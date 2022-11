6 migliori programmi Netflix da guardare (e 3 da saltare) a dicembre 2022

La fine dell’anno è quasi arrivata, ma ci sono ancora così tanti spettacoli Netflix degni di abbuffate che si fanno strada nelle nostre liste di controllo nel dicembre 2022. Tra i preferiti dai fan che fanno ritorni tanto attesi e i nuovi arrivati ​​che fanno debutti appariscenti, ce n’è per tutti i gusti .

Viale delle lucciole e Alice in terra di confine fare un ritorno trionfante con le rispettive seconde stagioni dopo lunghe pause, mentre Emilia a Parigi arriva con una nuova stagione annuale di risate, triangoli amorosi e moda invidiabile.

Ma vale la pena guardare tutti i nuovi programmi Netflix di dicembre? Questa è la domanda che ci poniamo ogni mese mentre aiutiamo gli spettatori di Netflix a decidere cosa dovrebbero aggiungere alla loro lista di controllo senza fare domande e cosa potrebbero probabilmente risparmiare per un giorno di pioggia.

I migliori programmi Netflix di dicembre 2022

Ecco sei dei migliori programmi Netflix da non perdere a dicembre 2022 e tre che puoi saltare se non sono già sul tuo radar. Cominciamo di seguito con il dramma romantico che i fan stavano aspettando dalla scorsa primavera, Viale delle lucciole stagione 2 parte 1.

Firefly Lane stagione 2 parte 1

Guadare! Sono passati quasi anni da allora Viale delle lucciole è stato presentato in anteprima su Netflix e l’imminente seconda (e ultima) stagione sarà assolutamente da guardare. Netflix rilascerà l’ultima stagione di grandi dimensioni in due lotti, con il primo in arrivo il 2 dicembre. Non perderti il ​​grande ritorno di Katherine Heigl e Sarah Chalke nella tua lista di controllo come Tully e Kate in Viale delle lucciole stagione 2 parte 1.

Emily a Parigi stagione 3

Guadare! Emilia a Parigi ritorna con l’attesissima terza stagione, che vede i personaggi titolari prendere alcune importanti decisioni sulla sua vita personale e professionale. Manterrà il suo lavoro a Parigi o tornerà a casa a Chicago? Sceglierà Alfie o continuerà a combattere per Gabriel? Scopri tutte le risposte quando Emilia a Parigi la stagione 3 sarà presentata in anteprima il 21 dicembre!

Troppo caldo per gestire la stagione 4

Saltare! Se hai guardato le prime tre stagioni della serie di gare di appuntamenti di Netflix Troppo caldo da maneggiare, allora conosci l’affare. Ma se non sei già d’accordo con la serie, probabilmente non hai bisogno di affrettarti a metterlo nella tua lista di controllo. Ad ogni modo, la quarta stagione della serie di successo debutterà il 7 dicembre.

La Recluta

Guadare! Il fatto che Noah Centineo sia il protagonista di La Recluta rende la nuova serie di thriller di spionaggio assolutamente da non perdere. Centineo interpreta il nuovo avvocato della CIA Owen Hendricks e, sulla base del trailer, la serie sembra un viaggio da brivido che si appoggia anche al fascino di Centineo come protagonista. Non perdere tutti gli otto episodi della prima stagione quando usciranno il 16 dicembre.

The Witcher: L’origine del sangue

Guadare! Anche se alcuni fan di Lo stregone potrebbe sentirsi un po’ amareggiato per il fatto che Henry Cavill lasci la serie dopo l’imminente terza stagione, c’è molto da aspettarsi con il prequel in arrivo a dicembre. Michelle Yeoh recita nel The Witcher: L’origine del sangue, che è una serie prequel di quattro episodi ambientata 1200 anni prima degli eventi di Lo stregone. È imperdibile anche per i fedeli fan del franchise, e tutto inizia il giorno di Natale.

Mostri Danzanti

Saltare! È un po’ Il Cantante mascherato, un po’ Alter ego, e un po’ Bestie sexy. Mettili tutti insieme e ottieni Mostri Danzanti, La nuova serie di gare di ballo di Netflix in cui i ballerini sono travestiti da avatar CGI e cercano di portare a casa il primo premio di $ 250.000. Se ti piacciono le serie di gare di realtà, Mostri Danzanti è per te. In caso contrario, sentiti libero di saltare questo il 16 dicembre.

Alice in Borderland stagione 2

Guadare! Sono passati due anni da quando Netflix ha pubblicato la prima stagione del thriller fantascientifico giapponese Alice in terra di confine, ma è finalmente giunto il momento per i fan di vedere l’attesissima seconda stagione. La nuova stagione vede gli alleati competere in giochi più pericolosi per risolvere il mistero di Borderland e tornare nel loro mondo. I nuovi entusiasmanti episodi arrivano il 22 dicembre.

Dragon Age: Assoluzione

Guadare! Negli ultimi mesi, le offerte di anime sono state piuttosto scarse. Ma dicembre cambia la situazione con l’atteso rilascio di Dragon Age: Assoluzione. La serie presenta nuovi personaggi e storie ispirate a era del Drago tradizione, ed è sicuramente un grande successo per tutti i fan della serie. Aggiungi tutti e sei gli episodi alla tua lista di controllo quando usciranno il 9 dicembre.

La mia vita non ortodossa stagione 2

Saltare! La scorsa estate, Netflix ha rilasciato la serie di realtà La mia vita non ortodossa, incentrato su Julia Haart. È fuggita dalla sua comunità ebraica ultraortodossa e si è costruita una nuova vita. La seconda stagione copre i suoi cambiamenti personali e professionali, inclusa l’uscita dalla sua azienda come amministratore delegato e il divorzio dal marito. Se non l’hai già guardato, probabilmente puoi saltare la stagione 2 il 2 dicembre.

