5 spettacoli che Netflix probabilmente non salverà nel 2022

Nell’ultimo anno, un numero scioccante di programmi televisivi preferiti dai fan è stato cancellato e la maggior parte di questi spettacoli è stata salutata da The CW. Ma c’erano anche spettacoli Netflix e programmi via cavo le cui corse sono state interrotte per vari motivi fuori dal controllo dei fan.

Netflix si è guadagnato la reputazione di salvatore di programmi televisivi, dopo aver salvato artisti del calibro di Lucifero, Cobra Kai, Manifesto, e (più recentemente) Ragazze5eva dalla cancellazione. Ci sono stati altri casi in cui lo streamer è venuto in soccorso di spettacoli in scatola prematuramente, ma non è sempre il nome del loro gioco.

Quest’anno, le cancellazioni di spettacoli come Stargirl, Westworld, e quello di Netflix Prima uccisione fan scosso ovunque. Abbiamo visto un numero scioccante di campagne di fan online, ma pochissime (se ce ne sono) hanno portato un’altra rete o streamer, vale a dire Netflix, a raccogliere spettacoli.

Mostra che Netflix probabilmente non salverà il 2022

Può una delle serie televisive più ingiustamente cancellate trovare una nuova casa? Ci stiamo tuffando nei fatti per determinare la probabilità che i tuoi programmi preferiti tornino. Alcuni spettacoli cancellati hanno una ripresa migliore di altri, ma non sembra buono per questi cinque spettacoli.

Stargirl della DC

Nonostante i fan si stiano radunando dietro la serie The CW Stargirl per aiutare a sollevare la terza stagione e bloccare una quarta stagione, la rete ha annunciato che la serie di supereroi DC sarebbe terminata con la stagione 3. Secondo la star della serie Brec Bassinger, la decisione è stata presa a maggio e ha lasciato intendere che la serie avrebbe potuto essere salvata da un servizio di streaming, ma un accordo non è mai andato a buon fine.

Per quanto i fan adorerebbero vedere una quarta stagione dello show, Netflix non sarà il salvatore dell’ultimo minuto. Per cominciare, lo spettacolo non è mai stato trasmesso in streaming su Netflix, chiamando invece HBO Max la sua casa in streaming. Il finale della stagione 3, che è stato creato in preparazione per un finale di serie, sarà l’episodio finale della serie, ma speriamo che non sia l’ultima volta che vediamo il personaggio.

Mondo occidentale

Anche se la cancellazione della serie HBO preferita dai fan Mondo occidentale è stata una vera sorpresa, non c’è davvero nessun mondo in cui la rete via cavo abbia una serie salvata da Netflix. Non ci sono precedenti per quel tipo di commercio ed è improbabile che sia ambientato in questo particolare scenario.

HBO cancellato Mondo occidentale dopo quattro stagioni a causa del calo degli ascolti, anche se la maggior parte dei fan aveva anticipato un quinto (e molto probabilmente l’ultimo) rinnovo della stagione. Secondo Deadline, il cast sarà comunque pagato per la stagione 5, ma forse si uniranno per creare in qualche modo un finale per la serie. Ma non sarà su Netflix.

Dinastia

Mi dispiace, ma le porte del maniero dei Carrington sono state chiuse per sempre. La CW ha annullato il riavvio della soap opera in prima serata dopo cinque stagioni nel maggio 2022, con il finale della serie in onda nell’ottobre 2022. Dinastia finì con tutto legato in un piccolo inchino sorprendentemente sentito.

Dimostrando la sua abilità, Dinastia la stagione 5 ha colpito Netflix otto giorni dopo il suo finale di serie ed è salita direttamente nella top 10 delle classifiche dello streamer. I fan internazionali si sono sempre presentati per questo spettacolo e hanno effettivamente mantenuto la serie in onda per cinque anni. Tuttavia, i suoi impressionanti numeri di streaming non sono un punto di partenza per Netflix per salvare lo spettacolo. È solo un giro di vittoria.

Roswell, Nuovo Messico

Proprio come con Dinastia, Anche il CW ha cancellato Roswell, Nuovo Messico a maggio 2021. La serie, basata sulla serie di libri che ha ispirato la serie del 1999 Roswell, ha mandato in onda quattro episodi che sono stati adorati dai fan. Ma la cancellazione si è ridotta a una questione di affari della rete e dei suoi studi.

A differenza di Riverdale, Tutto americano, Al buio, e Dinastia, che sono spettacoli di The CW che sono molto popolari su Netflix, Roswell, Nuovo Messico non è mai stato un successo davvero enorme sullo streamer allo stesso modo. È altamente improbabile che se Netflix non fosse disposto a salvare nessuna delle altre serie cadute di The CW per cui si precipiterebbe Roswell.

Prima uccisione

Nel 2022, Netflix ha cancellato una buona parte delle sue serie originali, ma forse la cancellazione che ha colpito di più è stata quella delle serie fantasy-horror Prima uccisione. Al momento del rilascio, la serie ha guadagnato un fandom rabbioso e appassionato che ha combattuto per il rinnovo della seconda stagione. Sfortunatamente, Netflix ha lasciato cadere l’ascia.

Poiché è di proprietà di Netflix, è estremamente improbabile che la serie possa essere salvata da un servizio di streaming concorrente. Ciò significa che Netflix riportare la serie in vita sarebbe l’unica opzione, ma in base al silenzio dello streamer su quel fronte, Prima uccisione purtroppo sembra fatto per sempre.

