5 programmi Netflix che meritavano più di una stagione (2022)

Ora che siamo giunti alla fine dell’anno, non possiamo fare a meno di pensare a tutti gli spettacoli di Netflix che sono stati cancellati nel 2022. Più specificamente, agli spettacoli di Netflix che sono stati presentati in anteprima solo quest’anno. Sfortunatamente, lo streamer non ha perso tempo a eliminare i suoi nuovi spettacoli, e mentre alcuni non ci interessavano più di tanto, altri ci sarebbe piaciuto vedere più stagioni.

Quest’anno abbiamo visto la cancellazione di spettacoli come Un’altra vita, Genteficato, Il club delle baby sitter, Forza spaziale, Crescere Dion, Destino: la saga delle Winx, Gli imperfetti, Il club di mezzanotte e molti altri.

Ma ci sono alcuni spettacoli Netflix cancellati che rifiutiamo semplicemente di accettare che non torneranno. Questi spettacoli meritano un’altra possibilità perché crediamo davvero che non abbiano avuto la possibilità di creare un pubblico abbastanza significativo, migliorare in alcuni aspetti e mostrare tutto ciò che possono essere. Voglio dire, al giorno d’oggi, è difficile per i nuovi spettacoli partire alla grande a meno che il cast non sia pieno di attori famosi. E a volte, non è abbastanza.

Capiamo che si tratta di una mossa d’affari. Netflix deve proteggersi e assicurarsi di non continuare a produrre nuove stagioni di spettacoli se alla fine non li avvantaggia. Tuttavia, odiamo solo che alcuni degli spettacoli Netflix che ci è piaciuto guardare non siano stati tagliati quest’anno.

Netflix mostra che meritava più di una stagione

Il primo spettacolo che sto per elencarvi mi sta molto a cuore. Sono rimasto assolutamente distrutto quando Netflix ha annunciato la sua cancellazione. È la serie sui vampiri per adolescenti, Prima uccisione.

Prima uccisione

Non credo che riuscirò mai a superare Prima uccisionela cancellazione. Questa serie per adolescenti meritava di meglio e non smetterò mai di dirlo. Se devo essere onesto, sono rimasto scioccato da quanto mi ha colpito Prima uccisione. Ho pensato che sarebbe stato un altro spettacolo che avrei visto e poi dimenticato. Ragazzo, mi sbagliavo!

Sono stato catturato dal primo episodio. Successivamente, ho accelerato il resto della stagione in una sola seduta e il mio primo pensiero dopo aver finito è stato: “Voglio di più”. Avevo bisogno di vedere come la storia d’amore di Calliope e Juliette sarebbe continuata in una seconda stagione. Come se la caverebbe Theo con le sue nuove capacità? Cosa sarebbe successo con il resto dei Burns e dei Fairmont? Non è giusto che non sapremo mai come continua la storia.

Ma nonostante la cancellazione, rimarrà uno dei miei programmi preferiti. E sarà sicuramente uno spettacolo che torno a guardare di tanto in tanto. Quindi, se non hai già visto questo fantastico spettacolo, ti dico di provarlo!

Piuttosto in gamba

Per qualche strana ragione, le sitcom non vanno bene su Netflix, ed è un vero peccato. Piuttosto in gamba ha interpretato Emily Osment nei panni di un’orgogliosa intellettuale istruita ad Harvard che è costretta a trasferirsi con la sua frizzante e spensierata sorella minore e le sue tre coinquiline dopo essere stata scaricata dal suo ragazzo.

Ho pensato che lo spettacolo fosse molto divertente e divertente. Sebbene a volte fosse prevedibile, questo è previsto da una sitcom comica. Era anche spensierato e facile da guardare. Questo è il motivo per cui sono triste che non vedremo un’altra stagione in futuro.

Ma la sua cancellazione non è stata affatto sorprendente. Quando lo spettacolo è stato presentato in anteprima, è riuscito a classificarsi nella top 10 TV di Netflix, ma è stato solo per un breve periodo e il suo punteggio più alto è stato l’ottavo posto. Ciò significa che le persone non si stavano davvero sintonizzando per guardarlo. Inoltre, come accennato in precedenza, le sitcom di Netflix vengono raramente rinnovate per più stagioni. In genere, a una sitcom Netflix viene assegnata una stagione e basta. Non ci sono molte eccezioni. Infine, Netflix ha impiegato più di sei mesi per prendere una decisione sul destino dello show. Di solito non ci vuole molto tempo per rinnovare uno spettacolo Netflix.

Traccia partner

onestamente ho pensato Traccia partner avuto maggiori possibilità di essere rinnovato da Netflix. Intendo, Lupo adolescenteArden Cho era il protagonista e la trama sembrava abbastanza interessante perché le persone si sintonizzassero. la sua cancellazione.

Anche se sono deluso da Traccia partner, so che questa non è l’ultima volta che abbiamo visto l’attrice incredibilmente talentuosa, Arden Cho. È destinata alla grandezza e non vedo l’ora di vedere quali ruoli assumerà dopo.

Archivio 81

Archivio 81la cancellazione di non aveva senso per me. Come potrebbe essere cancellato uno spettacolo che ha fatto irruzione nelle classifiche Top 10 settimanali di Nielsen e Netflix? Sembrava che il thriller misterioso avesse avuto un notevole successo e la maggior parte dei critici e degli spettatori aveva solo cose positive da dire al riguardo.

Purtroppo, Netflix non ha fornito una ragione per cui ha deciso di non portare a termine una seconda stagione, ma la nostra ipotesi è che le visualizzazioni non fossero abbastanza alte per gli standard stabiliti da Netflix per la serie in base al suo budget. Meritavi di meglio, Archivio 81!

Cattivo ospite

Odio dirlo, ma non sono stato affatto sorpreso quando ne ho sentito parlare Cattivo ospitela cancellazione. Personalmente mi è piaciuto l’adattamento live-action poiché non conoscevo i giochi. Ma la maggior parte delle persone che hanno visto l’horror d’azione erano fan della serie di giochi e non gli piaceva come lo spettacolo fosse completamente diverso dai giochi. I critici hanno dato alla serie recensioni contrastanti mentre il pubblico l’ha ridotta a brandelli assoluti.

Anche il pubblico non sembrava troppo buono. Mentre Cattivo ospite ha avuto un buon inizio di 72,7 milioni di ore visualizzate per il suo weekend di apertura, non ha avuto un enorme aumento delle ore di visualizzazione dalla settimana 1 alla settimana 2, con la settimana 2 che ha registrato 73,3 milioni di ore. Nella settimana 3, era sceso enormemente nelle ore di visualizzazione e poi è uscito dalla top 10 nella settimana 4. Con queste informazioni, sapevo che le possibilità di rinnovo erano basse. Inoltre, i costi di produzione per uno spettacolo come Cattivo ospite sono alti. Quindi, il numero di spettatori dovrebbe essere abbastanza alto da giustificare un’altra stagione.

Speriamo di vedere un altro adattamento di Cattivo ospite in futuro, ma questa volta ha successo.

Quali programmi Netflix cancellati pensi meritassero più di una stagione? Fateci sapere i vostri pensieri nella sezione commenti qui sotto.