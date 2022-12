5 migliori regali di Natale per i fan di Virgin River nel 2022 (guida ai regali)

Dal suo debutto su Netflix nel 2019, Fiume Vergine è diventata una delle serie originali più apprezzate sullo streamer. La quarta stagione è stata presentata per la prima volta nell’estate del 2022 con un numero impressionante di spettatori e la quinta stagione uscirà nel 2023.

Per quanto desideriamo trascorrere il Natale nella cittadina costiera della California settentrionale (e purtroppo immaginaria), la serie non ha pubblicato un episodio natalizio ufficiale nelle sue prime quattro stagioni. Ma stiamo sperando in uno speciale natalizio in futuro.

Con o senza un episodio natalizio del dramma romantico, le festività natalizie sono il momento migliore per mostrare ai tuoi compagni fan della serie di successo quanto tieni a loro. Se hai un Fiume Vergine fan nella tua lista della spesa, questa è la guida ai regali di cui hai bisogno prima di aggiungere articoli al carrello.

I migliori regali di Natale Virgin River 2022

Dai libri alle coperte alle felpe, ecco qualcosa per tutti Fiume Vergine fan nella tua lista di Natale quest’anno!

Libro Vacanze a Virgin River

Nell’ottobre 2022, Robyn Carr ha pubblicato il libro Vacanze a Virgin River: storie d’amore per le vacanze, che caratterizza le storie Sotto l’albero di Natale e Confessioni di mezzanotte. La seconda storia si svolge al Jack’s Bar a Capodanno!

Il libro con copertina rigida di 368 pagine include anche ricette ispirate al tuo preferito Fiume Vergine personaggi e presenta un messaggio speciale della stessa Carr. A partire da dicembre 2022, Vacanze a Fiume Vergine costa $ 14,98 su Amazon.

Libri di Robyn Carr e libri di Virgin River

Naturalmente, la serie Netflix di successo si basa sugli incredibili sintonizzatori di pagine scritti da Robyn Carr. Ci sono 19 libri totali nel Fiume Vergine serie finora, inclusi più titoli disponibili ovunque vengano venduti i libri. Diversi rivenditori e librai online hanno ogni libro, inclusi titoli a tema natalizio e cofanetti con più libri.

Tazza Bar di Virgin River Jack

Se hai mai guardato Fiume Vergine e desideravo uscire al Jack’s Bar con Mel e Jack, ecco un oggetto che devi assolutamente aggiungere alla tua collezione. Su Etsy puoi acquistare una tazza in stile campeggio con il logo di Jack’s Bar. Riempilo con un po’ di caffè, cioccolata calda o il tuo liquore preferito e fai finta che Jack Sheridan ti abbia versato una bevanda apposta!

Felpa Jack’s Bar

Mentre sorseggi il tuo drink nella tua nuova tazza Jack’s Bar, mostra il tuo orgoglio per Jack’s Bar con una felpa abbinata di Etsy. Il design dice “Benvenuti a Virgin River, sede del Jack’s Bar” e sembra molto accogliente per i mesi invernali. Il sito Web presenta anche molti prodotti creati dai fan Fiume Vergine magliette e maglioni di merchandising e Jack’s Bar in tutti i tipi di stili per tutti i fan.

Coperta per abbuffate Virgin River

Per i fan che desiderano un comfort extra mentre si rannicchiano con un libro di Robyn Carr e indossano la felpa di Jack’s Bar, aggiungi un ulteriore strato di comfort con la felpa “This is my Fiume Vergine guardare la coperta” da Etsy. Regala ai fan della tua vita che non riescono a smettere di guardare la serie in modo incontrollato una coperta che faccia sapere al mondo di non disturbarli quando Fiume Vergine è acceso.

Che cosa Fiume Vergine i regali saranno sotto il tuo albero questo Natale? Condividi i tuoi articoli preferiti nei commenti e assicurati di guardare la serie solo su Netflix!