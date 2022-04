5 programmi Netflix che puoi abbuffarti in un solo fine settimana

Ci stiamo avvicinando al fine settimana e probabilmente stai cercando qualcosa da guardare su Netflix. Ci sono così tanti buoni programmi Netflix tra cui scegliere, ma a volte stai cercando qualcosa di veloce e facile da guardare. Fortunatamente, il nostro streamer preferito ha alcuni programmi che puoi guardare in modo abbuffato in un solo fine settimana. Per semplificarti la vita, abbiamo condiviso cinque buoni programmi Netflix che puoi facilmente accelerare e finire entro l’inizio di una nuova settimana.

Uno spettacolo non deve necessariamente avere brevi stagioni e/o brevi episodi per poter essere guardato velocemente, anche se aiuta. Tutto dipende davvero dal fatto che uno spettacolo ti stia intrattenendo. Alcuni spettacoli potrebbero consistere in tre stagioni con otto episodi in ogni stagione e tempi di esecuzione di un’ora ciascuno. Ma le persone sono ancora in grado di finire l’intera serie entro lunedì. Se vale la pena guardare uno spettacolo, puoi rendere possibile l’apparentemente impossibile.

Senza ulteriori indugi, ecco il nostro elenco di cinque programmi Netflix che puoi guardare in modo abbuffato in un solo fine settimana!

Netflix mostra che puoi abbuffarti in un solo fine settimana

La nostra lista è composta da un po’ di tutto. Ma dirò che la maggior parte degli spettacoli sono del genere comico. Voglio dire, le serie comiche sono uno dei tipi di spettacoli più facili da abbuffarsi. Riderai durante gli episodi e raggiungerai l’episodio finale prima che tu te ne accorga.

Fermacuori

Fermacuori è probabilmente una delle migliori serie per adolescenti in streaming su Netflix in questo momento. La prima stagione è stata pubblicata sullo streamer il 22 aprile e gli spettatori di tutto il mondo hanno avuto solo cose positive da dire sullo spettacolo. La storia segue due ragazzi adolescenti (Joe Locke e Kit Connor) che si incontrano al liceo, diventano rapidamente amici e alla fine si innamorano. Ci sono otto episodi nella prima stagione, con tempi di esecuzione che vanno dai 26 ai 33 minuti. È un orologio veloce e divertente. Ti consigliamo vivamente di dare Fermacuori un orologio quando ne hai la possibilità!

Bambola russa

Bambola russa la stagione 2 è stata presentata in anteprima il 20 aprile e i fan erano più che pronti a vedere cosa succede nella tanto attesa seconda stagione. La storia inizia con una donna di nome Nadia Vulvokov (Natasha Lyonne), che si ritrova in un misterioso ciclo temporale il giorno del suo 36° compleanno. La seconda stagione ha un flashforward di quattro anni e Nadia e il suo amico Alan hanno a che fare con i portali temporali. Naturalmente, puoi aspettarti che le cose vadano storte ancora una volta. La prima stagione è composta da otto episodi della durata di 30 minuti o meno ciascuno. La seconda stagione ha sette episodi, con l’episodio più lungo di 33 minuti. Finirai entrambe le stagioni in pochissimo tempo.

Morto per me

Se non l’hai già guardato Morto per me, Cosa stai aspettando? È uno spettacolo davvero divertente e le star principali, Christina Applegate e Linda Cardellini, sono un duo comico così eccezionale. Parla di una donna di nome Jen, rimasta vedova da poco, che va a caccia dell’automobilista che ha ucciso suo marito. Durante la terapia, Jen incontra Judy e diventa amica. Ma all’insaputa di Jen, Judy è l’assassino di suo marito. I fan aspettano pazientemente la terza e ultima stagione di Morto per me per venire su Netflix. Fortunatamente, è confermato che arriverà quest’anno. Ci sono 10 episodi in entrambe le stagioni 1 e 2. Ma dovresti comunque essere in grado di guardare lo spettacolo in un solo fine settimana perché gli episodi non durano più di 34 minuti.

Tutto fa schifo!

Tutto fa schifo! non ha davvero avuto la possibilità di mostrare al mondo cosa potrebbe essere perché lo streamer lo ha cancellato poco dopo la sua anteprima. È una serie per adolescenti che ha presentato molti di noi alla straordinariamente talentuosa Sydney Sweeney. Anche il resto del cast è stato incredibile nei loro ruoli. È ambientato negli anni ’90 e parla di un gruppo di liceali che tentano di fare un film insieme mentre affrontano problemi tipici dell’adolescenza come l’amore, l’angoscia e le amicizie. La prima stagione ha 10 episodi con un’autonomia inferiore a 30 minuti. Potresti voler salvare Tutto fa schifo! per l’ultimo spettacolo che guardi perché sarai triste una volta che sarà finito.

Non sono d’accordo con questo

Non sono d’accordo con questo deve essere lo spettacolo più facile da abbuffarsi in questa lista. È una serie di commedie nere su una giovane adolescente di nome Syd, che affronta normali problemi adolescenziali come le amicizie e il primo amore, mentre si occupa anche di nuovi superpoteri in erba. Lo spettacolo è stato originariamente rinnovato per una seconda stagione, ma alla fine è stato cancellato a causa della pandemia. Nonostante Non sono d’accordo con questo è stato cancellato, consiglio comunque di dare un’occhiata allo spettacolo. La trama unica e le meravigliose interpretazioni del cast sono solo due dei motivi per cui dovresti trasmettere lo spettacolo in streaming. La prima stagione è composta da sette episodi con una durata inferiore a 30 minuti.

Quali programmi Netflix guarderai questo fine settimana? Fateci sapere che ne pensate nei commenti!