5 speciali comici da non perdere su Netflix in questo momento

Netflix è diventato il servizio di streaming di riferimento per i comici per mostrare i loro talenti. Quando Netflix ha iniziato a presentare in anteprima gli speciali originali di cabaret lo scorso decennio, le persone si sono rese conto di quanto fossero ancora vitali gli speciali comici.

Quando si tratta di commedia, Netflix può fornire agli spettatori diversi tipi di umorismo, come contenuti adatti alle famiglie e più maturi per le serate con appuntamenti. Netflix ha conquistato il mondo della commedia grazie alla velocità con cui vengono rilasciati nuovi contenuti sul servizio di streaming e offre ai nuovi comici una piattaforma da vedere e costruire la loro base di fan.

Speciali comici da non perdere su Netflix

Ecco solo cinque degli speciali comici di Netflix da guardare in questo momento, inclusi gli speciali di artisti del calibro di Katt Williams, Mike Epps ed Eddie Murphy.

Katt Williams: la terza guerra mondiale

La terza guerra mondiale è il primo speciale che Katt Williams ha pubblicato dal 2018 Grande America. Nel suo nuovo speciale, il leggendario comico si tuffa nel mondo delle teorie del complotto. Fornire una ripartizione veritiera ma esilarante di alcuni dei più selvaggi e popolari. Lo speciale è stato girato al Dolby Live Theatre di Las Vegas nel gennaio 2022 come parte del suo “World War III Tour” ed è assolutamente da vedere per i fan di Katt Williams.

Mike Epps: Indiana Mike

Per il suo terzo speciale comico Netflix, Mike Epps ha deciso di tornare a casa a Indianapolis, dove ha ricevuto una proclamazione dal sindaco e dal suo membro del Congresso locale alla fine dello speciale. Durante lo speciale, gli spettatori vedranno come l’essere dallo stato dell’Indiana ha reso Mike il comico che vediamo oggi.

Una delle cose di Mike Epps che lo rende diverso dagli altri comici è che a volte la sua consegna può risultare un po’ sciatta, ma sembra che un cugino o uno zio ti parli e ti racconti una storia divertente. Mike può utilizzare il suo corpo e le sue mani per aggiungere alle sue battute, rendendo le sue battute più legate al pubblico.

Mike Epps è un maestro del suo mestiere e capisce che tutte le sue battute non sono sempre apprezzate dalla folla. È un comico che può essere incostante con le persone perché quando si esibisce, le sue battute possono essere molto divertenti o mancare enormemente, il che è sfortunato, ma ciò non significa che questo particolare speciale non sia qualcosa che i fan dovrebbero controllare.

Jerry Seinfeld: Jerry prima di Seinfeld

Jerry Seinfeld ha messo insieme una fantastica commedia speciale nel 2017 da realizzare Seinfeld fan felici. Questo speciale comico sembra anche un documentario perché Jerry ha discusso della sua infanzia e delle foto dei suoi primi anni come comico prima Seinfeld lo spettacolo è stato presentato in anteprima. Jerry si esibisce al fumetto di New York City e offre uno stile classico di commedia osservativa che puoi guardare con la tua famiglia, indipendentemente dall’età.

Richard Pryor: dal vivo in concerto

di Richard Pryor Dal vivo in concerto è considerato da molti il ​​più grande speciale comico di sempre perché è stato il primo speciale comico uscito nelle sale. La commedia di Richard Pryor in questo speciale è materiale estremamente oscuro perché tira fuori dalla sua povera educazione in un bordello, dalla sua dipendenza dalla droga, dall’infarto e dai disordini razziali in America, che non dovrebbero essere tutti divertenti ma la capacità del leggendario comico di trasformare il dolore in comedy è in piena mostra qui. Nonostante tutti gli aspetti negativi del mondo che hanno limitato la libertà di Richard Pryor da droghe, razza e salute, si presenta come l’osservatore più spensierato e con gli occhi lucidi della sua generazione.

Eddie Murphy: Crudo

Quando si tratta di speciali commedie di Eddie Murphy, a molte persone piace discutere tra quali sono i migliori Crudo e Delirante. Crudo è un brillante speciale in-your-face che è stato rivoluzionario in un periodo in cui gli speciali comici erano i più apprezzati. Se Eddie Murphy fosse stato rilasciato Crudo nel 2022 sarebbe considerato problematico per gli standard odierni, ma è stato rilasciato nel 1987 quando i comici potevano offendere chiunque e non subire contraccolpi.

Eddie Murphy, al suo apice, è considerato da molti il ​​più grande comico di tutti i tempi e la sua sicurezza sul palco durante Crudo non ha eguali ancora oggi. In questo speciale quando, vedere Murphy fare la sua impressione su Bill Cosby, che è diventata solo più rilevante nel corso dei decenni, può essere trovato qui ed è un must per tutti i fan della commedia. Se non hai visto Crudo, procedi con cautela: lo troverai esilarante o offensivo.

Quali speciali comici su Netflix sono i tuoi preferiti?