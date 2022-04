6 curiosità sulla star di Heartstopper Joe Locke (che potresti non sapere)

Molti di noi hanno già accelerato la prima stagione completa di Fermacuori e sono persi su cosa fare dopo. Bene, hai due opzioni. Puoi cercare nell’infinito catalogo di serie per adolescenti di Netflix un altro spettacolo affascinante da guardare o puoi conoscerlo Fermacuori lanciare meglio. Se hai scelto la seconda opzione, sei nel posto giusto. Di seguito, troverai tutti i succosi dettagli sulla protagonista Joe Locke!

Joe Locke interpreta il pensatore troppo e sensibile Charlie Spring. Incontra Nick Nelson (Kit Connor) a scuola e diventano subito amici. Ma una volta che la loro amicizia inizia a sbocciare in qualcosa di più, Charlie si chiede se ha una possibilità con l’adolescente amante del rugby.

Il casting per Charlie è stato perfetto. Joe ha davvero interpretato il ruolo e ha dato vita al già fantastico personaggio creato da Alice Oseman. Se ti è piaciuta la performance di Joe in Fermacuoriallora devi assolutamente sapere di più su di lui.

Ecco sei fatti divertenti sul Fermacuori stella che potrebbe sorprenderti!

Qual è stato il debutto televisivo di Joe Locke?

Che ci crediate o no, Joe ha fatto il suo debutto televisivo in Fermacuori. Questo è il suo primo ruolo importante fino ad oggi. Ma dopo la sua eccellente interpretazione nella serie per adolescenti, vedremo sicuramente più di questa stella nascente sui nostri schermi in futuro.

Con chi esce Joe Locke?

Sembra che Joe sia single. Per quanto ci piacerebbe vedere Joe e Kit in una relazione a causa della loro forte chimica Fermacuori, non è proprio così. C’erano anche voci che Joe uscisse con l’altro suo co-protagonista Sebastian Croft (Ben Hope), ma non è nemmeno vero. Sembra che a Joe piaccia tenere la sua vita personale fuori dagli occhi del pubblico. Quindi, se al momento stava uscendo con qualcuno, il mondo potrebbe non saperlo mai.

Joe Locke ha un contratto con una nota agenzia di talenti

Ricordi quando abbiamo detto che vedremo più Joe in futuro? È vero. Joe ha un contratto con Markham Froggatt & Irwin, un’agenzia di talenti che ospita molti attori famosi. Alcuni dei clienti includono Chiwetel Ejiofor, Sarah Michelle Gellar, Timothy Hutton, Theo James, Ruth Negga e Lily-Rose Depp.

Joe Locke ha ottenuto il ruolo di Charlie attraverso un’audizione aperta

Joe ha parlato con Behind the Blinds e ha parlato della sua esperienza di audizione. È stato scelto tra 10.000 adolescenti per il ruolo di Charlie Spring. Ha detto: “Quando ho sentito parlare per la prima volta dell’audizione, ho letto i fumetti e ho visto così tanto di me stesso in Charlie e così tanto di come è stata la mia esperienza scolastica. Volevo davvero far parte del progetto perché sentivo che non ci sono molti spettacoli là fuori che descrivono gli aspetti positivi di crescere come una persona queer – Ho solo pensato che fosse così bello che ci fosse una storia in cui possiamo mostrare più giovani ragazzi queer che meritano la felicità.

Come ha fatto Joe Locke a capire che voleva dedicarsi alla recitazione?

Joe aveva sei anni quando si interessò alla recitazione. È iniziato con lui che faceva audizioni per ruoli nel suo teatro locale. Quindi, ha iniziato a frequentare corsi di recitazione e a fare audizioni per produzioni più amatoriali. Tuttavia, vedeva recitare solo come un hobby perché la maggior parte delle persone da dove viene non ha mai perseguito la recitazione come una vera carriera. Ha detto a Behind the Blinds che è abbastanza fortunato che Alice Oseman e i produttori abbiano visto qualcosa in lui e lo abbiano scelto per il ruolo di Charlie.

Joe Locke ha esperienza teatrale

Prima di interpretare Charlie Spring in FermacuoriJoe ha preso parte al National Theatre Connections nel 2020. Ha anche partecipato a produzioni con il gruppo giovanile del Kensington Art Center e al Gaiety Theatre.

Sei rimasto sorpreso da qualcuno di questi fatti divertenti su Joe Locke? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto!