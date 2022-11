6 migliori film Netflix da guardare per il Ringraziamento 2022

In qualche modo è già di nuovo il Ringraziamento; quest’anno è volato. Con il fine settimana del Ringraziamento in arrivo, potresti chiederti quali film festivi Netflix ha disponibile sulla piattaforma quest’anno.

È tempo di rilassarsi, trascorrere del tempo con la famiglia e mangiare dell’ottimo cibo. Dopo aver ripulito il piatto, potresti voler accovacciarti sul divano e guardare un paio di film, e fortunatamente per te, ci sono molti fantastici film Netflix da vedere per il Ringraziamento quest’anno.

Che tu sia dell’umore giusto per un’iconica commedia romantica o un film di supereroi ricco di azione, Netflix ha un’ampia varietà di contenuti da provare per il Turkey Day.

I migliori film Netflix da guardare per il Ringraziamento 2022

Vacanza (2020)

Sei un fan dell’amato tropo del “falso appuntamento”? Se è così, allora Vacanze dovrebbe essere in cima alla tua lista. Con Emma Roberts e Luke Bracey, Vacanze segue due sconosciuti che accettano di essere l’uno il “più uno” dell’altro durante tutte le principali festività per placare le loro famiglie, solo per cogliere i veri sentimenti lungo la strada. Vacanze è anche uno dei rari film sulle vacanze che in realtà caratteristiche Ringraziamento!

Amicizia (2020)

Amicizia non ha ricevuto recensioni positive alla sua prima. Tuttavia, presenta un talentuoso ensemble di attori esilaranti come Kat Dennings, Wanda Sykes, Margaret Cho, Aisha Tyler, Chelsea Peretti e altri. Ci sono anche così pochi film del Ringraziamento (specialmente su Netflix) che i mendicanti non possono scegliere!

Quando Harry incontrò Sally (1989)

Harry (Billy Crystal) e Sally (Meg Ryan) sono amici dai tempi del college, e da allora l’idea che uomini e donne rimangano in una relazione platonica è stata controversa tra loro. Quando si riuniscono dopo dieci anni in una libreria, cercano di ricominciare la loro amicizia senza che il sesso diventi un problema. Quando Harry ha incontrato Sally è una classica commedia romantica ed è perfetta per il clima autunnale grazie allo sfondo di New York, con foglie che ricoprono il terreno e vivaci colori autunnali.

Dove cantano i gamberi (2022)

Basato sull’omonimo romanzo bestseller di Delia Owens, Dove cantano i gamberi è un film accattivante ed emozionante con Daisy Edgar-Jones nei panni di Kya, una giovane donna abbandonata da ragazza in una palude del North Carolina.

Kya deve imparare a badare a se stessa in tenera età e la sua personalità ombrosa la rende un’emarginata per la gente del posto. Un giorno, il ragazzo d’oro locale viene trovato morto e Kya diventa il principale sospettato del suo omicidio. Dove cantano i gamberi è più un film estivo, ma è una delle più grandi uscite del 2022 e poiché è solo PG-13, probabilmente puoi guardarlo con la tua famiglia.

Il Natale di una cattiva mamma (2017)

Un brutto Natale da mamma è il film perfetto da guardare mentre stai finendo la cena del Ringraziamento e ti prepari a entrare nell’atmosfera natalizia. Kathryn Hahn, Kristen Bell e Mila Kunis tornano per questo esilarante sequel mentre si preparano per il periodo più folle dell’anno: le vacanze. E quest’anno dovranno creare il Natale perfetto per le loro famiglie e le loro madri in visita.

La trilogia di Spider-Man di Sam Raimi

Ogni anno, un film tentpole Marvel o DC significativo di solito viene rilasciato intorno al Ringraziamento. Quest’anno è molto atteso Pantera nera Continuazione Wakanda per sempre. Ma se non puoi andare al cinema questo fine settimana o preferisci rilassarti con un film di supereroi a casa, Netflix ha alcune ottime opzioni.

Sebbene il servizio non trasmetta più film nell’universo cinematografico Marvel, puoi guardare tutti e tre i film in quello di Sam Raimi Uomo Ragno trilogia sulla piattaforma. La maggior parte dei fan dei film sui supereroi è ancora d’accordo L’uomo ragno 2 è uno dei migliori film di supereroi di tutti i tempi e tutto lo spettacolo lo rende un film divertente da guardare con la famiglia con una fetta di torta di zucca o tre.

Quali film Netflix hai intenzione di guardare durante il fine settimana del Ringraziamento?