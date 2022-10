50 migliori film Netflix da guardare (e 21 da saltare): agosto 2022

I migliori film Netflix da guardare (e saltare)

Ci sono così tanti buoni film Netflix da guardare in questo momento, ma non tutti valgono il tuo tempo.

Alcune delle nuove uscite Netflix sono tra i migliori film Netflix dell’anno finora.

A volte, è difficile capire quali film di Netflix valga la pena guardare e quali dovresti semplicemente saltare. Quindi, se stai cercando cosa guardare, sei nel posto giusto! Abbiamo messo insieme una grande lista di film Netflix da guardare e da saltare!

È una decisione difficile che può portare a dover affrontare alcune puzzolenti e perdere i film che ti sarebbero davvero piaciuti.

Con rilasci come Non guardare in alto, Fear Street, The Adam Project, e altri, ed è stata una buona corsa per i nuovi film di Netflix. Abbiamo anche visto alcune versioni come La cabina dei baci 3 e Lui è tutto ciò attirerà molti spettatori ma probabilmente non saranno i preferiti dai fan per le masse.

Ti chiedi quali film dovrebbero entrare nella tua lista di controllo e quali vale la pena resistere? Iniziamo con l’elenco Guarda in entrambi i modi.

AGGIORNATO: 11 ottobre 2022

Film Netflix: Fai la vendetta

Anno di uscita: 2022

Regia: Jennifer Kaytin Robinson

Con: Camila Mendes, Maya Hawke, Austin Abrams, Rish Shah, Talia Ryder, Alisha Boe, Ava Capri, Jonathan Daviss, Paris Berelc, Maia Reficco, Sophie Turner, Sarah Michelle Gellar

Non c’è davvero alcun dubbio Fai vendetta diventerà uno dei migliori film Netflix del 2022, in caso contrario il migliore. La commedia dark teen è riuscita a creare un incredibile equilibrio tra camp e nostalgia che non sembra a buon mercato o datato (le insidie ​​​​in cui rimangono intrappolati molti film). Invece, ci resta quello che potrebbe diventare un moderno classico per adolescenti con un innegabile valore di rivisitazione.

Camila Mendes e Maya Hawke, due attori che non sono adolescenti, interpretano Drea ed Eleanor, una coppia non corrispondente di liceali e spiriti affini che trovano qualcosa in comune nel vendicarsi dei loro nemici. Drea ed Eleanor si alleano per vendicarsi a vicenda, ma è molto più facile a dirsi che a farsi. E non vedrai mai arrivare la grande svolta.

Nonostante Fai vendetta si svolge al liceo ma nessuno degli adolescenti è interpretato da adolescenti reali, funziona e si aggiunge al campo generale del film. Allo stesso modo, è solo un altro cenno ai molti film classici per adolescenti a cui fa riferimento così bene. Mendes e Hawke sono la coppia perfetta e il ruolo di supporto a sorpresa di Sarah Michelle Gellar è solo la ciliegina sulla torta.

Se hai rimandato la visione Fai vendetta, questo è il tuo segno per aggiungerlo finalmente alla tua lista di controllo. E se stavi aspettando di rivedere il film, non aspettare un secondo. Fai vendetta è senza dubbio un film Netflix da non perdere che resisterà alla prova del tempo.

Verdetto: GUARDA