5,1% della libreria Netflix non disponibile sul livello pubblicitario Netflix

Il nuovo livello pubblicitario di Netflix è disponibile in diversi paesi dopo il suo lancio all’inizio di novembre 2022. Diversi titoli non sono disponibili se passi o ti iscrivi al livello pubblicitario, ma quanti esattamente? Possiamo confermare che il 5,1% dei film e delle serie non è disponibile nel livello pubblicitario di Netflix.

Alcuni avvertimenti prima di continuare. In primo luogo, questo elenco riflette la libreria Netflix così com’è oggi. Di conseguenza, questo elenco conterrà film e programmi che lasceranno il servizio nei prossimi mesi e anni.

In secondo luogo, questo elenco probabilmente si evolverà man mano che Netflix si occuperà di qualsiasi distributore che resista.

Infine, questo elenco si applica solo a Netflix USA, sebbene, dalla nostra ricerca, l’elenco non disponibile per ciascuna regione sia per lo più coerente.

325 film e programmi non sono disponibili nel livello pubblicitario di Netflix

Analizziamo le statistiche:

A partire dall’8 novembre 2022, ci sono 326 titoli non disponibili nel livello dell’annuncio. Ciò significa che il 5,1% della libreria complessiva di Netflix non è disponibile. Netflix ha 6.324 titoli disponibili in totale.

La libreria originale totale di Netflix è ora di 3.288 titoli. Di questi 326 titoli, 60 sono titoli originali Netflix. Quei 60 originali Netflix non disponibili rappresentano l’1,8% della libreria originale.

I restanti 266 titoli sono titoli con licenza a rotazione o serie TV che alla fine se ne andranno. Questi titoli non disponibili rappresentano 8,8% di 3036 film e serie con licenza.

Come abbiamo spiegato nel nostro primo articolo parlando di titoli non disponibili nel livello pubblicitario di Netflix, la maggior parte dei titoli proviene da distributori selezionati.

Questi sono alcuni dei principali distributori che attualmente non consentono il loro contenuto nel livello pubblicitario di Netflix:

Universal (Film e TV) inclusi NBCUniversal, Universal 1440 e Telemundo

Sony Pictures (Film)

Lionsgate (Film)

Canale+

20 Televisione (Film e TV)

MGM (Film e TV)

The Weinstein Company e Lantern Entertainment

Intrattenimento Uno

Intrattenimento piano B

Originali Netflix non disponibili nel livello pubblicitario di Netflix

Quindi quali Netflix Originals non sono disponibili nel livello pubblicitario? Esaminiamoli ora.

Noterai che la tendenza più grande è che la maggior parte sono titoli per bambini di DreamWorks Television. Questo rientra nella bandiera universale. Alcuni dei loro film con licenza esclusiva per Netflix sono anche in questo elenco, incluso Vampiri contro il Bronx.

3 Sotto: Racconti di Arcadia

Salve a tutti re Julien

Tutti Ave Re Julien: Esiliato

La prossima grande cosa di Archibald

Sviluppo arrestato

Captain Underpants Epic Choice-o-Rama

Capitan Mutanda Mega Blissmas

Testapazza

L’alba dei Croods

Diario di un gigolò

Dinotrux

Dinotrux sovralimentato

Draghi: Corsa al limite

Draghi: Rescue Riders

Dragons: Rescue Riders: caccia al drago d’oro

Dragons: Rescue Riders: Huttsgalor Holiday

Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing

Il marginale

Fast & Furious Spy Racers

Babbo Natale è tornato

Vai cane vai

Buono su carta

Harvey ragazze per sempre!

Alto: Confessioni di un Ibiza Drug Mule

Casa: avventure con Tip & Oh

Castello di carte

Jurassic World Camp Cretaceo

Kipo e l’era delle bestie meravigliose

Kung Fu Panda: Il cavaliere del drago

Peaky Blinders

Il gatto con il libro: intrappolato in un racconto epico

Città del tempo in rima

Rhyme Time Town Singalongs

She-Ra e le principesse del potere

Spirito che cavalca libero

Spirit Riding Free: Pony Tales

Spirit Riding Free: Ride Along Adventure

Spirit Riding Free: Accademia di equitazione

Spirit Riding Free: Spirito di Natale

Spy Kids: Mission Critical

Apolide

Squadra Zenko Vai

Le avventure del gatto con gli stivali

The Boss Baby: di nuovo in attività

The Boss Baby: Di nuovo nella culla

The Boss Baby: Prendi quel bambino!

I sconfitti

I racconti epici di Capitan Mutanda

I racconti epici di Capitan Mutanda nello spazio

L’ultimo regno

Lo spettacolo di Mr. Peabody e Sherman

La storia spettrale del capitano Mutanda Hack-a-ween

Trollhunters: Racconti di Arcadia

Troll: il ritmo continua!

Turbo VELOCE

Disaccoppiato

Vampiri contro il Bronx

I racconti vegetariani in città

Voltron: difensore leggendario

Maghi: Racconti di Arcadia

Ci sono titoli che vuoi?