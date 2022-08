5 serie Netflix come Never Have I Ever da guardare dopo aver terminato la stagione 3

Io non ho mai la stagione 3 è ora in streaming su Netflix. Mentre alcune persone si stanno rapidamente facendo strada attraverso la stagione, altre hanno già finito e stanno cercando qualcosa di simile da guardare. Bene, puoi interrompere la tua ricerca perché abbiamo proprio ciò di cui hai bisogno. Di seguito, abbiamo condiviso un elenco di programmi Netflix simili alle serie per adolescenti in streaming in questo momento.

Non sorprende che dopo aver visto Io non ho mai stagione 3, ti ritrovi a voler guardare contenuti simili. La terza stagione è stata così bella e piena di drammi. E non farmi iniziare con quello scioccante cliffhanger! Anche se lo sappiamo per certo Io non ho mai tornerà con una quarta e ultima stagione, è stato confermato per una versione del 2023. Quindi ci vorrà un po’ prima di tornare alla Sherman Oaks High per vedere Devi e le sue amiche.

Anche se questa è una notizia triste, almeno abbiamo altre serie per adolescenti da guardare nel frattempo. Se sfogli il catalogo di serie per adolescenti di Netflix, troverai sicuramente qualcosa di interessante.

Fortunatamente, non devi preoccuparti di trovare qualcosa da guardare perché siamo noi a fornirti un elenco di buoni programmi Netflix. Tutto quello che devi fare è continuare a leggere per scoprire alcuni programmi Netflix che dovresti aggiungere alla tua watchlist in questo momento.

Programmi Netflix come Non ho mai avuto da guardare

Boh, puttana

Boh, puttana con Lana Condor è stato presentato in anteprima su Netflix l’8 luglio e il mio pensiero istantaneo quando ho visto lo spettacolo è stato che mi ricordava Io non ho mai. Anche se la trama è molto diversa da Io non ho maientrambi gli spettacoli sono ambientati al liceo e le scene del liceo te lo ricorderanno facilmente Io non ho mai. Anche alcuni personaggi e il dialogo sono simili.

La serie comica segue Erika Vu, una ragazza adolescente che ha vissuto sotto il radar per la maggior parte del liceo fino a quando un giorno decide di voler vivere la vita al massimo prima del diploma. Questo la porta in una notte di festa selvaggia. Ma non si aspettava di svegliare la mattina dopo un fantasma. Purtroppo, Boh, puttana probabilmente non tornerà con una nuova stagione poiché è una serie limitata. Tuttavia, ti consigliamo di dargli un orologio perché è molto divertente.

Sul mio blocco

Sul mio blocco è un’altra serie per adolescenti che ti ricorderà Io non ho mai. Segue un gruppo di amici mentre si fanno strada attraverso il liceo mentre vivono nel grintoso centro cittadino. Come gli adolescenti Io non ho maigli adolescenti dentro Sul mio blocco sperimenta i primi amori, problemi familiari e drammi di amici e relazioni.

Lo spettacolo ha presentato al mondo un gruppo di attori giovani e talentuosi, come Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia e Julio Macias. E tutti danno prestazioni eccezionali.

Ci sono quattro stagioni di Sul mio blocco, quindi c’è molto da guardare. Diamo alla serie per adolescenti un punteggio di 10 su 10 e ti consigliamo vivamente di aggiungerla alla tua watchlist.

Atipico

Atipico è una serie commovente su un giovane adolescente nello spettro dell’autismo di nome Sam, che decide di essere pronto a trovare una ragazza. Ma affinché ciò accada, Sam dovrà essere più indipendente, il che preoccupa la madre prepotente. Mentre Sam è alla ricerca dell’amore e dell’indipendenza, anche la sua famiglia è sulla propria strada alla scoperta di sé. Sebbene lo spettacolo si concentri principalmente su Sam, possiamo anche vedere sua sorella minore e le sue lotte con la sua sessualità e i suoi genitori mentre affrontano problemi coniugali.

Atipico è uno spettacolo straordinario con trame ben scritte, grande sviluppo del personaggio e incredibili interpretazioni del cast. È esilarante, coinvolgente e toccante allo stesso tempo. Assicurati di aggiungere questa serie per adolescenti alla tua watchlist il prima possibile.

Ragazze di Derry

Ragazze di Derry è una serie per adolescenti ambientata negli anni ’90 durante i Troubles in Irlanda del Nord. Segue un gruppo di amici mentre attraversano la loro adolescenza mentre frequentano una scuola cattolica di sole ragazze. BridgertonNicola Coughlan recita nella serie insieme a Saoirse-Monica Jackson, Louisa Harland, Jamie-Lee O’Donnell e Dylan Llewellyn.

Ci sono due stagioni dello spettacolo attualmente in streaming su Netflix, con la terza e ultima stagione in arrivo. Sfortunatamente, Netflix non ha ancora annunciato la data di uscita della terza stagione. Potrebbe davvero arrivare su Netflix da un giorno all’altro. Auspicabilmente, Ragazze di Derry la terza stagione arriverà su Netflix entro la fine dell’anno.

Riverdale

Tecnicamente, Riverdale non è una serie Netflix. Tuttavia, Netflix attualmente concede in licenza lo spettacolo, quindi è applicabile. Riverdale è basato sui personaggi di Archie Comics ed è una serie per adolescenti in onda su The CW. Sebbene Riverdale è molto più scuro di Io non ho maigli adolescenti dentro Riverdale si destreggiano ancora tra romanticismo, scuola e famiglia come Devi e le sue amiche. La differenza principale è che gli adolescenti Riverdale affrontare diversi misteri di omicidio.

Il cast è cambiato nel corso delle stagioni, ma il cast originale era composto da KJ Apa, Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Ashleigh Murray, Marisol Nichols, Mädchen Amick, Luke Perry, Mark Consuelos, Casey Cott, Skeet Ulrich, Charles Melton e Drew Ray Tanner.

Tutte e sei le stagioni di Riverdale sono attualmente in streaming su Netflix. La settima e ultima stagione andrà in onda nel 2023, e quindi gli abbonati Netflix possono aspettarsi che arrivi allo streamer non molto tempo dopo la fine della messa in onda.

Quali programmi Netflix per adolescenti dal nostro elenco guarderai? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto!