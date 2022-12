5 programmi Netflix non siamo tristi sono stati cancellati nel 2022

Siamo ufficialmente entrati nell’ultimo mese del 2022, quindi ora è il momento di guardare indietro a che anno è stato per Netflix. Quest’anno, molti famosi programmi Netflix hanno ricevuto rinnovi, il che è stato fantastico. Tuttavia, ci sono state anche tonnellate di cancellazioni. E Netflix non ha perso tempo quando si è trattato di cancellare i suoi spettacoli. Onestamente, sembrava che gli spettacoli venissero cancellati a destra ea manca durante tutto l’anno.

Il primo originale Netflix ad essere cancellato nel 2022 è stato il dramma Latinx Genteficato il 13 gennaio. Dopo due stagioni, lo streamer ha deciso di non rinnovare lo spettacolo per una terza stagione. Apparentemente, la seconda stagione non è stata affatto inclusa nella top 10 di Netflix. Questo è stato probabilmente uno dei motivi per cui Netflix ha deciso di non ordinare un’altra stagione, tra le altre ragioni.

Dopo la cancellazione di Genteficato, era come se fosse iniziato un effetto a catena delle cancellazioni. Per tutto il 2022, abbiamo assistito alle cancellazioni di Archivio 81, Crescere Dion, Piuttosto in gamba, Forza spaziale, Traccia partner, Il club di mezzanotte e molti altri programmi Netflix. E purtroppo, lo streamer ha probabilmente un altro paio di spettacoli che cancellerà entro la fine dell’anno.

Mentre alcune delle cancellazioni ci hanno lasciato il cuore spezzato, altre non ci hanno preoccupato troppo. Se sei interessato, abbiamo condiviso il nostro elenco degli spettacoli Netflix che non eravamo necessariamente tristi sono stati cancellati nel 2022 di seguito.

Gli spettacoli Netflix non siamo tristi sono stati cancellati nel 2022

Destino: la saga delle Winx

Destino: la saga delle Winx è stato ufficialmente cancellato il 1 novembre. L’adattamento live-action inizia con Bloom, una fata con poteri di fuoco, mentre si adatta alla vita nell’Altromondo. Mentre si trova nell’Altromondo, frequenta un collegio magico dove incontra e fa amicizia con altre fate. Con i suoi nuovi amici, Bloom deve fermare una minaccia imminente che vuole attaccare l’Altromondo.

Sebbene la seconda stagione sia andata molto meglio della prima stagione in termini di spettatori, non è stata comunque sufficiente per salvare la serie fantasy. Netflix non è uscito e ha detto perché ha deciso di non rinnovare la serie, ma la nostra ipotesi è che i costi di produzione abbiano avuto un ruolo nella decisione. Non sappiamo quanto sia costato realizzarlo Destino: la saga delle Winxma doveva essere un bel soldo con tutti gli effetti speciali e il fatto che è stato girato in Irlanda.

Anche se la seconda stagione ha visto un forte pubblico, questo non è l’unico fattore che Netflix guarda per decidere se vogliono o meno continuare con un’altra stagione. Lo streamer in genere tiene conto del costo, del pubblico e del plauso della critica. Quindi immagino che quando Netflix ha esaminato tutti questi fattori per la seconda stagione, non è stato sufficiente per giustificare un’altra stagione.

Onestamente, non mi sono sentito affatto quando lo spettacolo è stato cancellato. La prima stagione è stata piena di problemi che speravo sarebbero stati risolti nella seconda stagione. Ma ancora una volta, lo spettacolo non è stato all’altezza, secondo me. Il problema numero uno è la rappresentanza. Tuttavia, dirò che il team creativo ha cercato di migliorare sotto questo aspetto, ma non ha funzionato.

Un’altra vita

Sono sicuro che molte persone non ne sono rimaste scioccate Un’altra vitacancellazione di Netflix. La prima stagione ha ricevuto principalmente recensioni negative dalla critica, il che ha ridotto le possibilità di una seconda stagione. Tuttavia, Netflix ha deciso di dare un’altra possibilità alla serie di fantascienza a causa del coinvolgimento positivo degli spettatori. Ma una volta che la seconda stagione è caduta, non ha fatto numeri sullo streamer.

non direi Un’altra vita è un brutto spettacolo Non riusciva a mantenere la mia attenzione. La continuità è orribile, è pesante e il casting era discutibile. Mi dispiace, ma alcuni degli attori non possono recitare. La seconda stagione è stata migliore della prima, ma è stata comunque scritta male. Ci sono così tanti fantastici spettacoli spaziali da guardare. Non sprecare il tuo tempo in uno spettacolo che è dappertutto.

Cucinare con Parigi

Cucinare con Parigi era così “non caldo” e, evidentemente, anche molte altre persone lo pensavano. Di conseguenza, lo spettacolo di cucina è stato uno dei primi programmi Netflix ad essere cancellato quest’anno. Il 17 gennaio, Netflix ha eliminato la serie in sei parti dopo una sola stagione. Apparentemente, le valutazioni non erano buone e non abbastanza persone lo guardavano.

Non fraintendermi. In realtà sono un fan di Paris Hilton, ma Cucinare con Parigi semplicemente non è stata una buona mossa d’affari per l’iconica socialite. Mi dispiace, ma devo essere onesto. Non sono riuscito nemmeno a superare il primo episodio. Mentre mi sono divertito a guardare il personaggio stravagante di Paris in La vita semplice, guardare il suo tentativo di interpretare lo stesso personaggio nel suo nuovo programma di cucina non è stato affatto divertente. Tuttavia, spero che lei e Nicole Richie facciano squadra e si riprendano La vita semplice o fare un altro spettacolo insieme in futuro. Lo guarderò sicuramente!

Forza spaziale

Il 29 aprile Netflix ha staccato la spina Forza spaziale dopo due stagioni. Non sappiamo con certezza perché Netflix abbia eliminato la commedia sul posto di lavoro, ma molto probabilmente è un altro caso di basso numero di spettatori. Forza spaziale è stato uno degli spettacoli costosi di Netflix, quindi le valutazioni e il pubblico hanno giocato un ruolo enorme nella loro decisione. Secondo quanto riferito, la seconda stagione non è durata a lungo nella top 10 globale di Netflix, quindi non è stato un buon segno. Ciò significava che non molte persone stavano guardando la seconda stagione.

Per quanto mi piaccia Steve Carell, Forza spaziale semplicemente non era il suo lavoro migliore. Ha avuto i suoi momenti divertenti, ma non abbastanza per tenermi interessato. Gran parte dell’umorismo era piatto e alcune battute sembravano forzate. Consiglio di guardarlo o rivederlo L’ufficio invece.

Gli imperfetti

Gli imperfetti è stato presentato in anteprima su Netflix l’8 settembre ed è subito scivolato sotto il radar per molte persone. Il motivo principale è che Netflix ha commercializzato a malapena lo spettacolo. Tuttavia, credo che anche se Netflix avesse promosso la serie di fantascienza, non sarebbe bastato salvarla.

Onestamente, lo spettacolo è stato scritto male e ha sofferto di uno scarso ritmo. Inoltre, la recitazione a volte era imbarazzante e non c’era profondità in nessuno dei personaggi. Se stai cercando una buona serie di fantascienza con una trama simile, prova a guardare Disadattati. Questo è lo spettacolo Gli imperfetti stava tentando di imitare, ma ha mancato completamente il bersaglio.

Cosa ne pensi degli spettacoli Netflix che sono stati cancellati nel 2022? Fateci sapere nei commenti qui sotto.