5 modi per calmarti finché la stagione 4 di Stranger Things non arriva su Netflix

I fan sono in delirio prima dell’uscita della nuova stagione calda 4 di Cose più strane. Le star che promuovono la nuova stagione in vari talk show, rivelando piccoli dettagli sulla nuova stagione, hanno aggiunto benzina sul fuoco. Il suo genere fantascientifico e lo stile della trama prevedibile sono un’evidente attrazione per le teorie dei fan. Qui dai un’occhiata ad alcuni dei fan che vanno ‘Sottosopra’ per il rilascio.

#StrangerThings IN UNA SETTIMANA?!?! pic.twitter.com/Tl8ws15FwG — Karlie (@billymacchio) 20 maggio 2022

urlando, piangendo e vomitando dopo quegli 8 minuti non vedo l’ora di una settimana intera #StrangerThings pic.twitter.com/DVoDzqYuMl — Ali (@AyyEmTea) 20 maggio 2022

non vedo l’ora. 8 minuti e sono già così entusiasta di questo. #StrangerThings https://t.co/rXq04agB7b pic.twitter.com/3XN4Uw0BIA — Martin Murray (@MartyMurray1207) 20 maggio 2022

Sarà WILD, non vedo l’ora che arrivi la prossima settimana!!! #StrangerThings https://t.co/Aowvo8CHJU pic.twitter.com/E5Qdncl05Q — lauren (@laurenlokirby) 20 maggio 2022

Se condividi gli stessi sentimenti, ecco 5 modi per calmarti.

Guarda programmi simili come Cose più strane

Buio è uno di questi spettacoli. È un thriller di fantascienza e molto più serio di Cose più strane. Esplora argomenti di viaggio nel tempo e spazia dal passato al futuro. L’Accademia degli Ombrelli è un altro. Ha un gruppo di persone con superpoteri che o salvano il mondo o combattono tra di loro. Le terrificanti avventure di Sabrina è anche uno spettacolo a tema horror e ha una storia di formazione. Alcuni degli altri spettacoli simili lo sono Cacciatori d’ombre, Elitee Banche Esterne.

Riguarda gli episodi più popolari di Cose più strane

Stagione 1 Episodio 8, Il Sottosopra. Questa è stata la nostra introduzione all’altro mondo, The Upside Down; mentre Joyce e Hopper viaggiano dall’altra parte per salvare Will. Inoltre, ha la lotta eroica di Steve Harrington.

Stagione 3 Episodio 8, La battaglia di Starcourt – Questo è il miglior ricordo in assoluto dei fan dello spettacolo. Dustin e Suzie Infinito storia canzone. Ha anche il famigerato Centro commerciale Starcourt combattimento. Stagione 2 Episodio 9, Il cancello, mostra Hopper e Eleven che si alleano per chiudere il cancello del Sottosopra.

Prova esercizi calmanti

La respirazione profonda aiuta a far fluire più ossigeno nel corpo, alleviando così lo stress. Lo yoga favorisce il rilassamento e calma i nervi. Fai una passeggiata per passare un po’ di tempo fino al Uscita del 27 maggio. Fai un bagnoschiuma. Sonno.

Leggi/Guarda le teorie per Stranger Things stagione 4

Dal momento che le teorie dei fan vengono servite su un piatto, usale. Leggili e aggiornati sul Cose più strane universo. Puoi anche vedere queste teorie spiegate su YouTube. È anche stressante vedere altri fan stressati come te.

LEGGI ANCHE: Stranger Things Stagione 4: Chi ha ucciso i bambini? È undici o il capovolto? I fan teorizzano che la crepa nel muro sia un portale

Non c’è bisogno di calmarsi

Non stressarti cercando di calmarti; non. È Cose strane non c’è bisogno di calmarsi. Se sei calmo, potresti essere anormale o stai solo mentendo sull’aver visto lo spettacolo. Quindi pubblicizzalo il più possibile perché la stagione 4 non tornerà.

LEGGI ANCHE: “Ullerete di sicuro”: Millie Bobby Brown e Noah Schnapp preparano i fan per Stranger Things 4 “finale selvaggio”

Per rispolverare il tuo Cose più strane bibbia, dai un’occhiata a Netflix, questo potrebbe essere il momento migliore per recuperare il ritardo prima che la nuova stagione scenda. Inoltre, facci sapere nei commenti quale di quanto sopra ti ha aiutato.

Il post 5 Ways to Calm Yourself Till Stranger Things Season 4 Drops su Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.