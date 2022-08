5 nuovi membri del cast si uniscono a Chris Evans ed Emily Blunt in “Pain Hustlers”

Il Festival di Cannes 2022 tenutosi a maggio ha visto un enorme accordo con Netflix, poiché lo streamer ha acquisito i diritti mondiali del film Imbroglioni del dolore. serie di Harry Potter la fama David Yates dirigerà questo film farmaceutico. In precedenza, Chris Evans ha collaborato con l’attrice britannica Emily Blunt per questa prossima produzione Netflix.

Le riprese sono iniziate il 22 agosto e proseguiranno fino al 25 ottobre. La troupe è stata vista girare a Savannah, GA. Inoltre, il secondo gruppo di attori si unirà al protagonista principale a Georgetown, Atlanta. Altri cinque attori faranno parte di questo film.

Nuovi attori che appariranno in Pain Hustlers

Oscar e globo dorato candidato Andy Garcia, visto l’ultima volta da Gary Alazraki Padre della Sposa, è uno dei cinque attori che faranno parte di questo film. Garcia è anche uno degli attori più esperti della troupe. L’attrice e comica Catherine O’Hara, nota soprattutto per il suo ruolo nel film L’insenatura di Schitt e Serie A casa da solo, si è anche unito al cast. Inoltre, O’Hara ne ha vinte anche due Emmy per il suo ruolo nella serie comica.

Altri attori recitano Imbroglioni del dolore includono Jay Duplass e Chloe Coleman. A parte la sua recitazione, Duplass è ampiamente riconosciuto per la regia La sedia gonfia. Duplass è anche un regista vincitore di un Emmy.

Coleman è una giovane attrice americana. Di recente, è apparsa nella commedia romantica del 2022 Sposami con Jeniffer Lopez e Owen Wilson. Uno dei suoi ruoli degni di nota è in una commedia d’azione, Mio Spiare. Coleman ha recitato al fianco di Dave Bautista nel film. I suoi progetti futuri includono il sequel del film di fantascienza Avatar, Avatar: La via dell’acqua.

Conosciuto principalmente per i suoi ruoli a Broadway come Shrek in Shrek il musical, Brian d’Arcy James è l’ultimo attore a bordo. In passato, James è apparso in Storia del lato ovest e il dramma per adolescenti americano 13 motivi per cui.

Anche se i loro ruoli nel film in uscita non sono stati rivelati.

Maggiori informazioni sul film

Si dice che Pain Hustlers sia simile a quello di Martin Scorsese Il lupo di Wall Street e serie commedia drammatica Il grande corto in termini di tonalità. Il film seguirà la storia di Liza Drake (interpretata da Emily Blunt), che ha abbandonato le scuole superiori, che lotta per dare a sua figlia una vita migliore. Liza accetta un lavoro in una startup farmaceutica in fallimento, ma la vita ha altri progetti per lei. Lawrence Gray produrrà il film sotto la sua Grey Productions.

