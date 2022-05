6 migliori film e programmi sui vampiri su Netflix

Con la serie di vampiri di Netflix Prima uccisione ora previsto per l’uscita a giugno e il film sulla caccia ai vampiri di Jamie Foxx Turno diurno che sarà presentato in anteprima sullo streamer ad agosto, ci siamo resi conto che stiamo finalmente ottenendo alcuni nuovi contenuti sui vampiri di cui abbiamo bisogno aggiunti alla vasta libreria di Netflix. E non potremmo essere al settimo cielo.

Ma mentre è un’ottima notizia che stiamo ricevendo alcune cose nuove, c’è ancora un po’ di attesa prima di farlo. Quindi, se in questo momento sei dell’umore giusto per affondare i denti in alcuni spettacoli e film di fantasia sui vampiri, allora sei nel posto giusto!

Di seguito abbiamo raggruppato i migliori film e programmi sui vampiri attualmente disponibili per lo streaming su Netflix!

Film sui vampiri su Netflix

Denti notturni

Lancio: Il film è interpretato da Debby Ryan, Lucy Fry, Jorge Lendeborg Jr. e altri.

Sinossi:

La sinossi Netflix del film recita:

“Uno studente universitario al chiaro di luna come autista va a prendere due donne misteriose per una notte di festa a Los Angeles. Ma quando scopre le loro intenzioni sanguinarie – e il loro pericoloso e oscuro mondo sotterraneo – deve combattere per rimanere in vita”.

Trailer:

Vampiri contro Il Bronx

Lancio: Nei ruoli principali ci sono Jaden Michael, Gerald Jones III, Gregory Diaz IV e altri. Scopri l’elenco completo qui!

Sinossi:

La sinossi Netflix del film recita:

“Un gruppo di giovani amici del Bronx combattono per salvare il loro quartiere da una banda di vampiri.”

Trailer:

Hai bisogno di un po’ più di convincente nel guardare? Quindi dai un’occhiata al trailer ufficiale del film qui sotto!

Accademia dei vampiri

Un classico assoluto, se ti capita di aver saltato in qualche modo il Accademia dei vampiri crescendo, assicurati di prenderlo ora!

Lancio: Il film ha alcuni volti abbastanza riconoscibili attaccati. Ha come protagonisti Zoey Deutch, Lucy Fry (di nuovo!), Danila Kozlovskiy e molti altri.

Sinossi:

La sinossi di IMDb del film recita:

“Rose Hathaway è una Dhampir, metà umana e metà vampira, una guardiana dei Moroi, pacifici vampiri mortali che vivono discretamente nel nostro mondo. La sua vocazione è proteggere i Moroi dagli Strigoi, gli Strigoi, gli immortali vampiri assetati di sangue.

Trailer:

Spettacoli sui vampiri su Netflix

The Vampire Diaries

Lancio: Le star della popolare serie di otto stagioni includono: Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder, Kat Graham e Candice King. Per vedere chi altro ha recitato The Vampire Diaries, clicca il link qui!

Sinossi:

Molti sanno cosa The Vampire Diaries parla di, ma se per caso non lo fai, ecco la sinossi ufficiale della serie.

“Le vite, gli amori, i pericoli e i disastri nella città, Mystic Falls, Virginia. Creature di indicibile orrore si nascondono sotto questa città quando un’adolescente Elena Gilbert è improvvisamente divisa tra due fratelli vampiri Stefan e Damon Salvatore “

Trailer:

Vampiri

Lancio: La serie è interpretata da: Kate Moran, Mounir Amamra, Juliette Cardinski, Pierre Lottin, Dylan Robert, Oulaya Amamra e Suzanne Clément.

Sinossi:

La sinossi dell’elettrizzante dramma francese recita:

“I vampiri esistono. Qui, tra noi. Oggi a Parigi la famiglia di Martha Radescu (Suzanne Clément) vive clandestinamente. Ma quando la sedicenne Doïna (Oulaya Amamra) si scopre essere un vampiro di un nuovo tipo, il loro fragile equilibrio esplode. Metà umana e metà vampira, Doïna impara a convivere con la sua doppia natura. Di giorno, diventa un pericolo per i suoi amici. Di notte, è ambita dalla comunità dei vampiri, affascinata dalla sua unicità”.

Trailer:

V Guerre

Lancio: La serie vede protagonista la leggenda della recitazione di vampiri Ian Somerhalder nel ruolo principale di Luther Swann. La serie comprende anche: Adrian Holmes, Jacky Lai, Kyle Breitkopf, Kimberly-Sue Murray e Peter Outerbridge.

Sinossi:

Il trailer ufficiale della serie recita:

“Un dottore si confronta con il suo migliore amico dopo che un’antica malattia ha trasformato le persone in vampiri. Dai fumetti di Jonathan Maberry e Alan Robinson.

Trailer: