5 migliori programmi Netflix nel weekend di Halloween 2022: Cabinet of Curiosities

Buon fine settimana di Halloween! È ora di prendere del mais caramellato e altre prelibatezze e goderti alcuni programmi Netflix. In questa stagione, lo streamer ha rilasciato alcuni fantastici titoli a tema horror per farti divertire per tutto il fine settimana. Se non sei un fan di spooky, Netflix ha un ottimo elenco di alternative.

Netflix ha dato il via alla sua campagna Netflix e Chills a settembre, con nuove uscite che proseguiranno fino a dicembre. Dai un’occhiata a grandi titoli come Il club di mezzanotte, il telefono del signor Harrigan, 28 giorni infestati, La buona infermiera, e altro ancora.

Se stai cercando delle fantastiche scelte di Halloween per famiglie, dai un’occhiata Wendell & Wild, I Munster, Hubie Halloween, La maledizione di Bridge Hollow, e Cuccioli Fantasma. Una rapida ricerca di “Family Halloween” sul sito Netflix ti darà numerose altre scelte per famiglie.

I migliori programmi Netflix nel weekend di Halloween 2022

Ecco alcuni dei migliori programmi Netflix da guardare per Halloween 2022, a cominciare di seguito con la nuova serie di successo Gabinetto delle Curiosità.

Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toro

Una nuova serie antologica Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo Del Toro, è ora disponibile per lo streaming. La serie di otto episodi presenta nuove storie e personaggi per ogni episodio. Gli episodi iniziano à la zona crepuscolare e Alfred Hitchcock presentacon del Toro che introduce ogni storia mentre si trova di fronte a un vero e proprio gabinetto di curiosità.

Queste storie sono destinate a sfidare le nozioni tradizionali di horror e presentano alcuni dei più grandi scrittori e registi horror selezionati da del Toro. Il trailer è limitato a YouTube a causa del suo contenuto, ma puoi vederlo qui.

Misteri irrisolti volume 3 stagione 16

L’ultima stagione di Misteri irrisolti è alla sua sedicesima stagione e va ancora forte. Questo è il terzo volume del riavvio di Netflix della serie e questa stagione viene rilasciato in lotti. Attualmente, sei dei nove episodi sono stati rilasciati, con i restanti tre in arrivo il 1 novembre.

Con il riavvio, non c’è un narratore, ma se guardi, puoi vedere un’immagine di Robert Stack nella sequenza del titolo. Stack è stato un conduttore di lunga data della serie originale. La stagione non deluderà con le morti più misteriose, le sconcertanti sparizioni e le bizzarre attività paranormali.

Barbari II stagione 2

Barbari II è la seconda stagione del dramma storico di guerra tedesco originale Netflix. La storia è un racconto di fantasia dell’occupazione della Germania da parte dell’Impero Romano che avrebbe portato alla ribellione della tribù germanica.

Questa stagione riprende un anno dopo gli eventi della foresta di Teutoburgo della prima stagione. Ma la battaglia non è finita. La stagione 2 vedrà nuovi eroi, nuove alleanze e nuovi nemici.

Daniel Spellbound

La nuova serie animata, Daniel Spellbound, è ora disponibile per lo streaming. Classificata TV-Y7, questa è una storia fantasy ambientata nella moderna New York City e la magia è reale.

Sebbene la magia sia nascosta al pubblico, Daniel sa dove si trova. Trascorre le sue giornate a cercare oggetti magici difficili da trovare, ma si mette nei guai quando trova qualcosa di molto raro che potrebbe alterare il destino del mondo magico. Questo cattura l’attenzione delle persone sbagliate e potrebbe essere in pericolo.

Bere Maestri

Una nuova serie di realtà ha colpito lo streamer. Bere Maestri porta la tua serie di cucina media a nuovi livelli. Caratterizzata da una collezione creativa di mixologist, la serie ti mostra il dietro le quinte di alcuni cocktail lounge unici.

Bere Maestri mette 12 mixologist uno contro l’altro in lizza per il titolo Drink Maser e un premio di $ 100.000. La competizione è, ovviamente, per preparare deliziosi cocktail, ma anche la messa in scena è un’area da cui i giudici stanno cercando di rimanere impressionati. I cocktail spaziano dalle bevande dolci ai voli e altro ancora, e ogni sfida metterà alla prova i talenti dei concorrenti.

Di quali programmi Netflix sei più entusiasta di questo fine settimana? Fateci sapere nei commenti qui sotto.