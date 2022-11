5 personaggi che sicuramente non torneranno nella stagione 4

Voi la stagione 4 è nella mente di tutti in questo momento. Come mai? Bene, quando Netflix ha annunciato che avrebbe rilasciato diverse anticipazioni della quarta stagione prima della sua premiere, i fan stavano aspettando il nuovo contenuto con il fiato sospeso. Un’altra cosa che molti fan si chiedono è chi possono aspettarsi di vedere nella nuova stagione. Sto parlando di membri del cast nuovi e di ritorno. Inoltre, chi non tornerà per la quarta puntata? Abbiamo condiviso tutte queste succose informazioni di seguito.

Ovviamente, Penn Badgley ritorna nei panni di Joe Goldberg, il serial killer apparentemente affascinante e manipolatore che è riuscito a farla franca con l’omicidio per troppo tempo. Non abbiamo ancora visto l’ultimo di Joe e le sue tendenze omicide. Inoltre, se ricordi, il finale della terza stagione si conclude con Joe che cerca Marienne in giro per Parigi. Questo ci ha praticamente fatto sapere che Tati Gabrielle sarebbe tornata nel suo ruolo di Marienne per la quarta stagione. Il suo casting è stato successivamente confermato quando sono trapelate le sue foto sul set della quarta stagione.

Durante il processo di realizzazione del film, abbiamo anche appreso che sempre più nuovi attori si univano al Voi cast stagione 4. Abbiamo scoperto che Charlotte Ritchie, Lukas Gage, Tilly Keeper, Amy Leigh Hickman e Ed Speleers si erano uniti a Badgley e Gabrielle come membri regolari del cast. Inoltre, Niccy Lin, Aidan Cheng, Stephen Hagan, Ben Wiggins, Eve Austin, Ozioma Whenu e molti altri si sono uniti come membri ricorrenti del cast.

Ma sappiamo cosa vuoi veramente sapere. Vuoi sapere in quali personaggi della terza stagione non appariranno Voi stagione 4. Chi sono? Ecco cosa sappiamo.

Spoiler avanti da Voi stagione 3

Love Quinn è in te stagione 4?

Purtroppo, Love Quinn (Victoria Pedretti) non sarà nella quarta stagione. Dopo aver causato così tanti problemi a Joe e aver ucciso persone a causa della sua gelosia, Love alla fine incontra la sua fine per mano di Joe nel finale della terza stagione. Joe le inietta una dose letale di aconito e poi dà fuoco alla casa con lei dentro. Sebbene Love fosse mentalmente instabile, direi che era uno dei migliori personaggi della serie thriller. Ci mancherai, amore!

Dottie Quinn è in You stagione 4?

No. L’ultima volta che vediamo Dottie (Saffron Burrows) nella terza stagione è quando Joe la lascia in una struttura di riabilitazione. Ricorda, Dottie stava per divorziare ed era precipitata in un tumulto emotivo dopo aver perso il suo negozio di alimentari di fascia alta e il vigneto nell’accordo prematrimoniale. Mentre è ubriaca, rapisce Henry e lo porta nella sua vigna per dargli fuoco. L’amore aveva già una relazione estranea con sua madre, ma questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Quindi, perché Dottie non sarà nella quarta stagione? Primo, non ha davvero un motivo per tornare con Love che è morto in tutto. Diciamo che Dottie esce dalla riabilitazione e scopre che Love è morto. Ricorda, Joe ha impostato la morte di Love come un suicidio e poi l’ha incastrata per tutti gli omicidi. Quindi, Dottie non cercherebbe un assassino poiché si ritiene che Love si sia suicidato. Inoltre, sospettava già che Love avesse ucciso il suo ex marito, quindi una volta scoperto che Love ha ucciso più persone, probabilmente sarebbe andata avanti con la sua vita e non avrebbe mai guardato indietro.

Theo è in te nella quarta stagione?

Theo (Dylan Arnold) è un altro personaggio che non tornerà Voi stagione 4. Fortunatamente per lui, non è diventato una delle vittime di Love. Ricorda, Theo si dirige verso il seminterrato della panetteria di Love e trova Sherry e Cary intrappolati in una gabbia di vetro. Sherry e Cary dicono a Theo che Love e Joe sono responsabili dei molteplici omicidi intorno a Madre Linda e poi lo pregano di trovare una chiave per liberarli dalla gabbia.

Mentre Theo cerca una chiave, incontra Love. Implora Love di lasciarlo andare e le dice che non dirà a nessuno quello che ha visto. All’inizio sembra che Love lo lascerà andare, ma poi lo colpisce in testa con un estintore, facendolo rotolare giù per le scale del seminterrato. L’amore poi lo lascia per morto. Ma non è morto. Joe trova Theo gravemente ferito ma ancora vivo e ha pietà di lui. Droga Theo e poi lo lascia in ospedale. L’ultima volta che vediamo Theo è quando viene portato via sulla sua sedia a rotelle da suo padre mentre escono dalla sua sessione di fisioterapia.

Dopo l’esperienza traumatica e quasi morente, Theo probabilmente vuole andare avanti con la sua vita. Inoltre, la relazione di Theo con suo padre è riparata, Love è morto e si presume che Joe sia morto, quindi la sua storia è finita.

Sherry e Cary sono nella stagione 4 di te?

La bizzarra coppia non tornerà per la quarta stagione. Anche Sherry e Cary (Shalita Grant e Travis Van Winkle) avrebbero potuto essere vittime di Love, ma riescono a scappare dalla gabbia di vetro in cui erano intrappolati dopo aver trovato le chiavi per liberarli. Alla fine, decidono di usare la loro orribile esperienza per diventare delle celebrità. Come accennato in precedenza, Love è morto e si crede che Joe sia morto, quindi Sherry e Cary possono andare avanti con le loro vite.

Tu stagione 4 la parte 1 arriva su Netflix il 9 febbraio, seguita dalla parte 2 in uscita il 9 marzo.