco: Parco paranormale è basato sulla graphic novel di una commedia horror Dead Endia e webshort Senza uscita e si svolge in un parco a tema di una casa stregata. Non puoi perderti questa avventura il 16 giugno!

Iron Chef: alla ricerca di una leggenda di ferro

Guadare! Sai che ti sei perso Chef di ferro, e ci sono grandi notizie per i fan della classica serie Food Network: sta tornando su Netflix con Iron Chef: alla ricerca di una leggenda di ferro. Non abbiamo mai visto una serie di concorsi gastronomici come questa su Netflix e la nuova Chef di ferro riscalderà sicuramente l’estate quando inizierà lo streaming il 15 giugno.

Il pavimento è Lava stagione 2

Saltare! Il pavimento è lava è diventato un grande successo durante la quarantena nel 2020, quando tutti cercavano un po’ di intrattenimento per distogliere la mente da tutto. Ebbene, la serie di competizioni ritorna con una nuova stagione, cercando di riconquistare la magia del divertimento senza cervello. Guarda la stagione 2 il 3 giugno se lo desideri, o trasmettila se non è proprio il divertimento insensato che stai cercando.

Quali programmi Netflix guarderai a giugno? Condividi le tue scelte nei commenti!