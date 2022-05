5 migliori film Netflix da guardare (e 2 da saltare) a giugno 2022

Giugno si preannuncia un mese emozionante per gli abbonati Netflix con nuove stagioni di Peaky Blinders e L’Accademia degli Ombrelli sulla strada. Per non parlare del fatto che Cose più strane il volume 1 della stagione 4 uscirà finalmente questo venerdì e darà alle persone qualcosa da guardare per tutto il mese in preparazione del volume 2, in arrivo il 1 luglio. Ma cosa puoi aspettarti in termini di film Netflix a giugno?

Chris Hemsworth sta facendo un grande salto su Netflix a giugno prima del nuovo Thor film con due film in arrivo sul servizio. In uno è produttore esecutivo nei panni di sua moglie, Elsa Pataky è al centro della scena e nell’altro interpreterà un ruolo malvagio nei panni di un genio brillante che escogita una droga sinistra da testare sui prigionieri.

Oltre a questo, il dramma sportivo di Adam Sandler Attività febbrile arriva a giugno insieme al documentario di Jennifer Lopez Metà tempo e molti altri nuovi film interessanti!

I migliori film Netflix di giugno 2022

Di seguito entreremo in tutti i migliori film di Netflix in arrivo sulla piattaforma di streaming a giugno 2022. Come al solito, abbiamo cercato di dividere i film per film da guardare e quelli che puoi saltare, anche se non prendere il ” salta” al cuore in quanto di solito significa solo che il film in questione potrebbe non essere interessante per nessuno ma per un pubblico specifico, non che il film sia necessariamente cattivo o altro!

Intercettore

Orologio! Con Elsa Pataky e Luke Bracey, Intercettore è un thriller ricco di azione con un forte messaggio di emancipazione femminile. Il film si svolge anche quasi interamente in un luogo, il che fa crepitare le sequenze d’azione e il senso del combattimento con l’energia cinetica. Inoltre, è sempre bello vedere un film d’azione guidato da una donna e Pataky dimostra di essere altrettanto capace del marito supereroe Marvel in questo film. Parlando di Hemsworth, è anche produttore esecutivo.

In streaming il 3 giugno

Attività febbrile

Orologio! Sarò il primo ad ammettere che non sono un grande fan delle commedie di Adam Sandler, ma lo apprezzo come attore drammatico. Gemme non tagliate era eccellente e Attività febbrile è un dramma sportivo che promette di essere un altro personaggio che si distingue da Sandler.

Oltre al comico, il film è interpretato anche da Queen Latifah, Ben Foster e Robert Duvall, con LeBron James che produce insieme a Sandler. Sandler interpreta Stanley Sugarman, scout di basket in rovina, che tenta di rilanciare la sua carriera reclutando un nuovo giocatore dall’estero per la NBA, senza prima consultare la sua squadra. I fan dell’NBA vorranno anche vedere come diverse stelle dell’NBA appariranno nel film.

In streaming l’8 giugno

Jennifer Lopez: Primo tempo

Saltare! I fan irriducibili di Jennifer Lopez dovrebbero non salta questo documentario dietro le quinte che offre uno sguardo intimo alla grinta e alla determinazione che rendono J.Lo una superstar, ma coloro che non ascoltano molta musica o sanno poco di Lopez possono probabilmente saltare questo.

Netflix anticipa che questo film funge da “calcio d’inizio” per la seconda metà della vita di J.Lo mentre discute della sua evoluzione come madre, artista e latina. E sì, Ben Affleck è presente.

In streaming il 14 giugno

L’ira di Dio

Saltare! Con così tanti nuovi film e programmi in uscita quest’estate su Netflix, è difficile guardare tutto. Non sappiamo molto L’ira di Dio eppure, quindi è difficile dire se varrà la pena guardare o meno questo thriller argentino. Una donna di nome Luciana cerca di svelare la verità su un famoso romanziere per cui ha lavorato quando diventa sospettosa del suo coinvolgimento nella morte dei suoi genitori. Un salto provvisorio per ora, ma se la trama ti intriga, dagli sicuramente una possibilità.

In streaming il 15 giugno

Testa di ragno

Orologio! Prima che ritorni come Thor nel prossimo futuro Thor: Amore e tuonoguarda Chris Hemsworth affrontare un ruolo drammaticamente diverso nel thriller psicologico cupamente comico Testa di ragno dove interpreta la mente farmaceutica dietro un penitenziario all’avanguardia.

Invece di sedersi dietro le sbarre, i prigionieri detenuti in questo locale ricevono dosi di un farmaco che altera la mente inteso a controllare le emozioni. Se ti è piaciuto vedere la versione di Hemsworth su un cattivo in Brutti tempi all’El Royalevorrai sicuramente dare un’occhiata a questo film!

In streaming il 17 giugno

Civile: Ben Crump

Orologio! Nel corso degli anni, Benjamin Crump si è fatto un nome come avvocato di riferimento per questioni di giustizia razziale. È specializzato in diritti civili e casi di lesioni personali catastrofiche come cause per omicidio colposo.

Divenne l’avvocato delle famiglie di George Floyd, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor e altri, e alcuni lo chiamarono addirittura “il procuratore generale dell’America nera”. Che tu sappia molto su Crump o meno, come film in arrivo durante la festa federale Juneteenth, Civil sarà probabilmente un documentario da non perdere.

In streaming il 19 giugno

Amore & Gelato

Orologio! Basato sul romanzo d’amore più venduto della scrittrice Jenna Evans Welch, Amore & Gelato è un attesissimo adattamento da libro a schermo che finalmente arriverà su Netflix a giugno. Per esaudire l’ultimo desiderio di sua madre, Lina (Susanna Skaggs) promette di trascorrere la sua ultima estate prima del college a Roma, dove trova romanticismo, avventura e tanto gelato. Questo film italiano sbalorditivo è il modo perfetto per dare il via alla tua estate.

In streaming il 22 giugno