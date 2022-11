5 pagine Twitter da seguire per Henry Cavill Stans

Henry Cavill è uno degli attori più talentuosi e ricercati di Hollywood. Con la sua carriera al culmine in questo momento, è difficile credere che l’attore britannico abbia debuttato nel lontano 2001 con Laguna. Mentre i suoi primi periodi di recitazione erano per lo più ruoli secondari, la sua rappresentazione iconica di Superman nel 2013 Uomo d’acciaio mettilo sulla mappa. Oggi ha produttori e registi in fila per sceglierlo nei loro progetti.

Nonostante sia un’icona della cultura pop, Cavill è una persona abbastanza riservata. A parte il suo account Instagram moderatamente attivo, Lo stregone l’attore rimane per lo più lontano dai social media. Tuttavia, non preoccuparti, per alcuni di i suoi accaniti seguaci lo assicurano che il resto dei suoi fan non perdere i suoi aggiornamenti di carriera. Twitter è pieno di account di fan dedicati a questo attore straordinario e abile.

Gli account dei fan di Henry Cavill più popolari su Twitter

Dal recentemente rilasciato Enola Holmes seguito del suo ritorno come Superman della DC, Henry Cavill è immerso fino alle ginocchia in una marea di progetti entusiasmanti in questo momento. Inoltre, c’è anche un sacco di chiacchiere sul suo atterraggio James Bond ruolo. Indipendentemente da come andrà a finire, Cavill ha almeno altri due film di spionaggio in cantierevale a dire Argille e Il Ministero della Guerra Ungentlemanly.

Oltre ai suoi film, c’è anche la stagione 3 di Lo stregone. Dal momento che questa stagione sarebbe stata la sua ultima apparizione nella serie fantasy Netflixl’attesa dei fan è ai massimi livelli.

Con così tanto successo, il suo fandom merita di avere aggiornamenti quotidiani sui suoi progetti e altre attività. Questo è quando le meravigliose pagine dei fan vengono in soccorso.

Uno degli account più popolari per le immagini straordinarie di Uomo dello zio la stella è @badpostcavill. Attivo dal 2012, l’account ha 88.7K follower ed è gestito da un superfan chiamato @cavillanelle. Un’altra pagina preferita dai fan per gli aggiornamenti sulla sua carriera è @HenryCavillNews. A parte le immagini, il Ricco di 64.000 follower anche la pagina ha interviste esclusive con Superman nella vita reale.

Se le GIF di alta qualità ti affascinano, allora @cavillhq è un gioco da ragazzi. Potresti unirti al élite 36.7K e divertiti raccolta di GIF Cavill nel tuo arsenale. In 10.8K followeranche @mrcavill è orgoglioso curando tutti gli articoli e le interviste quella caratteristica o menzionare Henry Cavill. Ultimo ma non meno importante, se stai cercando un gruppo relativamente più piccolo di fan che la pensano allo stesso modo, allora @updatesofHC potrebbe essere quello che fa per te. Insieme a Con 6290 follower, la pagina carica immagini, GIF e video del Enola Holmes 2 stella.

C’è un altro popolare account di fan che ci siamo persi? Fateci sapere nei commenti. Nel frattempo, guarda Enola Holmes 2 ora in streaming su Netflix.

